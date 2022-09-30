"Договори" про "приєднання" окупованих територій України до РФ підпишуть сьогодні в Кремлі, - Пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що сьогодні буде підписано договори про "приєднання" окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Головна подія - захід, який розпочнеться о 15:00 у Великому Кремлівському палаці у Георгіївській залі. Буде виступ президента РФ, ще раз повторюю: об'ємний виступ. Потім буде церемонія підписання документів", - сказав він.

За словами Пєскова, буде підписано чотири договори про "прийняття до РФ нових суб'єктів".

Речник Путіна додав, що у російського диктатора планується також міжнародна телефонна розмова.

Також Пєсков заявив, що РФ сприйматиме удари по своїх "нових територіях" як акт агресії проти неї.

Щодо переговорного процесу, то Пєсков заявив, що Україна нібито пішла з переговорного треку, а вимоги Москви не змінюються, військові дії продовжуватимуться.

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