Вступление Украины в НАТО нужно решить в другое время. Сейчас лучший путь – поддерживать Украину, - Белый дом

Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуально оказание ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Об этом на брифинге в пятницу заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"США десятки лет четко заявляли, что поддерживают политику открытых дверей НАТО. Любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 членами Альянса и стремящимися к нему присоединиться странами. Сейчас, на наш взгляд, лучший путь поддерживать Украину - практическая поддержка Украины "на земле", а процессом в Брюсселе нужно заняться в другое время", – сказал он.

Читайте также: Следующий шаг на пути в НАТО - оформление приглашения, - Кулеба