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"Договори" про "приєднання" окупованих територій України до РФ підпишуть сьогодні в Кремлі, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що сьогодні буде підписано договори про "приєднання" окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Головна подія - захід, який розпочнеться о 15:00 у Великому Кремлівському палаці у Георгіївській залі. Буде виступ президента РФ, ще раз повторюю: об'ємний виступ. Потім буде церемонія підписання документів", - сказав він.

За словами Пєскова, буде підписано чотири договори про "прийняття до РФ нових суб'єктів".

Речник Путіна додав, що у російського диктатора планується також міжнародна телефонна розмова.

Також Пєсков заявив, що РФ сприйматиме удари по своїх "нових територіях" як акт агресії проти неї. 

Щодо переговорного процесу, то Пєсков  заявив, що Україна нібито пішла з переговорного треку, а вимоги Москви не змінюються, військові дії продовжуватимуться.

Також читайте: Естонія ніколи не визнає псевдореферендуми Росії, - глава МЗС Рейнсалу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
ВСУ освободят эти территории и опять унизят Путина!!!
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30.09.2022 12:30
+21
В ГейОргиевском зале...
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30.09.2022 12:31
+19
всем насрать, что там подпишут в Кремле. В Кремле живет никто и звать его никак!
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30.09.2022 12:32
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Кто такой "генералСВР"? Канал для вбросов?
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30.09.2022 12:36 Відповісти
нехай навіть так.. Але всі "вброси" мають дві складові: правду і брехню. Я стараюсь виділяти звідти правду.
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30.09.2022 12:39 Відповісти
велика проблема полягає в тому, що у світової спільноти немає напрацьованних механізмів щоб завадити подібному перебігу подій! А це означає, що ***** прийме до складу рашистської федерації загарбані территорії і, для попередження, може підірвати ядерну бомбу на одному з колишніх полігонів для випробування ядерної зброї на территорії раіські!
якщо це не призведе до очікуванних *****м висновків і наслідків, тоді він може застосувати ядерну зброю проти України! усі надії що хтось там з його військових не виконає наказ - повна хєрня, бо його військові - це покидькі які не мають жодної честі!
Я так розумію, що наслідком удару ядерною зброєю по Україні буде або позбавляння раіські міста в раді безпеки ООН, або розвал самого ООН! і це буде єдина реакція від світової спільноти, нажаль!
захід вигодував монстра!
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30.09.2022 12:56 Відповісти
не скільки Захід, скільки його ліволіберальні еліти з їх "рівністю-урівняловкою", "дати ще один шанс" (ну а чого не дати і не один, якщо не за свій кошт.)"вище сраки очі не піднімати, глибже своєї кишені не бачити" і рештою божевільних лівацьких ідей, які відірвані від реальності на стільки що фактично вже мало що мають з нею спільного (юзають на всі способи топові слова типу толерантність, рівність, демократія, права а самі не знають навіть на чому вони полягають.).
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30.09.2022 14:05 Відповісти
Арестович на мінімалках. Піздун, але без харізми.
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30.09.2022 12:44 Відповісти
Цікаво, от, якби я не дав ссилі на цей телеграм - заспамили би цей мій комент, як моє ІМНО, чи ні?
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30.09.2022 12:53 Відповісти
США "ніколи, ніколи, ніколи" не визнають спроби Росії анексувати територію України, заявив президент Джо Байден.

Ця заява пролунала перед п'ятничною промовою *****, на якій, як очікується, він має оголосити про анексію окупованих територій України. За межами Росії так звані "референдуми" засудили та не визнають їхні результати. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що будь-яка анексія території країни на основі застосування сили порушує Статут ООН та міжнародне право. За його словами, це "небезпечна ескалація", якій "не місце у ********* світі".

У відповідь на анексію українських територій США запровадять нові санкції проти РФ. "Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Я хочу чітко заявити про це", - сказав Байден на зустрічі з лідерами країн Тихоокеанських островів у Вашингтоні.
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30.09.2022 12:30 Відповісти
тому напевно і Столтенберг --щось скаже..у нього теж сьогодні промова
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30.09.2022 12:32 Відповісти
Крим теж не визнають кацапським. І шо?
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30.09.2022 12:34 Відповісти
Шо, шо

Саки та Джанкой бомбимо - вот шо

Тепер будемо бомбити "ісконно руZZкій Херсон та ін."
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30.09.2022 12:47 Відповісти
США и Прибалтику 50 лет не признавали как присоединившуюся.
Тут играют роль только санкции и возможность освобождения своих территорий
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30.09.2022 12:38 Відповісти
Так, так і було. Але, коли появилася можливість - США з усім світом розвалили совок, і вивільнили звідти незалежні країни. А касапів вони розвалять швидше (навіть, якщо рахувати з 2014-го), ніж за 50 років
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30.09.2022 12:43 Відповісти
планується також міжнародна телефонна розмова обложуть фуями
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30.09.2022 12:30 Відповісти
Причому всі без виключень
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30.09.2022 12:48 Відповісти
ВСУ освободят эти территории и опять унизят Путина!!!
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30.09.2022 12:30 Відповісти
В ГейОргиевском зале...
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30.09.2022 12:31 Відповісти
Долбо@бы🤦
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30.09.2022 12:31 Відповісти
Отораси.
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30.09.2022 13:59 Відповісти
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30.09.2022 12:31 Відповісти
А в чем план действий чмони? Я наоборот думал, что он признает их независимость и пригласит в "Союзное" государство вместе с Бульбостаном, Абхазией и Северной Осетией, может даже Армению прогнет, если у тех вообще мозгов нету или там все куплены. Это было бы куда умнее и дало бы ему шансы включить задний ход и не позориться с Лиманом. Кому вообще сегодня интересны его высеры, если русня дохнет, притом включая и боеспособные части, а также теряет много техники?
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30.09.2022 12:31 Відповісти
чи не час визволяти Бєлгород і Курск від росіян?
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30.09.2022 12:32 Відповісти
Неправильно,освобождать россиян от путинского режима.
Мы ж не звери.
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30.09.2022 12:39 Відповісти
ми не звіри,ми у війні.Чим більше загине кацапів,тим більше українців будуть вільними
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30.09.2022 12:42 Відповісти
Официально войны нет,козлорожие освобождают усех от Киевского режима.
Вот и освободить москвичей,ленинградцев от Кремлёвской хунты,затем присоединить" братский "
народ к Украине,на правах собак конечно.
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30.09.2022 12:47 Відповісти
Нам росіяни не потрібні - можуть валити з "ісконно українських Білгородщини, Воронежчини та Ростовщини"

а какая тепер разніца між Луганщиною та Воронежщиною?
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30.09.2022 12:51 Відповісти
В общем то никакой.Как ************ сказал- у Срацеи нет границ.
Вот и останавливаться там где говорят уже по китайски
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30.09.2022 12:56 Відповісти
всем насрать, что там подпишут в Кремле. В Кремле живет никто и звать его никак!
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30.09.2022 12:32 Відповісти
цікаво побачити тих "прєдставітєлєй" від окупованих земель
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30.09.2022 12:33 Відповісти
душилін, пасєчнік, стрємоусов, кого ви там не бачили...
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30.09.2022 12:54 Відповісти
Пока дело дойдёт до подписания неудачниками этих никчёмных бумажек, ЗСУ ещё больше освободят украинской земли.
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30.09.2022 12:37 Відповісти
Гітлер також проводив референдум та анексував території.А що це йому дало? Путлер капут!!!
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30.09.2022 12:39 Відповісти
Дало бы много,если бы вовремя остановился и не разозлил Америку,которая на СССРу 2000 000 000 банок тушёнки послала.
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30.09.2022 12:42 Відповісти
Надо в Украине провести референдум про присоединения Сахалина к Японии, Калининграда к Польше, а Краснодара и Ростова к Украине. Думаю, что его результаты признает весь мир.
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30.09.2022 12:39 Відповісти
Да что за хрень ты несешь,черт тебя подери, хрюсский?
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30.09.2022 13:19 Відповісти
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30.09.2022 12:44 Відповісти
да ви што ето нєлєгітімно подпісі нєту
-------------------------------------------------------------
приблизно так захрюкають брудні кацапи
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30.09.2022 12:55 Відповісти
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30.09.2022 15:22 Відповісти
Досі Америка поводила себе як лідер світового балансу.Але при застосуванні ядерного вибуху в Україні Америка або опиниться повним лузером з блокуванням своїх дій і своєї політики.Або кацапляндію чекає сюрприз.
Продовження того що зараз вже не буде,це всі розуміють?
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30.09.2022 12:45 Відповісти
західний світ обов'язково відповість. але нам від цього не легше.
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30.09.2022 12:58 Відповісти
"Договори" про "приєднання" окупованих територій України до РФ підпишуть сьогодні в Кремлі, - Пєсков - діма такі договори кацапи мають підписувати в мавзолеї
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30.09.2022 12:53 Відповісти
Та хай хоч 1000 раз підпишуть, це територія України і її потрібно визволити і не паритись підписами долбо...бів і шизанутих.
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30.09.2022 12:57 Відповісти
В рашці вже готовий проект завезти сотню бурятів на Аляску,провести з ними там референдум і "прісоєдініть еті ісконно рускіє землі к расіі"...
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30.09.2022 13:01 Відповісти
лягушчья бумага а не документ ..
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30.09.2022 13:02 Відповісти
гитлер мог устраивать какие угодно референдумы на окупированной территории ссср но отчего то ссср была как то и наплевать
Россия и так воюет с Украиной и визжать что если вы ударите по нами стыренному то мы обидимся - весь мир ржать будет ))
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30.09.2022 13:03 Відповісти
Крадій влаштує перформанс з привласнення вкраденого...
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30.09.2022 13:05 Відповісти
І шо, у кацапів, нарешті, з'явиться папірець, щоб не ходити з обіср.ною дупо?
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30.09.2022 13:20 Відповісти
Веселые коменты конечно по части посмеяться! Ребятки- октябрятки--- а не пора ли к оружию всем! Кто с нами! И для начала для того это, что бы наконец решить тему с теми кто не с нами? Ведь война давно, и все сильнее! Пора как никогда. Как в последний раз!
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30.09.2022 13:38 Відповісти
Тільки папір вибирайте м'якенький, щоб зручніше було ним потім підтертись й з'їсти!
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30.09.2022 14:07 Відповісти
Яке кончене то рф нехай собі на чолі підпише зає....в вже весь цивілізований світтсоїм терором
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30.09.2022 15:21 Відповісти
Чем бы дитя не тешилось ...
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30.09.2022 16:03 Відповісти
 
 