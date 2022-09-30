7 498 44
Путін підписав указ про призов на строкову службу 120 тис. росіян
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов у листопаді – грудні 2022 року 120 тисяч росіян на строкову службу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Відповідно до указу з 1 листопада до 31 грудня 2022 року мають бути призвані росіяни віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі та підлягають призову. Також в указі йдеться, що з 1 жовтня мають бути звільнені строковики, термін служби яких минув.
У російському Генштабі запевняють, що строковики не братимуть участь у війні проти України.
Топ коментарі
+36 ॐ Серж ॐ
показати весь коментар30.09.2022 23:01
+22 Алекс Скела
показати весь коментар30.09.2022 23:05
+17 Egor Letov 6e01509d
показати весь коментар30.09.2022 23:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Чоловіче (чисто логічно) має називатись "Кукарешнік"...
А в протилежному кутку розминається і якось недобре поглядає той самий мужик, якому він пару хвилин тому із зали репетував "п...р, тобі п...ц!"
Нічого ж не віщувало!!!
☝️🤔🤣🤣🤔☝️
Все буде Україна.
Перемога незаперечна.
о де був би десантний батльон
Відео - https://t.me/chp_simferopol/5441
Це схоже на щотижневу акцію))