Путин подписал указ о призыве на срочную службу 120 тыс. россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в ноябре-декабре 2022 года 120 тысяч россиян на срочную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно указу, с 1 ноября по 31 декабря 2022 года должны быть призваны россияне в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву. Также в указе говорится, что с 1 октября должны быть уволены срочники, срок службы которых истек.

В российском Генштабе уверяют, что срочники не будут участвовать в войне против Украины.

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