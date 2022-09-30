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Путин подписал указ о призыве на срочную службу 120 тыс. россиян
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в ноябре-декабре 2022 года 120 тысяч россиян на срочную службу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Согласно указу, с 1 ноября по 31 декабря 2022 года должны быть призваны россияне в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву. Также в указе говорится, что с 1 октября должны быть уволены срочники, срок службы которых истек.
В российском Генштабе уверяют, что срочники не будут участвовать в войне против Украины.
Топ комментарии
+36 ॐ Серж ॐ
показать весь комментарий30.09.2022 23:01
+22 Алекс Скела
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+17 Egor Letov 6e01509d
показать весь комментарий30.09.2022 23:00
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Чоловіче (чисто логічно) має називатись "Кукарешнік"...
А в протилежному кутку розминається і якось недобре поглядає той самий мужик, якому він пару хвилин тому із зали репетував "п...р, тобі п...ц!"
Нічого ж не віщувало!!!
☝️🤔🤣🤣🤔☝️
Все буде Україна.
Перемога незаперечна.
о де був би десантний батльон
Відео - https://t.me/chp_simferopol/5441
Це схоже на щотижневу акцію))