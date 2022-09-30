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Если группировку РФ в Лимане удастся полностью уничтожить на отходе, то оккупантам не хватит сил для организации обороны Кременной и Сватового, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти,арміярф

Российские оккупанты планируют сегодня осуществить отход основных сил из Лимана.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российские войска бегут из района Лимана под ударами ВСУ, из нескольких ключевых пунктов их выбили. Для прикрытия противником выставлены заслоны. Теперь вопрос, удастся ли их подразделениям в городе спастись даже когда они бросят тяжелое вооружение. Удержать город противник не имеет никаких шансов, освобождение состоится в ближайшее время. Сейчас они будут пытаться спасти свои боеспособные подразделения, которые держали оборону", - пояснил журналист.

По словам Бутусова, 20-я общевойсковая армия ВС РФ потерпела поражение, новый рубеж обороны противник пытается выстроить вдоль трассы Р-66 от Сватово до Кременной.

Таким образом, продолжил журналист, российская армия оказалась не способна удержать Лиманский район Донецкой области.

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Также, по данным Бутусова, российские подразделения сворачивают позиции в Лимане.

"Противник готовится прорываться из города, обороняться в окружении они не собираются. После сдачи Дробышево на севере и Ямполя к югу от Лимана шансов удержаться у россиян в Лиманском районе нет. Путь ухода один - в районе села Торское. Эта трасса находится под огневым контролем у украинских войск, но именно Торское пока не освобождено. Если группировку в Лимане удастся полностью уничтожить на отходе, у россиян не будет хватать сил для организации обороны Кременной и Сватового", - отметил главный редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов добавил, что россияне собирают весь имеющийся транспорт и формируют в Лимане колонны для прорыва через села Заречное и Торское.

"Единственный путь находится под огневым контролем ВСУ, но, очевидно, россияне будут пытаться прорываться, решения приняты. Отход основных сил, судя по всему, противник планирует делать сегодня", - подытожил журналист.

Также читайте: Российская группировка в Лимане попала в оперативное окружение, - Бутусов. КАРТА
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Топ комментарии
+58
*******,пацаны
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30.09.2022 13:40
+57
Сподіваємся, що наші війська ССО перекриють муділам цю лазівку!
Слава ЗСУ!!!
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30.09.2022 13:40
+43
Илловайск им должен бумерангом вернуться. Карма она такая. Верю в ЗСУ
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30.09.2022 13:43
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Сподіваємся, що наші війська ССО перекриють муділам цю лазівку!
Слава ЗСУ!!!
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30.09.2022 13:40 Ответить
*******,пацаны
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30.09.2022 13:40 Ответить
Так щоб шуба завернулась і не розвернулась.
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30.09.2022 13:54 Ответить
Може не треба мочити, а вмовити по хорошему здатися? Зекономимо хаймарси і буде обмінний фонд? Що ви такі злі? Прикопувати хто буде? 5500 ямок замахаєшся копати.
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30.09.2022 14:07 Ответить
А потом через неделю их обменяют и они, с боевым опытом, опять будут убивать наших
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30.09.2022 14:10 Ответить
Якщо подобається копати ямки, то тоді проблем немає . Тільки який там бойовий досвід - отримувати пілюлєй і бігати з повними штанами?
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30.09.2022 14:16 Ответить
Коля, йди на ***! Тобі хату ще не розбомбили? Дружина, діти всі живі? Ото й добренький!
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30.09.2022 14:48 Ответить
Бутусов зараз на 5-му каналі в прямому ефірі. Каже, що касапи почали прорив з котла на Сватове
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30.09.2022 13:41 Ответить
время они потеряли так что вся группировка орков в 5,500 рыл если выйдет потеряв процентов 70 техники и половину лс это будет успехом у них
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30.09.2022 13:45 Ответить
в последнюю неделю кацапни дохнет от 300 до 600 в сутки , а за попытку прорыва их сдохнет порядка 2500 - 4500 свинособак дня за два - три , ждем сводки вечерние.
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30.09.2022 14:05 Ответить
срочно организовать им аналог зеленого Иловайского корридора
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30.09.2022 14:12 Ответить
коли то було- було под особисту гарантію від *****. навіщо іх тримати у полоні - ми ж не звіри якійсь, просто знищити усіх до одного
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30.09.2022 19:38 Ответить
Цікаво , випустять їх чи ні ?
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30.09.2022 13:42 Ответить
это война там пути отхода -коридор в 5 км простреливаемый а мотивации у ЗСУ выше крыши
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30.09.2022 13:48 Ответить
"За што, хахлы?! Иловайск?! А где ита?!"
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30.09.2022 14:09 Ответить
А где ита?!"

??
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30.09.2022 14:44 Ответить
Мочити їх всіх. Як раз під вякання бункерного психопата зі сцени про "анексію". Це буде гарний фон для знищення кацапні.
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30.09.2022 13:42 Ответить
Вот именно что важно окружить и уничтожить орков. Только уже появились видео как орки пешком просачиваются посадками и выходят из окружения
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30.09.2022 13:43 Ответить
Начебто то старе відео з під Соледару.
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30.09.2022 13:44 Ответить
Конечно будут просачиваться. Это естественно. Люди из осажденного Мариуполя умудрялись выходить. Не надо искать зраду там, где её нет. Кацапов громят, это факт. Остальное рабочие моменты.
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30.09.2022 13:50 Ответить
20ой армии розии уже нету теперь будут второй раз ее собирать
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30.09.2022 13:56 Ответить
20 армия хрюсии победоносно заходит в Украину.
20 корпус героически наступает на врага.
20 дивизия стоит в авангарде боев за райцентр.
20 полк отбил все атаки врага.
20 батальон уверенно держит оборону.
20 рота не выходит на связь, но никакой паники.
20 отделение совершило плановую перегруппировку на хрюсию
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30.09.2022 14:03 Ответить
Ось то відео через посадку .На відео, ймовірно, «тактичне перегрупування» окупаційних військ на Лиманському напрямку https://t.me/landforcesofukraine/4043
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30.09.2022 14:03 Ответить
Илловайск им должен бумерангом вернуться. Карма она такая. Верю в ЗСУ
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30.09.2022 13:43 Ответить
а пообіцяйте їм зелений коридор, з привітом з Іловайську
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30.09.2022 13:43 Ответить
Это не наши методы! Зачем так опускаться то?
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30.09.2022 14:03 Ответить
Это им карма путинячья. Рашистские нелюди должны быть уничтожены.
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30.09.2022 15:11 Ответить
Надеюсь на хорошие результаты. Очень важно уничтожать русню в таких ситуациях, когда она бежит. Важно нанести максимальный ущерб.
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30.09.2022 13:45 Ответить
Ліквідувати бажано знищити. (кому ставити за власним уподобанням).
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30.09.2022 13:46 Ответить
Знищити їх можна оскільки заходять у міста колонами так і виходять колонами тож розбити колону легше ніж вибивати з захопленого міста
А те що кажуть не буде кому обороняти Сватове чи Креміну так в Росії для уього проводять мобілізацію неважливо яка якість підготовки але там також буде кому стріляти
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30.09.2022 13:46 Ответить
Ліквідовувати мразоту по максимуму!
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30.09.2022 13:46 Ответить
щоб при слові Лиман вони самі в пакети лізли.
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30.09.2022 14:02 Ответить
Може старий кегебіст докумекає разом з повістками видавати ампули з отрутою... А чом би й ні? Логістика зараз дорого обходиться, а тут відразу обмили, обрядили на стіл, пару рюмок "за упокой" і на цвинтар...
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30.09.2022 14:11 Ответить
Тільки тотальне знищення покидьків. Усіх, навіть хто руки підняв...
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30.09.2022 13:46 Ответить
Роз**біть цих тварюк в хлам!
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30.09.2022 13:49 Ответить
каклета в бронежилете идет на помощь !!!! трясись русня !
///
В соцсетях распространяют видео, на котором нардеп Николай Тищенко
при помощи ветки... то ли "проводит разминирование" автомобиля
то ли трофеит понравившуюся каску...

https://t.me/FastFocus/33193

пиар прежде всего!!!
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30.09.2022 13:49 Ответить
мои глаза сапер левел лох
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30.09.2022 13:51 Ответить
У нас теж є свій тік ток дон.
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30.09.2022 14:15 Ответить
ЗСУ хлопці,їбаште їх усіх,щоб **** уся та наволоч в котлі згинула як лайно собаче, за Запоріжжя за Дніпро за усіх нас!!!
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30.09.2022 13:49 Ответить
Устроить им "мариуполь", чтобы ни один не выжил.
Я так понимаю там в основном регулярноя армия попала в окружение.
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30.09.2022 13:49 Ответить
******* всех на утилизацию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!
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30.09.2022 13:50 Ответить
Как прорыватыся, в смысле ********?
Не,не,я руцкие фильмы смотрел и там их диды никогда не отступали.Каждый минимум 100 немцев убивал.
Они с криками" За Путина" должны в атаку идти,на пулемёты грудью ложиться.
Руцкие вы шо ссыкуны?
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30.09.2022 13:51 Ответить
Дєди ваєвалі - внукі убігалі
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30.09.2022 13:55 Ответить
"Как два красноармейца с 4-ю гранатами, остановили колонну немецких танков".
Честное слово, подобный бред и сейчас встречается в ура-патриотических сказках.
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30.09.2022 13:55 Ответить
Они даже не понимают,что результат убитых солдат от этого не меняется, а он 1:5.
Значит если один дед убил хоть одного
немца за войну,то другие 4 сдохли просто так.
Если 10 он убил,значит 49 дидов сдохли никого не убив.
Итог: чем больше ты гыроев дидов в кино покажешь,тем больше ты других дидов обсираешь.
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30.09.2022 14:03 Ответить
меня в этих фильмах всегда веселило шо всегда в 1941 немцы идут в атаку только на Тиграх, которые ващета только в 1943 пошли в серию
Такое впечатление что срусские режиссеры о войне знают только по кроссвордам "немецкий танк - 4 буквы".
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30.09.2022 14:04 Ответить
А ще коли на перший день війни німці гонять кудись колону цивільних. Куди та нащо вони це роблять у макітру режисера/сценаріста не приходить
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30.09.2022 18:38 Ответить
Бумеранг за Іловайськ! Тримаємо кулаки!
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30.09.2022 13:54 Ответить
https://t.me/c/1614640343/124703 отходят по 20-30 шт. группами.
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30.09.2022 13:54 Ответить
Message in a private group or channel.
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30.09.2022 14:08 Ответить
Спробував відкрити - пише, що " у вас нема доступу, ви не учасник чату."
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30.09.2022 14:11 Ответить
Видимо админ чата жадина. Там виде, где по лесопосадке просачиваются человек 30. Первая десятка идет метров 20 упали, следущая десятка проходят их, за ними следующие...
Жалко, что не под артогнем.
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30.09.2022 14:42 Ответить
Не дайте уйти рашистам! Уничтожьте их всех до одного!
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30.09.2022 13:56 Ответить
Ніякого коридору рускім виродкам, тільки знищувати цих мерзот кацапських!!!
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30.09.2022 13:57 Ответить
знищуйте раша-фашистську мразоту без жалю і без співчуття. кукурудзяні поля потребують оргдобрив.
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30.09.2022 13:57 Ответить
я не розумію...

вони ж після іловайського знають усе про зелені коридори.

то чому не просять?

бояться що їм відмовлять?

даремно!
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30.09.2022 14:01 Ответить
прошу вас ,ребята с ЗСУ-уничтожьте их всех-за слезы наших женщин,и гибель наших детей
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30.09.2022 14:05 Ответить
Зелені зрадники дозволять вийти свинособакам без втрат....
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30.09.2022 14:05 Ответить
Судний день для орків. Нехай земля горить у них під ногами. ЗСУ відправлять русо фашистів до пункту призначення - до моторили з захераченком в пекло)
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30.09.2022 14:06 Ответить
Викликає тривогу можливий договорняк, як з гіркіном.
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30.09.2022 14:09 Ответить
ты поехавший
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30.09.2022 14:10 Ответить
****** ВСЕХ !!!!!!! В ПЛЕН НЕ БРАТЬ !!!!!! пусть их жрут личинки мух и черви , твари не должны жить !!!!!!
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30.09.2022 14:09 Ответить
Повне знищення орків . За Іловайськ !
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30.09.2022 14:09 Ответить
Нашим командирам-холодної голови та міцного серця, артилеристам-твердої руки та швидкого розуму, нашій піхоті та всім іншим підрозділам-міцної броні, повного боєкомплекту, точного прицілу та Божого захисту!
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30.09.2022 14:12 Ответить
І основне...

при роздумах гуманітарного плану(чи натискати на гашетку)
-ЗГАДАТИ ІРПІНЬ,БУЧУ,іЗЮМ....
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30.09.2022 14:20 Ответить
Вони вийдуть звідти.
Знаєте, як?
Нахапають цивільних, посадять в авто і будуть йти колоною вперемішку з ними.
Це ж терористи.
Вони знають, що наші по цивільним не будуть стріляти. А на своїх їм чхати.
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30.09.2022 14:13 Ответить
ТАМ ДОСИТЬ МАЛА ВІДСТАНЬ.. ЩОБ ВЖЕ МОЖНА БУЛО БИТИ ,НАПРИКЛАД З СТАНКОВИХ КУЛЕМЕТІВ ПО ОКРЕМИХ АВТО ВИБІРКОВО...
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30.09.2022 14:22 Ответить
Не так все просто, як вам здається.
Подумайте, як вони. З точки зору доцільності, без усілякої моралі.
Наприклад, посадити жінок на броню танків і прикути їх до стволів собачими ланцюгами.
Або їхати у цивільних автівках солдатам, біля вікон посадивши дітей.
Варіантів маса.
Сподіваюсь, що в них так сраки полихають, що немає часу це організувати.
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30.09.2022 14:35 Ответить
Залужний великий стратег , бо з якого фуя було в лоб бити по Лиману чи Лисичанську ... якщо гарний напрямок це вийти й звільнити Старобільск , а може потім й Троїцьке ....
Де наступного разу українці провуть оборону ворога -- нехай ******* до діда Ванги звернуться , бо все одно заздалагідь невідомо
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30.09.2022 14:14 Ответить
росіяни збирають увесь наявний транспорт та формують у Лимані колони для прориву через села Зарічне та Торське.

-----------

ЗЕМЛЯ ЇМ ПЕРОМ !

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30.09.2022 14:15 Ответить
Колони ?

Для прориву ?

на автотранспорті ?

Косяпен військове керівництво остаточно йо...нулось.))

НІ.. лише вночі...повзком і максимум з АК... ))
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30.09.2022 14:18 Ответить
Вночі вони бояться рухатись...в українців у кожного тепловізор...будуть їх відстрелювать як зайців.
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30.09.2022 14:46 Ответить
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30.09.2022 14:15 Ответить
У зеркало треба подивитись))))))))))))))))))))
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30.09.2022 18:40 Ответить
щас дерьмак спустит с дерева свою бібізянку с мирными инициативами по гуманитарному коридору для орков. а иначе с него ***** шкурку сдерёт! )
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30.09.2022 14:16 Ответить
Все те же грабли. Мы обсуждаем вслух военную тему сразу на момент событий. Все вылазит всем. Идиотизм или самоуверенность без башни. Та крошить, крошить, и ещё раз крошить, молча, патронов не жалеть, в плен не брать не закапывать, завтра зима, победителей не судят!
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30.09.2022 14:16 Ответить
Основні сили підуть на прорив, як стемніє.
Потрібні ударні дрони з нічною оптикою.
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30.09.2022 14:17 Ответить
дайте им "зеленый коридор" как в Иловайске
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30.09.2022 14:38 Ответить
Сподіваюсь, нашим стане сили їбашить русню так, наче завтра не наступить. Особливо важливо їбашить її саме сьогодні!!
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30.09.2022 14:54 Ответить
Только бы наши главзебилы не прознали. Чтоб не выпустили, как Гиркина с бандой в Славянске.
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30.09.2022 15:17 Ответить
 
 