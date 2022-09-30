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Пєсков про ядерні погрози: "Не хочемо розвивати цю тему"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не став відповідати, чи вважатиме "нападом на Росію" контрнаступ ЗСУ на окупованих територіях, які РФ збирається анексувати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"Про ядерну ескалацію говорять люди, які поводяться безвідповідально. Ми не хочемо розвивати цю тему. Ми закликаємо усіх поводитися відповідально", - сказав Пєсков.

У відповідь на запитання про те, чи Росія буде поширювати свою ядерну доктрину на окуповані українські території, які готується анексувати, та чи розцінюватиме контрнаступ на них як "замах на територіальну цілісність", якщо збирається оголосити їх "своїми", Пєсков порадив перечитати документ.

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"Ви абсолютно неправильно процитували доктрину. Там дуже важливе правильне формулювання, я вам раджу ще раз уважно її прочитати", - відповів речник Путіна.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
всравсі
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30.09.2022 14:15
+12
что ж ты фраер здал назад ?
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30.09.2022 14:16
+10
Чудово! Крим - це Україна скоро!
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30.09.2022 14:33
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всравсі
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30.09.2022 14:15 Відповісти
Чудово! Крим - це Україна скоро!
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30.09.2022 14:33 Відповісти
Ой, а шо случілось? От бач, злякався, ******* сцикун. (с)
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30.09.2022 14:16 Відповісти
"Ми закликаємо усіх поводитися відповідально" - сказав окупант.
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30.09.2022 14:16 Відповісти
что ж ты фраер здал назад ?
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30.09.2022 14:16 Відповісти
курва нечесана, вона ще щось хоче чи не хоче - тебе, соплю дрищаву, питати хто буде...
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30.09.2022 14:17 Відповісти
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30.09.2022 14:18 Відповісти
Я б не поспішав з виводами, на який документ посилається йоршик ?
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30.09.2022 14:18 Відповісти
«Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу»
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/08/18/********-doktrina-rossii-dopuskaet-yadernoe-reagirovanie-kak-otvetnuyu-meru-mid

Думаю, що на цей.
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30.09.2022 14:24 Відповісти
А якщо "само существование государства поставлено под угрозу" З СЕРЕДИНИ?
По кому будуть "применять" при рос-держперевороті?
Доречі:
- Україна не має "оружія масового прімененія" - значить це відпадає.
- Україна поверне свої землі, а на територію рф не вступить - значить "само существование государства поставлено под угрозу" - тоже відпадає.
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30.09.2022 14:37 Відповісти
Отож. Але можуть в*бати по Воронєжу.
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30.09.2022 14:38 Відповісти
- Україна поверне свої землі, что будет означать никчемность империи и её царька, это будет означать обосранный, несмываемый поносный позор - значить "само существование государства поставлено под угрозу"
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30.09.2022 14:56 Відповісти
Бо тільки памперса змінив....
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30.09.2022 14:18 Відповісти
Бо після розмови з Кітаєм дупа болить?
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30.09.2022 14:19 Відповісти
верить Кремлю не нужно! Украине нужно срочно ядерное оружие ставить на вооружение! И нужно строить ковчек. Это место, которое будет неуязвимо даже от ядерного взрыва и оно должно строиться, как метро глубоко под землю и там будут станции - уровни на которых будут собраны все науки мира и весь опыт человечества. И там будет развиваться наука и нужно строить бесконечно этот туннель и станции, только станции будут очень огромные - размером с районы и с лабораториями и институтами и больницами, жильем и т.д. Это будет надежда человечаства даже на случай ядерной войны. И одновременно - это будет ковчег в котором люди смогут жить и там будут электростанции, сады, переработка воздуха, переработка воды или добыча из подземных источников, склады с семенами для выращивания еды, и все, что необходимо для жизни на время ядерной зимы. Этот ковчег нужно строить и можно будет даже экскурсии туда водить. Если даже сейчас не будет ядерной войны, то никто не знает, когда черный лебедь прилетит и она случиться или еще какая катастрофа случиться типа биологической или еще какой-то катаклизм. Финансирование этого объекта должно быть прописано в конституции!
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30.09.2022 14:22 Відповісти
Не пали більше таке.Перейди на звичайні цигарки.
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30.09.2022 14:27 Відповісти
З'їж чогось солодкого-воно так скоріше відпусте .
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30.09.2022 14:41 Відповісти
Не читайте більше радянську фантастику
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30.09.2022 18:43 Відповісти
Роман Бессмертный на вопрос будет ли ядерна война сказав...
Путлер паталогический трус... вероятность 5%...
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30.09.2022 14:22 Відповісти
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30.09.2022 14:29 Відповісти
Набір звуків з брудної пащі.
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30.09.2022 14:22 Відповісти
впереди радиоактивного пепла у парашников из пердаков начали вырываться радиоактивные газы.
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30.09.2022 14:22 Відповісти
АналоГовнеты путлера круче НАТО...
Зуб даю...🤣🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇸
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30.09.2022 14:25 Відповісти
кетай с индусами звиздюлей вставил???
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30.09.2022 14:26 Відповісти
Всім наближеним до ******** особам пора запастися ампулами з ціанідом. "пєскови" і "мєзєнцеви" сподівались десятиліттями всміхатися світу керамічними зубами, але це єдине що залишиться від них після суду і кремації...
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30.09.2022 14:38 Відповісти
дурак просто сам не знает, что ему завтра в голову взбредёт...
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30.09.2022 14:39 Відповісти
та піськов сам не знає, шо в куйла на думці. а ***** своє поганяє, але бояри не зовсім в захваті.. Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Во время вступления Путин разыграл сценку с требованием навести порядок в рамках процесса «частичной» мобилизации. Сделав посыл в народные массы, дескать успокойтесь, «добрый» президент приказал во всём разобраться и навести порядок, следить за исполнением которого поручено целому генеральному прокурору. Путин во время закрытой части совещания прямым текстом дал распоряжение практически продолжать в том же духе, изобразив реакцию на требование президента. Путин рекомендовал демонстративно, с максимальным освещением в СМИ, вернуть «человек сто бедолаг» и закрыть эту тему.
После основной части совещания президент продолжил рассмотрение вопросов в узком кругу. Обсуждая перспективы военных действий Путин сказал, что основным вариантом рассматривает необходимость, после укрепления обороны за счёт мобилизованных, по всей линии фронта переходить к «освобождению» новых территорий, вошедших в состав России, одновременно усиливая давление в Харьковском и Николаевском направлениях. Президент также обсудил и другие варианты, которые он держит в запасе. Так, по одному из сценариев, после объявления о вхождении в состав России четырёх новых областей, потребовать в ультимативной форме у Киева вывести войска с «новых территорий России», и при отказе со стороны Украины, применить тактическое ядерное оружие с вариантами целей. В процессе обсуждения несколько человек высказались в пользу основного варианта, изложенного президентом, не предусматривающим на первых порах ультиматумов и применения ядерного оружия. На это Путин довольно жестко отреагировал, высказав уверенность, что надо смириться с мыслью о том, что для достижения поставленных целей применение ядерного оружия в этой войне скорее всего будет неизбежным. Путин уверен, что военного ответа не будет, а США и страны-союзники предпочтут ввести санкции, которые «болезненным образом» скажутся на экономике, но будут вынуждены смириться с «новой реальностью». После этого, президент не захотел выслушивать возражения и закрыл совещание.
Перед совещанием Путин пожаловался на ноющую боль в брюшной полости, которую не удалось быстро купировать и совещание он проводил подавшись вперёд, пытаясь сохранить естественную позу. У Путина прогрессирует онкология и, не смотря на адекватное лечение, в последнее время боли не всегда удаётся полностью купировать. Надо понимать, что на принятие ключевых решений влияет плачевное состояние физического и психического здоровья президента. Путин уже не хочет поменять или войти в историю, он хочет её закончить.
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30.09.2022 15:01 Відповісти
У плешєшивого не встигають чемодани міняти при згадці про ядерний пепел...
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30.09.2022 15:39 Відповісти
 
 