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Франція може поставити Україні ще до 12 САУ CAESAR, - Le Monde

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

caesar

Франція може поставити Україні ще від 6 до 12 самохідних артилерійських установок CAESAR, які раніше планувала поставити Данії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.

Першочергово передбачалося, що ці САУ мала отримати Данія, однак, за інформацією видання, представники влади трьох країн - Франції, України та Данії - досягли принципової згоди щодо їх постачання Києву.

У міноборони Франції та в Єлисейському палаці відмовилися офіційно коментувати цю інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція витратить 85 млн євро на закупівлю САУ Caesar замість переданих

Париж раніше вже поставив Києву 18 САУ CAESAR, які виробляються французьким виробником зброї Nexter.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Як що може, то треба.. нам треба багато зброї щоб знищити всіх чмобіків, а їх пре орда не мала..
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01.10.2022 16:19
+9
12 это хорошо)
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01.10.2022 16:19
+6
може, подивимось коли Зможе
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01.10.2022 16:22
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Як що може, то треба.. нам треба багато зброї щоб знищити всіх чмобіків, а їх пре орда не мала..
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01.10.2022 16:19 Відповісти
Принц датский уже согласовал передачу)
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01.10.2022 16:38 Відповісти
12 это хорошо)
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01.10.2022 16:19 Відповісти
може, подивимось коли Зможе
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01.10.2022 16:22 Відповісти
може
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01.10.2022 16:22 Відповісти
Давайте, очень хорошо! И побольше умных снарядов или тех, которые взрываются в воздухе на высоте 5-50 метров по лазеру или радару, с шариками конечно. Там просто за раз весь окоп можно вскрыть, кацапы еще дебилы за 8 месяцев войны не могут рыть нормально, чтобы рассредоточить мясо, а ведь их лопатному делу всех учили, тут уже не отмажутся, что не готовили.
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01.10.2022 16:23 Відповісти
на Донбасі не кругом пухка земля. Є такий грунт кам'янистий, що втричі важче копати ніж у нас на Полтавщині.
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01.10.2022 20:32 Відповісти
Данцям
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01.10.2022 16:24 Відповісти
У міноборони Франції та в Єлисейському палаці відмовилися офіційно коментувати цю інформацію. Джерело: https://censor.net/ua/n3370886

може пошукають в кого довгий язик і трошки вкоротять ?
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01.10.2022 16:26 Відповісти
ті хто менше балакають - ті діло роблять, стосується і Германії.
мотивований німець? - мінус 20 баранів.
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01.10.2022 16:39 Відповісти
О, дух Бонапарта посетил французов наконец. рашиситов надо бить так как он это делал всегда и везде.
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01.10.2022 16:39 Відповісти
"очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, як же я люблю вас"
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01.10.2022 16:43 Відповісти
Може до європейців починає доходити, що краще дати зброю тим, хто може її більш ефективніше використовувати на дальніх підходах до городу Паріжу, де стоїть хрувстальнай мостъ анжанєрнай работи 🤔🧐😁 А то, коли москальські танки загримлять гусеницями під Ейфелевою вежею буде не до вранішньої кави з круасанами, а прийдеться згадати, звідкіля пішла назва їхніх бістро' 😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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01.10.2022 16:45 Відповісти
Французам за кацапские танки под Парижем можно не переживать - до них еще Польша и Германия. А и там и там - войска США стоят. А про то, что у самой Франции есть ЯО, я уже и не говорю.
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01.10.2022 16:57 Відповісти
Ага, пан за пана ховайсь, - відмінна тактика, а моя хата з краю,- взагалі безвідмовна, але спочатку найкраще висловити в Сеймику та Бундестазі щоякнайглибше занепокоєння
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01.10.2022 17:06 Відповісти
Эта тактика не отличная, но для них работает, последние 104 года.
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01.10.2022 23:38 Відповісти
Станеться в нагоді )
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01.10.2022 16:48 Відповісти
Давайте більше снарядів, а то ті машини, які передали сидять на голодному пайку.
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01.10.2022 16:48 Відповісти
А потрібно 120
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01.10.2022 16:50 Відповісти
А где их взять? Или они во Франции на деревьях растут? Французам надо свои войска держать в готовности, бо всякие потенциальные горячие точки в Европе, например Балканы, не так уж и далеко, а кроме того - Африка, где казламордые выпердыши пытаются распалить очередной пожар.
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01.10.2022 17:00 Відповісти
Королевство Дания сейчас занимается взорванными трубами Северного дерьма путлера...,им не до этого море засрано нехило...у острова Борнхольм..
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01.10.2022 17:08 Відповісти
Залужний похвалив "Богдану", але дехто їх випуск заморозив, тепер радіємо як діти 12 штукам.
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01.10.2022 17:13 Відповісти
Богдана это эскперементальный, а не серийный образец, которому до Цезаря далеко.
Ущербное шасси, отсутствие автомата заряжания, не пройденные госиспытания, сомнительная эффективность. Стрелять по неподвижному о. Змеиный она смогла и попадать куда-то в остров.
Но на войне с настоящим противником нужны совсем другие машины, надежные, точные, быстрые. Цезари как раз такие.
И удивляться тут нечему, французы их 15 лет до ума доводили. Богдана еще в самом начале этого пути. Не говоря уже о том, какие производственные мощности могли развернуть для их выпуска.
Одна машина в месяц? Возможно. Больше - сильно вряд ли.
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01.10.2022 17:37 Відповісти
Справа не в, тому що вона "сира", а втому, що не було бажання виробляти своє, якщо не починати, то ми ніколи свого не будемо мати своєї арти, а за 3 роки щось та обкатали б.
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01.10.2022 17:57 Відповісти
французам на обкатку понадобилось слегка больше, чем 3 года, но даже если бы обкатали за три года до нормального качества, я ж вверху написал и сколько мы бы смогли их сделать?! 1-2 в месяц за счастье. Да и то этот самый завод был бы давно уничтожен ракетами, как и большинство прочих наших оборонных заводов, и где потом свое делать?
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01.10.2022 21:41 Відповісти
Не говоря уже о том, какие производственные мощности могли развернуть зелёные...
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01.10.2022 18:54 Відповісти
Дания по контракту заказала Cesar на шасси Tatra( более совершенное,чем французкое), да и возимый БК 30 а не 18. Посмотрим как договорятся.
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01.10.2022 17:16 Відповісти
Чуть для смеху--- а Дании такое оружие зачем и в данном времени? И стратегически и тем более тактически.
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01.10.2022 17:23 Відповісти
сейчас даже Люксембург начнет вооружаться, время такое. А Дания на Балтике. Где плавает российский флот и летают российские самолеты.
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01.10.2022 17:38 Відповісти
Угу, з Цезарів по кораблях ... і літаках ??
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01.10.2022 19:44 Відповісти
По десанту если он будет высажен. А десант можно высадить и морем и с воздуха.
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01.10.2022 21:42 Відповісти
Най буде ...
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02.10.2022 01:11 Відповісти
Не надо смеятся если ты не понимаешь военную доктрину НАТО. Вопросы безопасности каждого члена альянса это железная правила в инструкции...
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01.10.2022 19:01 Відповісти
Данцы - члены НАТО, на каждого участника НАТО возложены определенные обязательства в концепции общей обороны. В Афганистане датчане проявили себя с самой лучшей стороны например.
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01.10.2022 23:41 Відповісти
Слушна відповідь на гамлетове питання.
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01.10.2022 18:21 Відповісти
За все спасибі и гранмерсіале....як в аптеці... з піпетки....
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01.10.2022 18:59 Відповісти
 
 