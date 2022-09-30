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Путін підписав указ про призов на строкову службу 120 тис. росіян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов у листопаді – грудні 2022 року 120 тисяч росіян на строкову службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Відповідно до указу з 1 листопада до 31 грудня 2022 року мають бути призвані росіяни віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі та підлягають призову. Також в указі йдеться, що з 1 жовтня мають бути звільнені строковики, термін служби яких минув.

У російському Генштабі запевняють, що строковики не братимуть участь у війні проти України.

Читайте: Путін про мобілізацію в РФ: Потрібно виправити всі помилки

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Як мені здається, шанувальник спецоперації, який отримує повістку, почувається приблизно як затятий уболівальник боксерського матчу, на якого раптово натягли труси та рукавички та виштовхали на ринг.

А в протилежному кутку розминається і якось недобре поглядає той самий мужик, якому він пару хвилин тому із зали репетував "п...р, тобі п...ц!"

Нічого ж не віщувало!!!
☝️🤔🤣🤣🤔☝️
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30.09.2022 23:01
+22
Призвал на срочную службу? Нет, на очень и очень краткосрочную!
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30.09.2022 23:05
+17
Плєшивий могілізатор.
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30.09.2022 23:00
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Плєшивий могілізатор.
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30.09.2022 23:00 Відповісти
ПТН-ПНХ
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30.09.2022 23:19 Відповісти
знову асоціації..як при сталіні - з параду на фронт..ну дідів мо ще встигнуть помянути..
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30.09.2022 23:00 Відповісти
Плохие у Вас ассоциации. ***** не победить
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30.09.2022 23:09 Відповісти
ну чому ж погані..як раз ті, що треба
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30.09.2022 23:12 Відповісти
Нєфіг дивитись на війну в телевізорі, давайте в окопи.
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30.09.2022 23:01 Відповісти
свіженькі кокошніки
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30.09.2022 23:01 Відповісти
какашники...
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30.09.2022 23:07 Відповісти
"Кокошнік" - це жіноче вбрання!
Чоловіче (чисто логічно) має називатись "Кукарешнік"...
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30.09.2022 23:22 Відповісти
Підписав указ на добриво для українських чорноземів....на смерть ватнечки...
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30.09.2022 23:01 Відповісти
Як мені здається, шанувальник спецоперації, який отримує повістку, почувається приблизно як затятий уболівальник боксерського матчу, на якого раптово натягли труси та рукавички та виштовхали на ринг.

А в протилежному кутку розминається і якось недобре поглядає той самий мужик, якому він пару хвилин тому із зали репетував "п...р, тобі п...ц!"

Нічого ж не віщувало!!!
☝️🤔🤣🤣🤔☝️
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30.09.2022 23:01 Відповісти
Вдала аналогія, тре' зберегти і запитую дозвіл використовувати для важливих дискусій )))
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01.10.2022 05:20 Відповісти
На здравія.
Все буде Україна.
Перемога незаперечна.
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01.10.2022 05:45 Відповісти
100%!👍
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01.10.2022 11:18 Відповісти
Как в лужу пукнул
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30.09.2022 23:01 Відповісти
туризм...сплав по ріці стікс задарма..
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30.09.2022 23:04 Відповісти
Аїда дістають..може вже їм на часі водами Стіксу клястись..кажуть, то найстрашніша клятва
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30.09.2022 23:10 Відповісти
им только клязьмой клясться
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01.10.2022 07:44 Відповісти
Призвал на срочную службу? Нет, на очень и очень краткосрочную!
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30.09.2022 23:05 Відповісти
на перший погляд здалося "120 річних росіян"
о де був би десантний батльон
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30.09.2022 23:06 Відповісти
Пуйло: "строковики не братимуть участь у спецоперації. Вони тільки трошки почергують на військових базах нових субʼєктів *********".
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30.09.2022 23:07 Відповісти
в рефрижираторах вони почергують, бо ті перед ними вже начергувалися до хрупкості...
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30.09.2022 23:11 Відповісти
После аннексии мамам "они же дети" рот заткнули. Контрактники, наемники,чмобики,срочники - вы все умрете, с чем и поздравляю.
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30.09.2022 23:08 Відповісти
мало все йому дохляків свинособак своїх, так наших йому ще подавай. найкінчіне гнидотне гівно планети, терорист ман'як і просто покидьок гнилий пуйло все ніяк не нажереться крові, так нехай він нею захлинеться, хай лопнуть від люті у нього усі артерії в його гидотну горляку і тече туди гній з його судин. І це мінімум, який можно такі мерзенній істоті бажати.
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30.09.2022 23:08 Відповісти
Що з рожами, «можємповторітєлі»??? Не чую оплесків, ублюдки! Чого не стукотять ратиці тих, хто біжить до воєнкомату ітак хотів «показати хохлам сілу рассєі»!🤬
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30.09.2022 23:11 Відповісти
Поплясали рашисти тепер на ранок у воєнкомат, і в земельку за х...ла.
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30.09.2022 23:11 Відповісти
На 9 мая кацапы понесут не дедов на палках,а внуков и правнуков!
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30.09.2022 23:12 Відповісти
нормальная развлекуха у племён жыдоугрофиннобурятии...
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30.09.2022 23:23 Відповісти
Императивный призыв...Они тебе завоюют...
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30.09.2022 23:12 Відповісти
Знов женуть свою рухлядь до Криму

Відео - https://t.me/chp_simferopol/5441

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30.09.2022 23:14 Відповісти
а срочники уже уволены,да и не срочники тоже...
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30.09.2022 23:19 Відповісти
Хехе...)))
Це схоже на щотижневу акцію))
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30.09.2022 23:23 Відповісти
Время идет, оружие усовершенствуется и только русня катится в пропасть становясь самой слабой армией в мире. Кто с мечем к нам придет - того завалим Хаймерсом!
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30.09.2022 23:27 Відповісти
свежих чмобов в Валуйки подвезли. Послезавтра будут в Кременной б\к получать. Если конечно эшелон не накроют хаймарсом где-нибудь на перегоне Краснореченское - Новокраснянка.
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30.09.2022 23:29 Відповісти
Воєни *****.
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30.09.2022 23:31 Відповісти
Красавцы ваще. НАТО в ****
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30.09.2022 23:33 Відповісти
Это вы еще калмыцкого спецназа не видели из Улан-Эрге. Те вообще у нас в лесополосах строят незаметные юрты в качестве огневых точек.
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30.09.2022 23:47 Відповісти
Вот это да
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01.10.2022 02:02 Відповісти
Це, типу, ДОТ? ***...хоча б трохи землі накидали...все ж менше хлопцям роботи буде....закопувати
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01.10.2022 05:19 Відповісти
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30.09.2022 23:36 Відповісти
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01.10.2022 00:06 Відповісти
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01.10.2022 02:25 Відповісти
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01.10.2022 02:26 Відповісти
 
 