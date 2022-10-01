Франція може поставити Україні ще до 12 САУ CAESAR, - Le Monde
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Франція може поставити Україні ще від 6 до 12 самохідних артилерійських установок CAESAR, які раніше планувала поставити Данії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.
Першочергово передбачалося, що ці САУ мала отримати Данія, однак, за інформацією видання, представники влади трьох країн - Франції, України та Данії - досягли принципової згоди щодо їх постачання Києву.
У міноборони Франції та в Єлисейському палаці відмовилися офіційно коментувати цю інформацію.
Париж раніше вже поставив Києву 18 САУ CAESAR, які виробляються французьким виробником зброї Nexter.
Топ коментарі
+11 Alex Dev d4763325
показати весь коментар01.10.2022 16:19
+9 KosAn30 JT26
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+6 vsbu vsbu
показати весь коментар01.10.2022 16:22
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може пошукають в кого довгий язик і трошки вкоротять ?
мотивований німець? - мінус 20 баранів.
Ущербное шасси, отсутствие автомата заряжания, не пройденные госиспытания, сомнительная эффективность. Стрелять по неподвижному о. Змеиный она смогла и попадать куда-то в остров.
Но на войне с настоящим противником нужны совсем другие машины, надежные, точные, быстрые. Цезари как раз такие.
И удивляться тут нечему, французы их 15 лет до ума доводили. Богдана еще в самом начале этого пути. Не говоря уже о том, какие производственные мощности могли развернуть для их выпуска.
Одна машина в месяц? Возможно. Больше - сильно вряд ли.