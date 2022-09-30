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Вступление Украины в НАТО нужно решить в другое время. Сейчас лучший путь – поддерживать Украину, - Белый дом
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Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуально оказание ей поддержки для борьбы с российской агрессией.
Об этом на брифинге в пятницу заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"США десятки лет четко заявляли, что поддерживают политику открытых дверей НАТО. Любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 членами Альянса и стремящимися к нему присоединиться странами. Сейчас, на наш взгляд, лучший путь поддерживать Украину - практическая поддержка Украины "на земле", а процессом в Брюсселе нужно заняться в другое время", – сказал он.
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+26 Светлана Круп
показать весь комментарий30.09.2022 23:19
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+17 user009
показать весь комментарий30.09.2022 23:23
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Украина нужна США и НАТО, как полигон для утилизации старого вооружения.
Чи Сонце всходить та заходить не за примхою блазня з шапіто Коломойського?
Ось як зі снарядами від HIMARS, казали одне...дали інше ,і таке, що тепер у 5 тисяч орків-" дарагая не узнает какой у парня був кінець..."
"Схавали и утерлись всем своим коллективным Западом"
А от коли реально треба було просувати Украіну до НАТО, "зелень" поклала на теэ діло "болт".