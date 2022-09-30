Если группировку РФ в Лимане удастся полностью уничтожить на отходе, то оккупантам не хватит сил для организации обороны Кременной и Сватового, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты планируют сегодня осуществить отход основных сил из Лимана.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Российские войска бегут из района Лимана под ударами ВСУ, из нескольких ключевых пунктов их выбили. Для прикрытия противником выставлены заслоны. Теперь вопрос, удастся ли их подразделениям в городе спастись даже когда они бросят тяжелое вооружение. Удержать город противник не имеет никаких шансов, освобождение состоится в ближайшее время. Сейчас они будут пытаться спасти свои боеспособные подразделения, которые держали оборону", - пояснил журналист.
По словам Бутусова, 20-я общевойсковая армия ВС РФ потерпела поражение, новый рубеж обороны противник пытается выстроить вдоль трассы Р-66 от Сватово до Кременной.
Таким образом, продолжил журналист, российская армия оказалась не способна удержать Лиманский район Донецкой области.
Также, по данным Бутусова, российские подразделения сворачивают позиции в Лимане.
"Противник готовится прорываться из города, обороняться в окружении они не собираются. После сдачи Дробышево на севере и Ямполя к югу от Лимана шансов удержаться у россиян в Лиманском районе нет. Путь ухода один - в районе села Торское. Эта трасса находится под огневым контролем у украинских войск, но именно Торское пока не освобождено. Если группировку в Лимане удастся полностью уничтожить на отходе, у россиян не будет хватать сил для организации обороны Кременной и Сватового", - отметил главный редактор Цензор.НЕТ.
Бутусов добавил, что россияне собирают весь имеющийся транспорт и формируют в Лимане колонны для прорыва через села Заречное и Торское.
"Единственный путь находится под огневым контролем ВСУ, но, очевидно, россияне будут пытаться прорываться, решения приняты. Отход основных сил, судя по всему, противник планирует делать сегодня", - подытожил журналист.
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Слава ЗСУ!!!
??
20 корпус героически наступает на врага.
20 дивизия стоит в авангарде боев за райцентр.
20 полк отбил все атаки врага.
20 батальон уверенно держит оборону.
20 рота не выходит на связь, но никакой паники.
20 отделение совершило плановую перегруппировку на хрюсию
А те що кажуть не буде кому обороняти Сватове чи Креміну так в Росії для уього проводять мобілізацію неважливо яка якість підготовки але там також буде кому стріляти
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В соцсетях распространяют видео, на котором нардеп Николай Тищенко
при помощи ветки... то ли "проводит разминирование" автомобиля
то ли трофеит понравившуюся каску...
https://t.me/FastFocus/33193
пиар прежде всего!!!
Я так понимаю там в основном регулярноя армия попала в окружение.
Не,не,я руцкие фильмы смотрел и там их диды никогда не отступали.Каждый минимум 100 немцев убивал.
Они с криками" За Путина" должны в атаку идти,на пулемёты грудью ложиться.
Руцкие вы шо ссыкуны?
Честное слово, подобный бред и сейчас встречается в ура-патриотических сказках.
Значит если один дед убил хоть одного
немца за войну,то другие 4 сдохли просто так.
Если 10 он убил,значит 49 дидов сдохли никого не убив.
Итог: чем больше ты гыроев дидов в кино покажешь,тем больше ты других дидов обсираешь.
Такое впечатление что срусские режиссеры о войне знают только по кроссвордам "немецкий танк - 4 буквы".
Жалко, что не под артогнем.
вони ж після іловайського знають усе про зелені коридори.
то чому не просять?
бояться що їм відмовлять?
даремно!
при роздумах гуманітарного плану(чи натискати на гашетку)
-ЗГАДАТИ ІРПІНЬ,БУЧУ,іЗЮМ....
Знаєте, як?
Нахапають цивільних, посадять в авто і будуть йти колоною вперемішку з ними.
Це ж терористи.
Вони знають, що наші по цивільним не будуть стріляти. А на своїх їм чхати.
Подумайте, як вони. З точки зору доцільності, без усілякої моралі.
Наприклад, посадити жінок на броню танків і прикути їх до стволів собачими ланцюгами.
Або їхати у цивільних автівках солдатам, біля вікон посадивши дітей.
Варіантів маса.
Сподіваюсь, що в них так сраки полихають, що немає часу це організувати.
Де наступного разу українці провуть оборону ворога -- нехай ******* до діда Ванги звернуться , бо все одно заздалагідь невідомо
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ЗЕМЛЯ ЇМ ПЕРОМ !
Для прориву ?
на автотранспорті ?
Косяпен військове керівництво остаточно йо...нулось.))
НІ.. лише вночі...повзком і максимум з АК... ))
Потрібні ударні дрони з нічною оптикою.