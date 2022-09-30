Песков о ядерных угрозах: "Не хотим развивать эту тему"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать, будет ли считать "нападением на Россию" контрнаступление ВСУ на оккупированных территориях, которые РФ собирается аннексировать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"О ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех вести себя ответственно", - сказал Песков.

В ответ на вопрос о том, будет ли Россия распространять свою ядерную доктрину на готовящиеся к аннексии оккупированные украинские территории и будет ли расценивать контрнаступление на них как "покушение на территориальную целостность", если собирается объявить их "своими", Песков посоветовал перечитать документ.

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"Вы совершенно неправильно процитировали доктрину. Там очень важна правильная формулировка, я вам советую еще раз внимательно ее прочесть", - ответил спикер Путина.