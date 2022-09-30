Якщо угруповання РФ у Лимані вдасться повністю знищити на відході, то окупантам не вистачатиме сил для організації оборони Кремінної та Сватового, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти планують сьогодні здійснити відхід основних сил з Лиману.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Російські війська втікають з району Лимана під ударами ЗСУ, з кількох ключових пунктів їх вибили. Для прикриття противником виставлені заслони. Тепер питання, чи вдасться їхнім підрозділам у місті врятуватись навіть коли вони кинуть важке озброєння. Втримати місто противник не має ніяких шансів, звільнення відбудеться наближчим часом. Зараз вони будуть намагатись врятувати свої найбоєздатніші підрозділи, які тримали оборону", - пояснив журналіст.
За словами Бутусова, 20-та загальновійськова армія ЗС РФ зазнала поразки, новий рубіж оборони противник намагається вибудувати вздовж траси Р-66 від Сватово до Кремінноі.
Таким чином, продовжив журналіст, російська армія виявилась не здатна втримати Лиманський район Донецької області.
Також, за даними Бутусова, російські підрозділи згортають позиціі у місті Лиман.
"Противник готується прориватись з міста, оборонятись в оточенні вони не збираються. Після здачі Дробишево на півночі та Ямпіля на півдні від Лиману шансів втриматись у росіян в Лиманському районі нема. Шлях відходу один - в районі села Торське. Ця траса знаходиться під вогневим контролем українських військ, але саме Торське поки що не звільнено. Якщо угруповання у Лимані вдасться повністю знищити на відході, у росіян не буде вистачати сил для організації оборони Кремінної та Сватового", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.
Бутусов додав, що росіяни збирають увесь наявний транспорт та формують у Лимані колони для прориву через села Зарічне та Торське.
"Єдиний шлях знаходиться під вогневим контролем ЗСУ, але, очевидно, росіяни будуть намагатись прориватись, рішення ухвалені. Відхід основних сил, судячи з усього, противник планує робити сьогодні", - підсумував журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Слава ЗСУ!!!
??
20 корпус героически наступает на врага.
20 дивизия стоит в авангарде боев за райцентр.
20 полк отбил все атаки врага.
20 батальон уверенно держит оборону.
20 рота не выходит на связь, но никакой паники.
20 отделение совершило плановую перегруппировку на хрюсию
А те що кажуть не буде кому обороняти Сватове чи Креміну так в Росії для уього проводять мобілізацію неважливо яка якість підготовки але там також буде кому стріляти
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В соцсетях распространяют видео, на котором нардеп Николай Тищенко
при помощи ветки... то ли "проводит разминирование" автомобиля
то ли трофеит понравившуюся каску...
https://t.me/FastFocus/33193
пиар прежде всего!!!
Я так понимаю там в основном регулярноя армия попала в окружение.
Не,не,я руцкие фильмы смотрел и там их диды никогда не отступали.Каждый минимум 100 немцев убивал.
Они с криками" За Путина" должны в атаку идти,на пулемёты грудью ложиться.
Руцкие вы шо ссыкуны?
Честное слово, подобный бред и сейчас встречается в ура-патриотических сказках.
Значит если один дед убил хоть одного
немца за войну,то другие 4 сдохли просто так.
Если 10 он убил,значит 49 дидов сдохли никого не убив.
Итог: чем больше ты гыроев дидов в кино покажешь,тем больше ты других дидов обсираешь.
Такое впечатление что срусские режиссеры о войне знают только по кроссвордам "немецкий танк - 4 буквы".
Жалко, что не под артогнем.
вони ж після іловайського знають усе про зелені коридори.
то чому не просять?
бояться що їм відмовлять?
даремно!
при роздумах гуманітарного плану(чи натискати на гашетку)
-ЗГАДАТИ ІРПІНЬ,БУЧУ,іЗЮМ....
Знаєте, як?
Нахапають цивільних, посадять в авто і будуть йти колоною вперемішку з ними.
Це ж терористи.
Вони знають, що наші по цивільним не будуть стріляти. А на своїх їм чхати.
Подумайте, як вони. З точки зору доцільності, без усілякої моралі.
Наприклад, посадити жінок на броню танків і прикути їх до стволів собачими ланцюгами.
Або їхати у цивільних автівках солдатам, біля вікон посадивши дітей.
Варіантів маса.
Сподіваюсь, що в них так сраки полихають, що немає часу це організувати.
Де наступного разу українці провуть оборону ворога -- нехай ******* до діда Ванги звернуться , бо все одно заздалагідь невідомо
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ЗЕМЛЯ ЇМ ПЕРОМ !
Для прориву ?
на автотранспорті ?
Косяпен військове керівництво остаточно йо...нулось.))
НІ.. лише вночі...повзком і максимум з АК... ))
Потрібні ударні дрони з нічною оптикою.