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пенсия (2135) минимальная зарплата (193) заработная плата (81)

В Украине выросли минимальные зарплаты и пенсии

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

деньги,гривня,минимум,прожиточный,минималка

С 1 октября минимальная зарплата выросла с 6500 грн до 6700 грн. Также провели плановые перерасчеты пенсий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Размер минимальной зарплаты теперь составляет не 6500, а 6700 грн. Это первое и единственное ее повышение в 2022 году. Также "минималка" не будет расти и в 2023 году.

От размера минимальной зарплаты зависит размер Единого социального взноса. Так что с 1 октября этот налог вырастет 1474 гривны. В основном этот рост касается ФЛП и предприятий, где работникам платят минимальную зарплату. В Украине зарегистрировано около 2 млн ФЛП, из которых 1,5 млн платят единый налог.

Из-за роста минимальной зарплаты перечислили и минимальный размер пенсий по возрасту. Речь идет о выплатах гражданам, достигшим 65 лет и старше и имеющих страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет. С 1 октября минимальный размер пенсии по возрасту таких пенсионеров составит 2680 грн (6700 х 40%).

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Также с 1 октября 2022 года пенсионерам, которым исполнилось от 70 до 75 лет, будет установлена ​​ежемесячная компенсационная доплата к пенсии в размере до 300 гривен.

С 1 октября 2022 года вводится дополнительная гарантия пенсионерам в возрасте от 70 лет и старше, пенсия которым назначена в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеющих страховой стаж: мужчины - не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет. Минимальный размер их пенсионной выплаты не должен быть меньше 3000 гривен.

Также читайте: Глава Минсоцполитики Жолнович предлагает повысить доходы украинских пенсионеров с помощью меценатов
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Топ комментарии
+26
Насмішка і знущання.....((
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01.10.2022 10:15
+25
А что делать зе бобики пенсионерам у которых стаж 34 года?Они врут с экранов тв что минимальная пенсия меньше 100 долларов-она меньше 50 долларов!!!И на эти деньги вы думаете всерьез можно существовать и что эти бедолаги не отдают на донаты ЗСУ?Тоже дают,но вот Держава их в упор не видит.
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01.10.2022 10:18
+23
Теперь заживём.
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01.10.2022 10:13
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01.10.2022 10:00 Ответить
смішно
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01.10.2022 10:03 Ответить
...до слёз.
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01.10.2022 11:18 Ответить
Пенсіонери в курсі? Мої- ні.
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01.10.2022 10:07 Ответить
А вони в курсі, що війна йде?
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01.10.2022 10:21 Ответить
Звісно. З 2014. А ви?
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01.10.2022 10:24 Ответить
Опять ложь!суки зелёные
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01.10.2022 11:33 Ответить
Теперь заживём.
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01.10.2022 10:13 Ответить
Насмішка і знущання.....((
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01.10.2022 10:15 Ответить
Це так, для галочки, щоб звітувати, що підвищення відбулось, собі хай би так підвищували.
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01.10.2022 10:18 Ответить
А что делать зе бобики пенсионерам у которых стаж 34 года?Они врут с экранов тв что минимальная пенсия меньше 100 долларов-она меньше 50 долларов!!!И на эти деньги вы думаете всерьез можно существовать и что эти бедолаги не отдают на донаты ЗСУ?Тоже дают,но вот Держава их в упор не видит.
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01.10.2022 10:18 Ответить
Ну, согласитесь, что 50 меньше 100, правда насколько меньше стыдливо умалчивают!)
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01.10.2022 10:20 Ответить
А як же дорогт? Гроші не хватить.
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01.10.2022 10:19 Ответить
Минимальные уже больше "неминимальных", т.е. те, кто работал и платил налоги, получают уже меньше тех, кто не работал (или работал на себя) и налогов не платил, но всю жизнь пользовался услугами (медобслуживание, образование, помощь на детей и т.п.), которые оплачивали другие своими налогами. Вот это "Насмішка і знущання".
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01.10.2022 10:20 Ответить
Подоляцьке лайно,може більш докладніше розповіси нам про" безкоштовну" медицину та освіту?
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01.10.2022 10:40 Ответить
Якщо не враховувати обезцінення гривні та випереджаючий девальвацію гривні неконтрольований ріст цін, то і в Україні НІБИ зросли мінімальні зарплати та пенсії.
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01.10.2022 10:23 Ответить
Ну це традиція, яку навіть діти беруть до уваги. За 30 років цього не зрозуміти можуть хіба що зебіли
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01.10.2022 12:47 Ответить
Яйця сьогодні (01.10.22)- 54 грн десяток-мінімальна ціна- максимальна 61 !
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01.10.2022 20:40 Ответить
Ого, круто!!!
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01.10.2022 10:35 Ответить
Це вже кiнец епохи бiдностi чи початок?
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01.10.2022 10:37 Ответить
початок епохи бiдностi 🤣
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01.10.2022 19:24 Ответить
В принципе на сегодня это просто расчетная цифра для фискальных целей.
В октябре при условии полной занятости на основном рабочем месте должно быть выплачено не менее 6955,00. Хоть минималка осталась бы 6500, хоть её повысили до 6700.
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01.10.2022 10:43 Ответить
"Божа" роса від ***********?Не проконає,курви *****.
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01.10.2022 10:44 Ответить
А чому не повідомляють,що НЕВИПЛАЧУЮТЬ надбавки кому ?0,75,80, р,р. ,в яких пенсія більше 10400 гр. Тобто хто мав високу кваліфікацію і великий стаж--тому НІ. Це називається п--прирівняти їх до... Де ж правда???
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01.10.2022 10:47 Ответить
Ну все! Тепер пенсіонери стануть в чергу на запис для участі в приватизації, про яку казав шмига і яка повинна була початися з 1 вересня.
До речі, щось тиша з цього приводу. Як там прихватизація спиртзаводів? Скількі вже пенсіонерів стали власниками?
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01.10.2022 10:49 Ответить
В африканской Уганде минимальная пенсия 55$,в Украине 48$ Как те зелнский,твой завтрак наверное дороже.
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01.10.2022 11:10 Ответить
Хтось скаже. що зараз війна і неможна порівнювати ,але я подивився стат данні за минулі роки то так само якби Україна була не на європейському континенті а знаходилася на африканському все одно займала б останні сходинки серед всіх африканських країн ,це просто сором невже українці на це заслуговують і це все через жадобу олігархічних кланів та дурість влади які законсервували економіку та не пускали на наш ринок іноземних інвесторів я так розумію що б просто не складали їм конкуренції!Показово ,що у всіх сусідніх країнах світові автогіганти побудували повноцінні автозаводи а в Україні жодного за 31 рік після розвалу срср.
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01.10.2022 11:30 Ответить
Рома, просто сиди на бутылке молча, чучело лишнехромосомное!

В Украине настолько много всего производилось, что с началом войны под угрозой было мировое производство процессоров! А ты про какие то кетайские скотовозки по Тулой
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01.10.2022 20:50 Ответить
"после ухода прозападных компаний" ох ты ж и *******
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01.10.2022 20:51 Ответить
йди ти на йух.. довбень.. 10 років на Закарпатті Фольцваген виготовляв Шкоду.. та потім почав і свої моделі.. поки ви не прийшли п*дари!!
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01.10.2022 21:45 Ответить
йди лять в воєнкомат а не строчи тут патріот срашки
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01.10.2022 22:07 Ответить
Эпоха бедности закончилась вместе с Пандемией...
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01.10.2022 11:14 Ответить
Кстати из тех 12,4 миллиарда что подписал Байден вчера...,4 ярда выделены на содержание ЗеКодломойских чуваков...остальное для ВСУ...
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01.10.2022 11:17 Ответить
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01.10.2022 11:24 Ответить
А как там 2,9 млрд.гр прощенные бене и это далеко не все, или не на часи, да ЗЕБилы???
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01.10.2022 11:27 Ответить
Охрєнєть! Щоб на ці 200 грн купити? Навіть на піарну майку з перекошеною харею одного небритого провінційного актора не вистачить.
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01.10.2022 12:05 Ответить
Мій дід з такою пенсією б не дожив до своїх 101 років. Мабуть добре що не побачив того що коїть зелена наволоч
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01.10.2022 12:49 Ответить
ваааааууууууу....
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01.10.2022 13:13 Ответить
Ціни зросли в 1,5-2,5 рази, мінімальна зарплата на 200 грн, пенсія на 300 грн. Круто то як. Цікаво, на скільки зросли зарплати депутатів ВР та чиновників ОП?
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01.10.2022 13:44 Ответить
Сьогодні бачив яйця, певно, орлині - по 52-53 грн/дес, бо кури зараз, певно, перекваліфікувалися й несуться цибулею.
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01.10.2022 14:39 Ответить
От і заживуть круто тепер українці,особливо пенсіонери.Епоха бідності закінчилася тільки для зелених."Зробимо їх разом"-от і зробили українців,які так тішилися у 2019 році перемозі слуг.
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01.10.2022 15:18 Ответить
В мене,як була пенсія 2023,так і залишилась.А ціни..А на утримання верховних рад,місткомів,профкомів та інших дармоїдів,які з ранку думають,що вкрасти,в обід де це все заховати,а увечері,як це все вивезти.чи то ще буде після перемоги, гроші є?
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01.10.2022 15:20 Ответить
Ну що,пенсіонери,тепер головне- ні в чому собі не відмовляйте. ВІдразу на Канари. Причому на новому авто...
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01.10.2022 15:58 Ответить
Хоч би не ганьбилися, це зовсім не смішно, це більше ніж повний песець.
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01.10.2022 16:24 Ответить
О це так підняли так підняли. "Ну, а що ви хотіли, це Україна"!
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01.10.2022 16:52 Ответить
На 1 кг макарон можна більше тепер купити?
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01.10.2022 17:28 Ответить
Позорище ,,,
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01.10.2022 18:02 Ответить
90 грн на день вистачить тільки на їжу. Якщо все готувати самому, то буде нормально. А якщо ще ліки купляти, то це таке, краще не хворіти.
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01.10.2022 20:23 Ответить
А с чого готувати?
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01.10.2022 20:45 Ответить
100 грам м'яса свини вареної вийде 22 грн, бо свинина у нас по 150 грн за кіло, гречка 85 грн кіло, її вистачить на 6 разів, 14 грн, порція, інші каші значно дешевше, пшоно в 3 рази дешевше наприклад. Відповідно 22+14+14+5=55 грн. До каш можна салат зробити, наприклад з квашеної капусти зараз, або моркви по корейські і т.д. Порція супу на бульйоні з приготованї свини теж коштуватиме не дорожче за гарнір. Відповідно в 90 грн на 3 рази можна вкластися легко.
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01.10.2022 21:18 Ответить
Гречка по 110. Але розрахунок цікавий. Треба депутатам показати, хай перевірять на собі
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02.10.2022 02:04 Ответить
У нас в Сільпо в Запоріжжі якщо береш 2,то по 72 взагалі
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02.10.2022 08:42 Ответить
Зедепутати гречку і свинину не їдять. Найгірше, що вони жеруть, це якась там червона риба по 1500 грн за кіло. І самі не готують, бо харчуються десь у коль катлєт і додому звідти замовляють. Бо куди ще конверти з катлєтами дівати від трухіних усіляких.
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02.10.2022 11:30 Ответить
Типова азірівщина. А ви що хотіли? Кермує економікою його відданий учень. Такі самі пафосні заяви з такими самими величезними сумами. Людина, що мала б хоч мінімальну совість, посоромилася б такі новини навіть публікувати...
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01.10.2022 20:32 Ответить
Де кому вже,не хочиться дожити...до пенсійного віку.)))))
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01.10.2022 21:09 Ответить
а тут дійсно хочесться скзати -- чого ж ви ниєте?? ВІЙНА!!! Ви чого ****** хотіли?.. Міняли євриків, коли євро вже нижче долара, "фермери" крипти недороблені та інші комерси на нещасті.. щоб ви всі вжарились в пеклі в дельчегабану та в адідас вдягненні!! Щоб випадково там не померзли.. гівнюки.
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01.10.2022 21:48 Ответить
Боже, навіщо цю чуш писати? Народ і так на грані...
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01.10.2022 22:39 Ответить
Зрівняють пенсії тим що все життя працювали і платили внески в Пенсійний фонд і тим що не дуже працювали і не дуже платили внески в фонд.
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01.10.2022 23:41 Ответить
Це геноцид українців !
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01.10.2022 23:51 Ответить
Ну вот это прогресс, аж на 200 грн. выросла минималка, вот теперь будет народ жировать, только подумать - 200 грн. Да и пенсионеры просто озолотятся, ура, ура, ура! "Спасибо" нашему правительству, за заботу о своём народе, который к стати и вывел вас в люди!
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01.10.2022 23:59 Ответить
Гречка по 110. Але ж гірше не буде, зєбобікі?
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02.10.2022 02:02 Ответить
Браво! В условиях войны и оккупации части Украины государство находит силы подымать зарплаты и пенсии.
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02.10.2022 02:19 Ответить
Цікаво, а чи розуміють люди, що покращення не буде ще років 10, як мінімум? Після закінчення війни на відновлення економіки ************ роки. Ті ж європейські країни після другої світової десь років за 10 більш менш і відновились. В українських реаліях з постійним дерибаном дай бог років в 30 вкластись. І
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02.10.2022 05:08 Ответить
Щоб ви тварюки і ваші виродки жили на мінімалку.
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02.10.2022 07:43 Ответить
Спеціально зроблено щоб пенсіонери різали дуба потихеньку, і ховали один одного.Бо як що склеють ласти всі прийдеться державі за свій рахунок ховати.
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03.10.2022 17:25 Ответить
Це концлагерь лайт
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03.10.2022 17:27 Ответить
 
 