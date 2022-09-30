Пєсков про ядерні погрози: "Не хочемо розвивати цю тему"
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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не став відповідати, чи вважатиме "нападом на Росію" контрнаступ ЗСУ на окупованих територіях, які РФ збирається анексувати.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
"Про ядерну ескалацію говорять люди, які поводяться безвідповідально. Ми не хочемо розвивати цю тему. Ми закликаємо усіх поводитися відповідально", - сказав Пєсков.
У відповідь на запитання про те, чи Росія буде поширювати свою ядерну доктрину на окуповані українські території, які готується анексувати, та чи розцінюватиме контрнаступ на них як "замах на територіальну цілісність", якщо збирається оголосити їх "своїми", Пєсков порадив перечитати документ.
"Ви абсолютно неправильно процитували доктрину. Там дуже важливе правильне формулювання, я вам раджу ще раз уважно її прочитати", - відповів речник Путіна.
Будь ласка, зачекайте...
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/08/18/********-doktrina-rossii-dopuskaet-yadernoe-reagirovanie-kak-otvetnuyu-meru-mid
Думаю, що на цей.
По кому будуть "применять" при рос-держперевороті?
Доречі:
- Україна не має "оружія масового прімененія" - значить це відпадає.
- Україна поверне свої землі, а на територію рф не вступить - значить "само существование государства поставлено под угрозу" - тоже відпадає.
Путлер паталогический трус... вероятность 5%...
Зуб даю...🤣🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇸
После основной части совещания президент продолжил рассмотрение вопросов в узком кругу. Обсуждая перспективы военных действий Путин сказал, что основным вариантом рассматривает необходимость, после укрепления обороны за счёт мобилизованных, по всей линии фронта переходить к «освобождению» новых территорий, вошедших в состав России, одновременно усиливая давление в Харьковском и Николаевском направлениях. Президент также обсудил и другие варианты, которые он держит в запасе. Так, по одному из сценариев, после объявления о вхождении в состав России четырёх новых областей, потребовать в ультимативной форме у Киева вывести войска с «новых территорий России», и при отказе со стороны Украины, применить тактическое ядерное оружие с вариантами целей. В процессе обсуждения несколько человек высказались в пользу основного варианта, изложенного президентом, не предусматривающим на первых порах ультиматумов и применения ядерного оружия. На это Путин довольно жестко отреагировал, высказав уверенность, что надо смириться с мыслью о том, что для достижения поставленных целей применение ядерного оружия в этой войне скорее всего будет неизбежным. Путин уверен, что военного ответа не будет, а США и страны-союзники предпочтут ввести санкции, которые «болезненным образом» скажутся на экономике, но будут вынуждены смириться с «новой реальностью». После этого, президент не захотел выслушивать возражения и закрыл совещание.
Перед совещанием Путин пожаловался на ноющую боль в брюшной полости, которую не удалось быстро купировать и совещание он проводил подавшись вперёд, пытаясь сохранить естественную позу. У Путина прогрессирует онкология и, не смотря на адекватное лечение, в последнее время боли не всегда удаётся полностью купировать. Надо понимать, что на принятие ключевых решений влияет плачевное состояние физического и психического здоровья президента. Путин уже не хочет поменять или войти в историю, он хочет её закончить.