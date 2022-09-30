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Песков о ядерных угрозах: "Не хотим развивать эту тему"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пєсков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать, будет ли считать "нападением на Россию" контрнаступление ВСУ на оккупированных территориях, которые РФ собирается аннексировать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"О ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех вести себя ответственно", - сказал Песков.

В ответ на вопрос о том, будет ли Россия распространять свою ядерную доктрину на готовящиеся к аннексии оккупированные украинские территории и будет ли расценивать контрнаступление на них как "покушение на территориальную целостность", если собирается объявить их "своими", Песков посоветовал перечитать документ.

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"Вы совершенно неправильно процитировали доктрину. Там очень важна правильная формулировка, я вам советую еще раз внимательно ее прочесть", - ответил спикер Путина.
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Топ комментарии
+16
всравсі
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30.09.2022 14:15
+12
что ж ты фраер здал назад ?
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30.09.2022 14:16
+10
Чудово! Крим - це Україна скоро!
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30.09.2022 14:33
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всравсі
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30.09.2022 14:15 Ответить
Чудово! Крим - це Україна скоро!
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30.09.2022 14:33 Ответить
Ой, а шо случілось? От бач, злякався, ******* сцикун. (с)
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30.09.2022 14:16 Ответить
"Ми закликаємо усіх поводитися відповідально" - сказав окупант.
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30.09.2022 14:16 Ответить
что ж ты фраер здал назад ?
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30.09.2022 14:16 Ответить
курва нечесана, вона ще щось хоче чи не хоче - тебе, соплю дрищаву, питати хто буде...
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30.09.2022 14:17 Ответить
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30.09.2022 14:18 Ответить
Я б не поспішав з виводами, на який документ посилається йоршик ?
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30.09.2022 14:18 Ответить
«Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу»
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/08/18/********-doktrina-rossii-dopuskaet-yadernoe-reagirovanie-kak-otvetnuyu-meru-mid

Думаю, що на цей.
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30.09.2022 14:24 Ответить
А якщо "само существование государства поставлено под угрозу" З СЕРЕДИНИ?
По кому будуть "применять" при рос-держперевороті?
Доречі:
- Україна не має "оружія масового прімененія" - значить це відпадає.
- Україна поверне свої землі, а на територію рф не вступить - значить "само существование государства поставлено под угрозу" - тоже відпадає.
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30.09.2022 14:37 Ответить
Отож. Але можуть в*бати по Воронєжу.
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30.09.2022 14:38 Ответить
- Україна поверне свої землі, что будет означать никчемность империи и её царька, это будет означать обосранный, несмываемый поносный позор - значить "само существование государства поставлено под угрозу"
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30.09.2022 14:56 Ответить
Бо тільки памперса змінив....
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30.09.2022 14:18 Ответить
Бо після розмови з Кітаєм дупа болить?
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30.09.2022 14:19 Ответить
верить Кремлю не нужно! Украине нужно срочно ядерное оружие ставить на вооружение! И нужно строить ковчек. Это место, которое будет неуязвимо даже от ядерного взрыва и оно должно строиться, как метро глубоко под землю и там будут станции - уровни на которых будут собраны все науки мира и весь опыт человечества. И там будет развиваться наука и нужно строить бесконечно этот туннель и станции, только станции будут очень огромные - размером с районы и с лабораториями и институтами и больницами, жильем и т.д. Это будет надежда человечаства даже на случай ядерной войны. И одновременно - это будет ковчег в котором люди смогут жить и там будут электростанции, сады, переработка воздуха, переработка воды или добыча из подземных источников, склады с семенами для выращивания еды, и все, что необходимо для жизни на время ядерной зимы. Этот ковчег нужно строить и можно будет даже экскурсии туда водить. Если даже сейчас не будет ядерной войны, то никто не знает, когда черный лебедь прилетит и она случиться или еще какая катастрофа случиться типа биологической или еще какой-то катаклизм. Финансирование этого объекта должно быть прописано в конституции!
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30.09.2022 14:22 Ответить
Не пали більше таке.Перейди на звичайні цигарки.
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30.09.2022 14:27 Ответить
З'їж чогось солодкого-воно так скоріше відпусте .
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30.09.2022 14:41 Ответить
Не читайте більше радянську фантастику
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30.09.2022 18:43 Ответить
Роман Бессмертный на вопрос будет ли ядерна война сказав...
Путлер паталогический трус... вероятность 5%...
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30.09.2022 14:22 Ответить
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30.09.2022 14:29 Ответить
Набір звуків з брудної пащі.
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30.09.2022 14:22 Ответить
впереди радиоактивного пепла у парашников из пердаков начали вырываться радиоактивные газы.
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30.09.2022 14:22 Ответить
АналоГовнеты путлера круче НАТО...
Зуб даю...🤣🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇸
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30.09.2022 14:25 Ответить
кетай с индусами звиздюлей вставил???
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30.09.2022 14:26 Ответить
Всім наближеним до ******** особам пора запастися ампулами з ціанідом. "пєскови" і "мєзєнцеви" сподівались десятиліттями всміхатися світу керамічними зубами, але це єдине що залишиться від них після суду і кремації...
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30.09.2022 14:38 Ответить
дурак просто сам не знает, что ему завтра в голову взбредёт...
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30.09.2022 14:39 Ответить
та піськов сам не знає, шо в куйла на думці. а ***** своє поганяє, але бояри не зовсім в захваті.. Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Во время вступления Путин разыграл сценку с требованием навести порядок в рамках процесса «частичной» мобилизации. Сделав посыл в народные массы, дескать успокойтесь, «добрый» президент приказал во всём разобраться и навести порядок, следить за исполнением которого поручено целому генеральному прокурору. Путин во время закрытой части совещания прямым текстом дал распоряжение практически продолжать в том же духе, изобразив реакцию на требование президента. Путин рекомендовал демонстративно, с максимальным освещением в СМИ, вернуть «человек сто бедолаг» и закрыть эту тему.
После основной части совещания президент продолжил рассмотрение вопросов в узком кругу. Обсуждая перспективы военных действий Путин сказал, что основным вариантом рассматривает необходимость, после укрепления обороны за счёт мобилизованных, по всей линии фронта переходить к «освобождению» новых территорий, вошедших в состав России, одновременно усиливая давление в Харьковском и Николаевском направлениях. Президент также обсудил и другие варианты, которые он держит в запасе. Так, по одному из сценариев, после объявления о вхождении в состав России четырёх новых областей, потребовать в ультимативной форме у Киева вывести войска с «новых территорий России», и при отказе со стороны Украины, применить тактическое ядерное оружие с вариантами целей. В процессе обсуждения несколько человек высказались в пользу основного варианта, изложенного президентом, не предусматривающим на первых порах ультиматумов и применения ядерного оружия. На это Путин довольно жестко отреагировал, высказав уверенность, что надо смириться с мыслью о том, что для достижения поставленных целей применение ядерного оружия в этой войне скорее всего будет неизбежным. Путин уверен, что военного ответа не будет, а США и страны-союзники предпочтут ввести санкции, которые «болезненным образом» скажутся на экономике, но будут вынуждены смириться с «новой реальностью». После этого, президент не захотел выслушивать возражения и закрыл совещание.
Перед совещанием Путин пожаловался на ноющую боль в брюшной полости, которую не удалось быстро купировать и совещание он проводил подавшись вперёд, пытаясь сохранить естественную позу. У Путина прогрессирует онкология и, не смотря на адекватное лечение, в последнее время боли не всегда удаётся полностью купировать. Надо понимать, что на принятие ключевых решений влияет плачевное состояние физического и психического здоровья президента. Путин уже не хочет поменять или войти в историю, он хочет её закончить.
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30.09.2022 15:01 Ответить
У плешєшивого не встигають чемодани міняти при згадці про ядерний пепел...
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30.09.2022 15:39 Ответить
 
 