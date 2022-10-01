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Российского летчика Красноярцева, бомбившего Чернигов, весной обменяли на 5 украинских пилотов, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

красноярцев

Российский пилот СУ-34 Александр Красноярцев из Челябинска, сбитый во время бомбардировки жилых кварталов Чернигова, был обменен на украинских летчиков.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Летчика Красноярцева мы обменяли месяцев четыре-пять назад. Мы его обменяли на наших пилотов, если не ошибаюсь на пятерых", - рассказал Буданов.

Напомним, Красноярцева сбили 5 марта над микрорайоном Забаровка, что на окраине Чернигова, во время его третьего вылета за время войны. По его словам, до этого он вылетал для бомбардировки аэропорта в Киевской области, а также дороги к югу от Чернигова. Когда его самолет был подбит из ПЗРК украинскими военными, он нес на борту шесть 500-килограммовых неконтролируемых авиабомб.

Читайте также: Украина и РФ ведут переговоры по обмену "всех на всех", - Буданов
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Топ комментарии
+23
Добре , якщо це правда , бо коли Буданов не пам'ятає скільки наших пілотів вдалось обміняти , на цього окупанта і вбивцю , то мені здається
це підозрілим 😠
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01.10.2022 00:40
+20
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01.10.2022 00:46
+17
Та йому було досить і поламаної українським берцем щелепи, яку йому "підрихтували" при затриманні та взятті в полон! Напарнику його повезло менше - люди казали, що "відстріляли як кабана" - картеччю з мисливської рушниці А їх "колегу" з Су-25-го, за добу до того, взагалі лопатами забили селяни!
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01.10.2022 03:54
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Он похудел. Зато его научили правильно говорить паляниця)
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01.10.2022 00:43 Ответить
якщо не помиляюся на п'ятьох", - розповів Буданов.

так на скількох наших поміняли вбивцю ?
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01.10.2022 01:01 Ответить
*кажется на 5х*, ***** ,когда вы будете знать точно , опять распиз...во и обман
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01.10.2022 07:32 Ответить
Юлия Гребнева стоит у руин своего дома и обломков вражеского самолета, которые до сих пор остаются во дворе (Фото:Кристина Бердинских / НВ)
https://nv.ua/ukraine/events/pilot-as-aleksandr-krasnoyarcev-letevshiy-bombit-chernigov-zhdet-suda-novosti-ukrainy-50243922.html
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01.10.2022 01:31 Ответить
Еще утром женщина решила сменить простыни и убрать во временной спальне в подвале . Каждую ночь она находилась с детьми - 6, 10 и 17 лет - в подвале, а муж с 4-ой стадией онкологии оставался спать в доме на первом этаже. Вдруг услышала страшные звуки. «Я поняла, что это падает мой дом», - рассказывает она НВ, стоя у руин.

Гребнева продолжит заниматься волонтерской деятельностью. Еще до войны она курировала социальный проект бесплатных магазинов для малообеспеченных людей и многодетных семей - за последние 4 года, благодаря ее усилиям, по всей области появилось 11 таких. «Мы помогали на постоянной основе малоимущим, а теперь в помощи нуждаюсь я», - признается женщина.
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01.10.2022 01:38 Ответить
Ваєнно-касміческій пілот.
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01.10.2022 00:39 Ответить
Добре , якщо це правда , бо коли Буданов не пам'ятає скільки наших пілотів вдалось обміняти , на цього окупанта і вбивцю , то мені здається
це підозрілим 😠
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01.10.2022 00:40 Ответить
а я не вірю в "правду Буданова". Були преценденти, є підстави...
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01.10.2022 00:42 Ответить
Чергові боти працюють на оббріхування та дискредитацію ЗСУ.
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01.10.2022 08:20 Ответить
На 5? Нехило они наших тоже насбивали.
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01.10.2022 00:42 Ответить
мабудь тих хто літав на азовсталь
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01.10.2022 00:47 Ответить
Саме так)
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01.10.2022 00:57 Ответить
А глаз ему выколоть не забыли!?
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01.10.2022 00:43 Ответить
Може той палець відрубали хоча б, що гашетку тисне.
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01.10.2022 00:50 Ответить
Та йому було досить і поламаної українським берцем щелепи, яку йому "підрихтували" при затриманні та взятті в полон! Напарнику його повезло менше - люди казали, що "відстріляли як кабана" - картеччю з мисливської рушниці А їх "колегу" з Су-25-го, за добу до того, взагалі лопатами забили селяни!
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01.10.2022 03:54 Ответить
Хоч би кінцівку яку відрізали, щоб став недієздатним...
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01.10.2022 00:43 Ответить
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01.10.2022 00:46 Ответить
І ці кончені ображаються, коли їх ордою називають. Да азіатська орда - то комплімент для них
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01.10.2022 00:55 Ответить
ця кріса буде літать и далі .. і убивать наших людей.. 9віполнял приказ0.. куля в лоб.. задньої не ма вже. путин ваш зсцал.. нам войну полноценную обїявить.. а вам пі=зда.
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01.10.2022 00:48 Ответить
Думаю, тоц точно до лінії досягнення нашої ППґО наближатися не буде. 😊 Тому некеровані бомби навіть брати не буде.
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01.10.2022 00:52 Ответить
Сравненіє с крісой некорректное.Кацап і кріса. Де розумна тварина, додайте самі.
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01.10.2022 00:53 Ответить
Еще эта тварь убила гражданского при задержании. Цена обмена высока, такова уж война.
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01.10.2022 00:48 Ответить
Ловлю себе на думці, що пуцин таки справді ідіот. Що ж це виходить? ЗСУ проводять успішні операцвї на "території" кацапії? 🤔 Тибто берут. У котел кацапські війська на "кацапській" території??!! "Захоплюють" "кацапсьеі" міста і села???!!! 😮 І кацапи ніяк не можуть цьому завадити????!!!!! 😲 пуцин - тєрпіла!!!!!! 🤣🤣🤣
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01.10.2022 00:48 Ответить
Ой ,я пом,ятаю як його брали до полона. тоді він так трусився ,що я думала не доживе до буцігарні, інфаркта спіймає,а ти диви, живий. Добре як що на нащіх пілотів обміняли,але бажано їх побачити,бо мене турбують деякі сумління що до правдивості зелених перемовників.
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01.10.2022 00:54 Ответить
блін.. згоден накипіло.. увас тут молодий. багато читав..бува. таке. почитаеш.
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01.10.2022 01:00 Ответить
Будет снова с большим удовольствием атаковать химическим оружием по детям, как в Сирии. И те кто могли это прекратить, не очень то и хотят убивать русню. Нужно было ему ещё мороженое дать и поцеловать в попу.
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01.10.2022 01:01 Ответить
буйло треба було зупиняти ще під час ось цього пекла в Сирії

де були всі?
Обама, Меркель, Саркозі та ін.?
кров цієї дівчинки і на їх руках, бо їм довірили владу
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01.10.2022 01:26 Ответить
Конечно нужно было останавливать ещё там. Ну а получилось только у ВСУ. И поскольку он убивал людей уже в двух странах, он ничего не научился, и он способен это повторять, ему не жалко дальше убивать. Могли бы сказать что от сердечного приступа сдох, как это русня к сожалению иногда делала с пленными. Взяли и отпустили. Всё равно что Оноприенко отпустили бы, что бы убийца вернулся в строй. Это не международный чемпионат по War Thunder, в котором можно попробовать в следующем году, а война на уничтожение, или они нас или мы их.
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01.10.2022 03:35 Ответить
він повинен бути мертвим тварюка ( не знал. заблудился..и.т.д.я не бомбил) літак не граната.. воно цілеспямовонно летів убивать нашіх людей.. 'й ї тому навчали.. скотиняру.
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01.10.2022 01:07 Ответить
Ця гнида зізналась, що цивільного застрелила.
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01.10.2022 01:17 Ответить
а не були б ми шкурниками то віддали б його сирійцям, нехай би спитали по своєму як він тренувався на їхніх дітях.
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01.10.2022 01:28 Ответить
Красноярцев - не льотчик, а кацманафт.
Тому що на расії ваєнно-касміческіє вайска.
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01.10.2022 02:59 Ответить
Немного цинично, но тогда понятно почему удалось выкупить 5 наших летчиков!
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01.10.2022 10:28 Ответить
Буданов...здається? В нікого не виникає підозри?
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01.10.2022 04:58 Ответить
****, під*рас...
Маю надію живим його більше не побачити...
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01.10.2022 08:08 Ответить
щось я теж не вірю..хто ці 5 пілотів? коли і як вони потрапили в полон? це що,військова таємниця? я вже тут неодноразово писав,що за 7 міс не постраждав жоден Слуга,опозажопець,россадист і злочинець
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01.10.2022 09:29 Ответить
Я надеюсь этот козел будет отдыхать в Турции до конца войны?
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01.10.2022 09:51 Ответить
Коли керівник ГРУ "не памятає" таких подій то він або бреше,або профнепригоден,бо для такої посади повинна людина яка має феноменальні здібності ,в т. ч і память. Скоріше БРЕШЕ.,як і брешуть ,що за медветчука повернули 200 наших воїнів,адже там іще віддали 55 вбивць,а 10 іноземних громадян--виключна заслуга і рішення Саудовської Аравії.
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01.10.2022 10:40 Ответить
 
 