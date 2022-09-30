"Договори" про "приєднання" окупованих територій України до РФ підпишуть сьогодні в Кремлі, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що сьогодні буде підписано договори про "приєднання" окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Головна подія - захід, який розпочнеться о 15:00 у Великому Кремлівському палаці у Георгіївській залі. Буде виступ президента РФ, ще раз повторюю: об'ємний виступ. Потім буде церемонія підписання документів", - сказав він.
За словами Пєскова, буде підписано чотири договори про "прийняття до РФ нових суб'єктів".
Речник Путіна додав, що у російського диктатора планується також міжнародна телефонна розмова.
Також Пєсков заявив, що РФ сприйматиме удари по своїх "нових територіях" як акт агресії проти неї.
Щодо переговорного процесу, то Пєсков заявив, що Україна нібито пішла з переговорного треку, а вимоги Москви не змінюються, військові дії продовжуватимуться.
Будь ласка, зачекайте...
якщо це не призведе до очікуванних *****м висновків і наслідків, тоді він може застосувати ядерну зброю проти України! усі надії що хтось там з його військових не виконає наказ - повна хєрня, бо його військові - це покидькі які не мають жодної честі!
Я так розумію, що наслідком удару ядерною зброєю по Україні буде або позбавляння раіські міста в раді безпеки ООН, або розвал самого ООН! і це буде єдина реакція від світової спільноти, нажаль!
захід вигодував монстра!
Ця заява пролунала перед п'ятничною промовою *****, на якій, як очікується, він має оголосити про анексію окупованих територій України. За межами Росії так звані "референдуми" засудили та не визнають їхні результати. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що будь-яка анексія території країни на основі застосування сили порушує Статут ООН та міжнародне право. За його словами, це "небезпечна ескалація", якій "не місце у ********* світі".
У відповідь на анексію українських територій США запровадять нові санкції проти РФ. "Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Я хочу чітко заявити про це", - сказав Байден на зустрічі з лідерами країн Тихоокеанських островів у Вашингтоні.
Саки та Джанкой бомбимо - вот шо
Тепер будемо бомбити "ісконно руZZкій Херсон та ін."
Тут играют роль только санкции и возможность освобождения своих территорий
Мы ж не звери.
Вот и освободить москвичей,ленинградцев от Кремлёвской хунты,затем присоединить" братский "
народ к Украине,на правах собак конечно.
а какая тепер разніца між Луганщиною та Воронежщиною?
Вот и останавливаться там где говорят уже по китайски
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приблизно так захрюкають брудні кацапи
Продовження того що зараз вже не буде,це всі розуміють?
Россия и так воюет с Украиной и визжать что если вы ударите по нами стыренному то мы обидимся - весь мир ржать будет ))