Песков о ядерных угрозах: "Не хотим развивать эту тему"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать, будет ли считать "нападением на Россию" контрнаступление ВСУ на оккупированных территориях, которые РФ собирается аннексировать.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
"О ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех вести себя ответственно", - сказал Песков.
В ответ на вопрос о том, будет ли Россия распространять свою ядерную доктрину на готовящиеся к аннексии оккупированные украинские территории и будет ли расценивать контрнаступление на них как "покушение на территориальную целостность", если собирается объявить их "своими", Песков посоветовал перечитать документ.
"Вы совершенно неправильно процитировали доктрину. Там очень важна правильная формулировка, я вам советую еще раз внимательно ее прочесть", - ответил спикер Путина.
Пожалуйста, подождите...
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/08/18/********-doktrina-rossii-dopuskaet-yadernoe-reagirovanie-kak-otvetnuyu-meru-mid
Думаю, що на цей.
По кому будуть "применять" при рос-держперевороті?
Доречі:
- Україна не має "оружія масового прімененія" - значить це відпадає.
- Україна поверне свої землі, а на територію рф не вступить - значить "само существование государства поставлено под угрозу" - тоже відпадає.
Путлер паталогический трус... вероятность 5%...
Зуб даю...🤣🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇸
После основной части совещания президент продолжил рассмотрение вопросов в узком кругу. Обсуждая перспективы военных действий Путин сказал, что основным вариантом рассматривает необходимость, после укрепления обороны за счёт мобилизованных, по всей линии фронта переходить к «освобождению» новых территорий, вошедших в состав России, одновременно усиливая давление в Харьковском и Николаевском направлениях. Президент также обсудил и другие варианты, которые он держит в запасе. Так, по одному из сценариев, после объявления о вхождении в состав России четырёх новых областей, потребовать в ультимативной форме у Киева вывести войска с «новых территорий России», и при отказе со стороны Украины, применить тактическое ядерное оружие с вариантами целей. В процессе обсуждения несколько человек высказались в пользу основного варианта, изложенного президентом, не предусматривающим на первых порах ультиматумов и применения ядерного оружия. На это Путин довольно жестко отреагировал, высказав уверенность, что надо смириться с мыслью о том, что для достижения поставленных целей применение ядерного оружия в этой войне скорее всего будет неизбежным. Путин уверен, что военного ответа не будет, а США и страны-союзники предпочтут ввести санкции, которые «болезненным образом» скажутся на экономике, но будут вынуждены смириться с «новой реальностью». После этого, президент не захотел выслушивать возражения и закрыл совещание.
Перед совещанием Путин пожаловался на ноющую боль в брюшной полости, которую не удалось быстро купировать и совещание он проводил подавшись вперёд, пытаясь сохранить естественную позу. У Путина прогрессирует онкология и, не смотря на адекватное лечение, в последнее время боли не всегда удаётся полностью купировать. Надо понимать, что на принятие ключевых решений влияет плачевное состояние физического и психического здоровья президента. Путин уже не хочет поменять или войти в историю, он хочет её закончить.