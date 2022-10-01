Франция может поставить Украине еще до 12 САУ CAESAR, - Le Monde
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Франция может поставить Украине еще от 6 до 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые ранее планировала поставить Дании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.
Первоначально предполагалось, что эти САУ должна получить Дания, однако, по информации издания, представители властей трех стран - Франции, Украины и Дании - достигли принципиального согласия по поставкам Киеву.
В Минобороны Франции и Елисейском дворце отказались официально комментировать эту информацию.
Париж ранее уже поставил Киеву 18 САУ CAESAR, производимых французским производителем оружия Nexter.
Топ комментарии
+11 Alex Dev d4763325
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+9 KosAn30 JT26
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+6 vsbu vsbu
показать весь комментарий01.10.2022 16:22
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може пошукають в кого довгий язик і трошки вкоротять ?
мотивований німець? - мінус 20 баранів.
Ущербное шасси, отсутствие автомата заряжания, не пройденные госиспытания, сомнительная эффективность. Стрелять по неподвижному о. Змеиный она смогла и попадать куда-то в остров.
Но на войне с настоящим противником нужны совсем другие машины, надежные, точные, быстрые. Цезари как раз такие.
И удивляться тут нечему, французы их 15 лет до ума доводили. Богдана еще в самом начале этого пути. Не говоря уже о том, какие производственные мощности могли развернуть для их выпуска.
Одна машина в месяц? Возможно. Больше - сильно вряд ли.