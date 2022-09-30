Путін підписав указ про призов на строкову службу 120 тис. росіян

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов у листопаді – грудні 2022 року 120 тисяч росіян на строкову службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Відповідно до указу з 1 листопада до 31 грудня 2022 року мають бути призвані росіяни віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі та підлягають призову. Також в указі йдеться, що з 1 жовтня мають бути звільнені строковики, термін служби яких минув.

У російському Генштабі запевняють, що строковики не братимуть участь у війні проти України.

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