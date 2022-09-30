РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13492 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
16 467 116
НАТО (8930) США (23177) членство в НАТО (1215) Салливан Джейк (180)

Вступление Украины в НАТО нужно решить в другое время. Сейчас лучший путь – поддерживать Украину, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

нато

Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуально оказание ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Об этом на брифинге в пятницу заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"США десятки лет четко заявляли, что поддерживают политику открытых дверей НАТО. Любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 членами Альянса и стремящимися к нему присоединиться странами. Сейчас, на наш взгляд, лучший путь поддерживать Украину - практическая поддержка Украины "на земле", а процессом в Брюсселе нужно заняться в другое время", – сказал он.

Читайте также: Следующий шаг на пути в НАТО - оформление приглашения, - Кулеба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
А чому ти радієш? Тому що проволочки з НАТО коштуватимуть Україні нових смертей? Ідею екстренного вступу в НАТО на днях видав Порох, зелені її тільки реалізували.
показать весь комментарий
30.09.2022 23:19
+24
Салліван - це консерва *****.
Потрібно дочекатись, що скажуть Байден і Блінкін з цього приводу.
Втім, Блінкін ще минулого тижня перетирав з ЄрZе ситуацію (був з візитом в Києві); щось же вони порішали...
показать весь комментарий
30.09.2022 23:24
+17
то есть подача заявки - это таки местная самодеятельность оп, и никакого предварительного договора не было
показать весь комментарий
30.09.2022 23:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Це було зрозумуміло всім. Крім Бубочки.
показать весь комментарий
01.10.2022 00:16 Ответить
Абхазский бабуин всё время куда-то вступает, а Украину тянет в д..ьмо.
Украина нужна США и НАТО, как полигон для утилизации старого вооружения.
показать весь комментарий
01.10.2022 00:39 Ответить
Так Боневтік же ж бамажку написав!!!

Чи Сонце всходить та заходить не за примхою блазня з шапіто Коломойського?
показать весь комментарий
01.10.2022 00:48 Ответить
З путлером вже грають як кіт з мишею.Путлер вже виклав усі козирі, кадіркін плакав від щасття, а тепер знову не зрозуміти чи беруть ,в НАТО,чи не беруть, як тут росслабитися, може завтра з Донецька пришлють смску -"hello, America!"
Ось як зі снарядами від HIMARS, казали одне...дали інше ,і таке, що тепер у 5 тисяч орків-" дарагая не узнает какой у парня був кінець..."
показать весь комментарий
01.10.2022 01:14 Ответить
скотиняки 1994 рівня.
показать весь комментарий
01.10.2022 02:56 Ответить
Здається ,що все таки провокують ху*ла на застосування ЯЗ. Байден бубнить про дюйми землі НАТО. Але можливо це для публіки. Що там кажуть непублічно ХЗ.
показать весь комментарий
01.10.2022 05:45 Ответить
НУ ДАВАЙТЕ ТОМАГАВКИ !!!
показать весь комментарий
01.10.2022 06:06 Ответить
Российские аналитики в восторге:
"Схавали и утерлись всем своим коллективным Западом"
показать весь комментарий
01.10.2022 07:29 Ответить
...вони ще чекають оцє:
показать весь комментарий
01.10.2022 08:26 Ответить
На хера нам вже буде НАТО після того як Раша винищить все в Україні,якщо не всю Україну?Сцикуни!
показать весь комментарий
01.10.2022 10:04 Ответить
В той час коли головний ********** біля мангала репетирує текст чергового відосіка, тамбовський шакал разом з дерьмаками і подляками кропають чергову провокативну заяву, отсебятіну --бадягу, відносно термінового прийому України в НАТО. Заяву призначену для копроментації України перед нашими союзниками і спонсорами.
показать весь комментарий
01.10.2022 10:48 Ответить
А тут і компроментувати нікого. Колективний захід і "ната" себе давно дискредитували. "Українці, ви тут бийтеся з ордою, помирайте в боях зі зброєю в руках і у своїх домівках під ракетними обстрілами рашистів, а ми вам допомагатимемо рівно стільки, щоб ви раптом не перемогли. А в ната - двері-то відкриті, але найближчі 30 років вас туди не приймемо".
показать весь комментарий
01.10.2022 10:54 Ответить
Саліван продовжує залишатись тим, ким давно (й невиліковно) став - викінченим москвофілом. Бо насправді це рішення України, хоч і символічне, але має таки певне політичне значення. Хочеться звернутись до охочих українців з пропозицією поштудіювати, на дозвіллі, корені цього Салівана: здається, від його прізвища трохи відгонить (в Центр. Україні ******* казати: "підвонює") нашим хохляцтвом. В усякому разі, до 1917 року іменем "Саливон" була помережена вся Україна...
показать весь комментарий
01.10.2022 11:18 Ответить
Всеред одно іншого вибору у нас нема. Он до речі, Ізраїль теж не в НАТО...
показать весь комментарий
01.10.2022 12:11 Ответить
Для чего они это все делают????????????????????????????????Ведь пройти в НАТО Украине это как верблюду в игольное ушко для нитки!Нет ,все таки продвигают сценарий химеры членства в союзе.А вот зачем???что бы не дай Бог стать Союзником США вне блока а это покруче завонявшегося НАТО,пример-Тайвань,Ю.Корея,Израиль,им это НАТО снилось,они под прямым ядерным зонтиком США ,им не надо ждать 30 голосов "ЗА"и точка.Но увы кремлевские "кроты" продвигают утопию вступу НАТО в далекой перспективе,вместо сегодняшней реалии..
показать весь комментарий
01.10.2022 12:31 Ответить
Схоже на те, що весь зелений цирк з підписуванням незрозумілих папірців на камеру був лише для того, аби зэлэбоб потім міг жалібно скавучати про "погане НАТО", котре "не захотіло нас до себе брати". Чергова показуха, "божа роса" та гнила відмазка для лохторату. Бо вступ у НАТО за папірцем підписаним на колінці - не робиться - там э своя процедура. Але ж - "піпл схаваэ", так?
А от коли реально треба було просувати Украіну до НАТО, "зелень" поклала на теэ діло "болт".
показать весь комментарий
01.10.2022 18:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 