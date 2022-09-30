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війна (56332) Бутусов Юрій (3126) Лиман (197)

Якщо угруповання РФ у Лимані вдасться повністю знищити на відході, то окупантам не вистачатиме сил для організації оборони Кремінної та Сватового, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

Російські окупанти планують сьогодні здійснити відхід основних сил з Лиману.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російські війська втікають з району Лимана під ударами ЗСУ, з кількох ключових пунктів їх вибили. Для прикриття противником виставлені заслони. Тепер питання, чи вдасться їхнім підрозділам у місті врятуватись навіть коли вони кинуть важке озброєння. Втримати місто противник не має ніяких шансів, звільнення відбудеться наближчим часом. Зараз вони будуть намагатись врятувати свої найбоєздатніші підрозділи, які тримали оборону", - пояснив журналіст.

За словами Бутусова, 20-та загальновійськова армія ЗС РФ зазнала поразки, новий рубіж оборони противник намагається вибудувати вздовж траси Р-66 від Сватово до Кремінноі.

Таким чином, продовжив журналіст, російська армія виявилась не здатна втримати Лиманський район Донецької області.

Також читайте: На Росію може чекати колапс під Лиманом, - ISW

Також, за даними Бутусова, російські підрозділи згортають позиціі у місті Лиман.

"Противник готується прориватись з міста, оборонятись в оточенні вони не збираються. Після здачі Дробишево на півночі та Ямпіля на півдні від Лиману шансів втриматись у росіян в Лиманському районі нема. Шлях відходу один - в районі села Торське. Ця траса знаходиться під вогневим контролем українських військ, але саме Торське поки що не звільнено. Якщо угруповання у Лимані вдасться повністю знищити на відході, у росіян не буде вистачати сил для організації оборони Кремінної та Сватового", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов додав, що росіяни збирають увесь наявний транспорт та формують у Лимані колони для прориву через села Зарічне та Торське.

"Єдиний шлях знаходиться під вогневим контролем ЗСУ, але, очевидно, росіяни будуть намагатись прориватись, рішення ухвалені. Відхід основних сил, судячи з усього, противник планує робити сьогодні", - підсумував журналіст.

Дивіться також: Окупант про бої поблизу Лиману: "Везде танки с крестами, слышали румынскую речь, а поляки здесь как дома. Мы воюем с НАТО". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+58
*******,пацаны
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30.09.2022 13:40
+57
Сподіваємся, що наші війська ССО перекриють муділам цю лазівку!
Слава ЗСУ!!!
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30.09.2022 13:40
+43
Илловайск им должен бумерангом вернуться. Карма она такая. Верю в ЗСУ
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30.09.2022 13:43
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Сподіваємся, що наші війська ССО перекриють муділам цю лазівку!
Слава ЗСУ!!!
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30.09.2022 13:40 Відповісти
*******,пацаны
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30.09.2022 13:40 Відповісти
Так щоб шуба завернулась і не розвернулась.
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30.09.2022 13:54 Відповісти
Може не треба мочити, а вмовити по хорошему здатися? Зекономимо хаймарси і буде обмінний фонд? Що ви такі злі? Прикопувати хто буде? 5500 ямок замахаєшся копати.
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30.09.2022 14:07 Відповісти
А потом через неделю их обменяют и они, с боевым опытом, опять будут убивать наших
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30.09.2022 14:10 Відповісти
Якщо подобається копати ямки, то тоді проблем немає . Тільки який там бойовий досвід - отримувати пілюлєй і бігати з повними штанами?
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30.09.2022 14:16 Відповісти
Коля, йди на ***! Тобі хату ще не розбомбили? Дружина, діти всі живі? Ото й добренький!
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30.09.2022 14:48 Відповісти
Бутусов зараз на 5-му каналі в прямому ефірі. Каже, що касапи почали прорив з котла на Сватове
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30.09.2022 13:41 Відповісти
время они потеряли так что вся группировка орков в 5,500 рыл если выйдет потеряв процентов 70 техники и половину лс это будет успехом у них
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30.09.2022 13:45 Відповісти
в последнюю неделю кацапни дохнет от 300 до 600 в сутки , а за попытку прорыва их сдохнет порядка 2500 - 4500 свинособак дня за два - три , ждем сводки вечерние.
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30.09.2022 14:05 Відповісти
срочно организовать им аналог зеленого Иловайского корридора
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30.09.2022 14:12 Відповісти
коли то було- було под особисту гарантію від *****. навіщо іх тримати у полоні - ми ж не звіри якійсь, просто знищити усіх до одного
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30.09.2022 19:38 Відповісти
Цікаво , випустять їх чи ні ?
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30.09.2022 13:42 Відповісти
это война там пути отхода -коридор в 5 км простреливаемый а мотивации у ЗСУ выше крыши
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30.09.2022 13:48 Відповісти
"За што, хахлы?! Иловайск?! А где ита?!"
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30.09.2022 14:09 Відповісти
А где ита?!"

??
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30.09.2022 14:44 Відповісти
Мочити їх всіх. Як раз під вякання бункерного психопата зі сцени про "анексію". Це буде гарний фон для знищення кацапні.
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30.09.2022 13:42 Відповісти
Вот именно что важно окружить и уничтожить орков. Только уже появились видео как орки пешком просачиваются посадками и выходят из окружения
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30.09.2022 13:43 Відповісти
Начебто то старе відео з під Соледару.
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30.09.2022 13:44 Відповісти
Конечно будут просачиваться. Это естественно. Люди из осажденного Мариуполя умудрялись выходить. Не надо искать зраду там, где её нет. Кацапов громят, это факт. Остальное рабочие моменты.
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30.09.2022 13:50 Відповісти
20ой армии розии уже нету теперь будут второй раз ее собирать
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30.09.2022 13:56 Відповісти
20 армия хрюсии победоносно заходит в Украину.
20 корпус героически наступает на врага.
20 дивизия стоит в авангарде боев за райцентр.
20 полк отбил все атаки врага.
20 батальон уверенно держит оборону.
20 рота не выходит на связь, но никакой паники.
20 отделение совершило плановую перегруппировку на хрюсию
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30.09.2022 14:03 Відповісти
Ось то відео через посадку .На відео, ймовірно, «тактичне перегрупування» окупаційних військ на Лиманському напрямку https://t.me/landforcesofukraine/4043
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30.09.2022 14:03 Відповісти
Илловайск им должен бумерангом вернуться. Карма она такая. Верю в ЗСУ
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30.09.2022 13:43 Відповісти
а пообіцяйте їм зелений коридор, з привітом з Іловайську
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30.09.2022 13:43 Відповісти
Это не наши методы! Зачем так опускаться то?
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30.09.2022 14:03 Відповісти
Это им карма путинячья. Рашистские нелюди должны быть уничтожены.
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30.09.2022 15:11 Відповісти
Надеюсь на хорошие результаты. Очень важно уничтожать русню в таких ситуациях, когда она бежит. Важно нанести максимальный ущерб.
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30.09.2022 13:45 Відповісти
Ліквідувати бажано знищити. (кому ставити за власним уподобанням).
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30.09.2022 13:46 Відповісти
Знищити їх можна оскільки заходять у міста колонами так і виходять колонами тож розбити колону легше ніж вибивати з захопленого міста
А те що кажуть не буде кому обороняти Сватове чи Креміну так в Росії для уього проводять мобілізацію неважливо яка якість підготовки але там також буде кому стріляти
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30.09.2022 13:46 Відповісти
Ліквідовувати мразоту по максимуму!
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30.09.2022 13:46 Відповісти
щоб при слові Лиман вони самі в пакети лізли.
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30.09.2022 14:02 Відповісти
Може старий кегебіст докумекає разом з повістками видавати ампули з отрутою... А чом би й ні? Логістика зараз дорого обходиться, а тут відразу обмили, обрядили на стіл, пару рюмок "за упокой" і на цвинтар...
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30.09.2022 14:11 Відповісти
Тільки тотальне знищення покидьків. Усіх, навіть хто руки підняв...
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30.09.2022 13:46 Відповісти
Роз**біть цих тварюк в хлам!
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30.09.2022 13:49 Відповісти
каклета в бронежилете идет на помощь !!!! трясись русня !
///
В соцсетях распространяют видео, на котором нардеп Николай Тищенко
при помощи ветки... то ли "проводит разминирование" автомобиля
то ли трофеит понравившуюся каску...

https://t.me/FastFocus/33193

пиар прежде всего!!!
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30.09.2022 13:49 Відповісти
мои глаза сапер левел лох
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30.09.2022 13:51 Відповісти
У нас теж є свій тік ток дон.
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30.09.2022 14:15 Відповісти
ЗСУ хлопці,їбаште їх усіх,щоб **** уся та наволоч в котлі згинула як лайно собаче, за Запоріжжя за Дніпро за усіх нас!!!
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30.09.2022 13:49 Відповісти
Устроить им "мариуполь", чтобы ни один не выжил.
Я так понимаю там в основном регулярноя армия попала в окружение.
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30.09.2022 13:49 Відповісти
******* всех на утилизацию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!
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30.09.2022 13:50 Відповісти
Как прорыватыся, в смысле ********?
Не,не,я руцкие фильмы смотрел и там их диды никогда не отступали.Каждый минимум 100 немцев убивал.
Они с криками" За Путина" должны в атаку идти,на пулемёты грудью ложиться.
Руцкие вы шо ссыкуны?
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30.09.2022 13:51 Відповісти
Дєди ваєвалі - внукі убігалі
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30.09.2022 13:55 Відповісти
"Как два красноармейца с 4-ю гранатами, остановили колонну немецких танков".
Честное слово, подобный бред и сейчас встречается в ура-патриотических сказках.
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30.09.2022 13:55 Відповісти
Они даже не понимают,что результат убитых солдат от этого не меняется, а он 1:5.
Значит если один дед убил хоть одного
немца за войну,то другие 4 сдохли просто так.
Если 10 он убил,значит 49 дидов сдохли никого не убив.
Итог: чем больше ты гыроев дидов в кино покажешь,тем больше ты других дидов обсираешь.
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30.09.2022 14:03 Відповісти
меня в этих фильмах всегда веселило шо всегда в 1941 немцы идут в атаку только на Тиграх, которые ващета только в 1943 пошли в серию
Такое впечатление что срусские режиссеры о войне знают только по кроссвордам "немецкий танк - 4 буквы".
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30.09.2022 14:04 Відповісти
А ще коли на перший день війни німці гонять кудись колону цивільних. Куди та нащо вони це роблять у макітру режисера/сценаріста не приходить
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30.09.2022 18:38 Відповісти
Бумеранг за Іловайськ! Тримаємо кулаки!
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30.09.2022 13:54 Відповісти
https://t.me/c/1614640343/124703 отходят по 20-30 шт. группами.
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30.09.2022 13:54 Відповісти
Message in a private group or channel.
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30.09.2022 14:08 Відповісти
Спробував відкрити - пише, що " у вас нема доступу, ви не учасник чату."
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30.09.2022 14:11 Відповісти
Видимо админ чата жадина. Там виде, где по лесопосадке просачиваются человек 30. Первая десятка идет метров 20 упали, следущая десятка проходят их, за ними следующие...
Жалко, что не под артогнем.
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30.09.2022 14:42 Відповісти
Не дайте уйти рашистам! Уничтожьте их всех до одного!
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30.09.2022 13:56 Відповісти
Ніякого коридору рускім виродкам, тільки знищувати цих мерзот кацапських!!!
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30.09.2022 13:57 Відповісти
знищуйте раша-фашистську мразоту без жалю і без співчуття. кукурудзяні поля потребують оргдобрив.
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30.09.2022 13:57 Відповісти
я не розумію...

вони ж після іловайського знають усе про зелені коридори.

то чому не просять?

бояться що їм відмовлять?

даремно!
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30.09.2022 14:01 Відповісти
прошу вас ,ребята с ЗСУ-уничтожьте их всех-за слезы наших женщин,и гибель наших детей
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30.09.2022 14:05 Відповісти
Зелені зрадники дозволять вийти свинособакам без втрат....
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30.09.2022 14:05 Відповісти
Судний день для орків. Нехай земля горить у них під ногами. ЗСУ відправлять русо фашистів до пункту призначення - до моторили з захераченком в пекло)
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30.09.2022 14:06 Відповісти
Викликає тривогу можливий договорняк, як з гіркіном.
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30.09.2022 14:09 Відповісти
ты поехавший
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30.09.2022 14:10 Відповісти
****** ВСЕХ !!!!!!! В ПЛЕН НЕ БРАТЬ !!!!!! пусть их жрут личинки мух и черви , твари не должны жить !!!!!!
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30.09.2022 14:09 Відповісти
Повне знищення орків . За Іловайськ !
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30.09.2022 14:09 Відповісти
Нашим командирам-холодної голови та міцного серця, артилеристам-твердої руки та швидкого розуму, нашій піхоті та всім іншим підрозділам-міцної броні, повного боєкомплекту, точного прицілу та Божого захисту!
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30.09.2022 14:12 Відповісти
І основне...

при роздумах гуманітарного плану(чи натискати на гашетку)
-ЗГАДАТИ ІРПІНЬ,БУЧУ,іЗЮМ....
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30.09.2022 14:20 Відповісти
Вони вийдуть звідти.
Знаєте, як?
Нахапають цивільних, посадять в авто і будуть йти колоною вперемішку з ними.
Це ж терористи.
Вони знають, що наші по цивільним не будуть стріляти. А на своїх їм чхати.
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30.09.2022 14:13 Відповісти
ТАМ ДОСИТЬ МАЛА ВІДСТАНЬ.. ЩОБ ВЖЕ МОЖНА БУЛО БИТИ ,НАПРИКЛАД З СТАНКОВИХ КУЛЕМЕТІВ ПО ОКРЕМИХ АВТО ВИБІРКОВО...
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30.09.2022 14:22 Відповісти
Не так все просто, як вам здається.
Подумайте, як вони. З точки зору доцільності, без усілякої моралі.
Наприклад, посадити жінок на броню танків і прикути їх до стволів собачими ланцюгами.
Або їхати у цивільних автівках солдатам, біля вікон посадивши дітей.
Варіантів маса.
Сподіваюсь, що в них так сраки полихають, що немає часу це організувати.
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30.09.2022 14:35 Відповісти
Залужний великий стратег , бо з якого фуя було в лоб бити по Лиману чи Лисичанську ... якщо гарний напрямок це вийти й звільнити Старобільск , а може потім й Троїцьке ....
Де наступного разу українці провуть оборону ворога -- нехай ******* до діда Ванги звернуться , бо все одно заздалагідь невідомо
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30.09.2022 14:14 Відповісти
росіяни збирають увесь наявний транспорт та формують у Лимані колони для прориву через села Зарічне та Торське.

-----------

ЗЕМЛЯ ЇМ ПЕРОМ !

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30.09.2022 14:15 Відповісти
Колони ?

Для прориву ?

на автотранспорті ?

Косяпен військове керівництво остаточно йо...нулось.))

НІ.. лише вночі...повзком і максимум з АК... ))
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30.09.2022 14:18 Відповісти
Вночі вони бояться рухатись...в українців у кожного тепловізор...будуть їх відстрелювать як зайців.
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30.09.2022 14:46 Відповісти
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30.09.2022 14:15 Відповісти
У зеркало треба подивитись))))))))))))))))))))
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30.09.2022 18:40 Відповісти
щас дерьмак спустит с дерева свою бібізянку с мирными инициативами по гуманитарному коридору для орков. а иначе с него ***** шкурку сдерёт! )
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30.09.2022 14:16 Відповісти
Все те же грабли. Мы обсуждаем вслух военную тему сразу на момент событий. Все вылазит всем. Идиотизм или самоуверенность без башни. Та крошить, крошить, и ещё раз крошить, молча, патронов не жалеть, в плен не брать не закапывать, завтра зима, победителей не судят!
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30.09.2022 14:16 Відповісти
Основні сили підуть на прорив, як стемніє.
Потрібні ударні дрони з нічною оптикою.
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30.09.2022 14:17 Відповісти
дайте им "зеленый коридор" как в Иловайске
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30.09.2022 14:38 Відповісти
Сподіваюсь, нашим стане сили їбашить русню так, наче завтра не наступить. Особливо важливо їбашить її саме сьогодні!!
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30.09.2022 14:54 Відповісти
Только бы наши главзебилы не прознали. Чтоб не выпустили, как Гиркина с бандой в Славянске.
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30.09.2022 15:17 Відповісти
 
 