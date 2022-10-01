Франция может поставить Украине еще до 12 САУ CAESAR, - Le Monde

Франция может поставить Украине еще от 6 до 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые ранее планировала поставить Дании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

Первоначально предполагалось, что эти САУ должна получить Дания, однако, по информации издания, представители властей трех стран - Франции, Украины и Дании - достигли принципиального согласия по поставкам Киеву.

В Минобороны Франции и Елисейском дворце отказались официально комментировать эту информацию.

Читайте также: Франция и Украина сделали еще один шаг к предоставлению новых артиллерийских систем Caesar, - Кулеба

Париж ранее уже поставил Киеву 18 САУ CAESAR, производимых французским производителем оружия Nexter.