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освобождение (556) Национальная гвардия (1846) Лиман (287) 81 отдельная аэромобильная бригада (44)

Населенный пункт Лиман освобожден и взят под контроль, - воины 81-й ОАБр и батальона им. Кульчицкого записали видео из центра города. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 1 октября украинские воины записали видео из центра освобожденного от рашистов города Лиман.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

На снятых кадрах воины 81-й отдельной аэромобильной бригады и батальона имени Кульчицкого Национальной гвардии Украины стоят возле административного центра города Лиман.

Читайте также: Почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен, - Минобороны
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Топ комментарии
+91
Послание на фото украинские военные оставили в мае, когда Лиман захватили военные РФ. Сегодня, спустя пять месяцев, Минобороны России официально подтвердило уход российских войск из Лимана. На фото обратил внимание Telegram-канал Moscow Calling.
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01.10.2022 22:38
+79
Хочу згадати Генерала НГ Кульчицького, який загинув разом з підлеглими у збитому гвинтокрилі. За посадою він не повинен був супроводжувати їх у бойових діях, але не міг залишити підопічних без свого досвіду. Як бачимо, посіяне Генералом зійшло рясно і дало добрі плоди! Герої не вмирають!
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01.10.2022 22:49
+76
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01.10.2022 22:32
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Дякую за цю статистику.Дуже косно та цікаво.
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01.10.2022 23:09 Ответить
хлопці - дайте в небриті щоки я вас розцілую!
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01.10.2022 22:42 Ответить
На росії починається бунт
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01.10.2022 22:42 Ответить
рибарь. я зустрічав це слово у Стругацьких. Рибарі - ідіоти, що від нудьги грають зі смертю. І, що природньо, програють. У раші всі - рибарі.
шукають винуватих серед військових, які переоцінили свої можливості проти цивілізованого світу. а хто тих військових призначав? А хто тим горлопанам про ядерний пєпєл і дурносміхи-іскандери піддакував?
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02.10.2022 01:33 Ответить
якось так, котики...
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01.10.2022 22:44 Ответить
Раші 3,14зда... Інііпьот!!!
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01.10.2022 22:49 Ответить
Хочу згадати Генерала НГ Кульчицького, який загинув разом з підлеглими у збитому гвинтокрилі. За посадою він не повинен був супроводжувати їх у бойових діях, але не міг залишити підопічних без свого досвіду. Як бачимо, посіяне Генералом зійшло рясно і дало добрі плоди! Герої не вмирають!
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01.10.2022 22:49 Ответить
саме так, шановний, і повірте мені - всі все помятають.
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01.10.2022 22:55 Ответить
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01.10.2022 22:50 Ответить
Ну що порадити тим ходунам? 🤔 Хіба що... Щоб тепер сходили *****! (вибач, адмін🙏)
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01.10.2022 23:04 Ответить
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02.10.2022 06:32 Ответить
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01.10.2022 22:50 Ответить
Парни вдохновились взятием Лимана и делают с карликом то же самое , что и ЗСУ с войском рашен-рейха на фронте. Зрозуміло ?
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02.10.2022 09:01 Ответить
Они просто трахнули русню
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02.10.2022 10:19 Ответить
Молодці !!! А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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01.10.2022 22:51 Ответить
Так і добре що багато свинособак зіпало з Лиману, легше було брати місто, менше наших втрат. Утилізувати тих що вийшли мож дистанційно артою, дронами, ракетами, авіа
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01.10.2022 22:52 Ответить
Хлопці, дай Бог вам здоров'я і щоб усі кулі та осколки пролетали мимо.
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01.10.2022 22:56 Ответить
Moloci .Taze taktika kak i pod Charkovom.Kacapi do six por neponiali kak i razbyli
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01.10.2022 22:56 Ответить
У путіна 7 жовтня юбілей 70років.
ЗСУ зробили подарунок, звільнили Лиман та купу лайна настріляли.
Бажаю щоб цей ідіот зустрів свій юбілей в співтоваристві Жиріка та Кобзона
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01.10.2022 22:57 Ответить
Думаю що головний подарунок від ЗСУ для нього ще попереду
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01.10.2022 23:33 Ответить
Супер. Истерикой свинособак удовлетворен (их каналы не читаю, но уверен на 100% что там истерика).
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01.10.2022 23:01 Ответить
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01.10.2022 23:05 Ответить
"обсір" !!!!!!!!!!

вчора кацапи писали про офігенний бронекулак під Лиманом

рассосался......
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01.10.2022 23:32 Ответить
Кашпировский виноват!
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01.10.2022 23:55 Ответить
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02.10.2022 00:14 Ответить
Бідний Йорик(Толік)... Наче вуж на пательні крутиться...
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01.10.2022 23:43 Ответить
та якби його в нас не згадували, то ніхто б йому і шеляга б не дав.
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02.10.2022 01:37 Ответить
О! Півень-Кулій дав про себе знати.
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02.10.2022 01:54 Ответить
Побачив цікаве слово -"неведомие места"... та навіть дуже "ведомие"-пакети називається...такі чорні...поліетиленові
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02.10.2022 06:36 Ответить
-Диду,- спрашивает гуцулёнок седого, как лунь прадеда,- а вы за Бэндэру воювалы?
-Воював, онучку!
-А скильки вы москалив вбылы?
-Пьятёх вбыв, а одного пораныв тильки, втик вин вид мэнэ.
-Диду, чого ж вы його не наздогналы?!
-Эх, онучку, та я вжэ старый!
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01.10.2022 23:02 Ответить
Ледь не вмер зо сміху. Дякую Я вже теж старий за москалями ганятись.
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01.10.2022 23:13 Ответить
Навіщо Ви знущаєтеся з української мови?
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01.10.2022 23:57 Ответить
Я в жытти з риднои мовы не знущався, алэ маскальска клавиатура змушуе мэнэ знущатыся з москалив на их мови. Выбачайте!
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02.10.2022 00:03 Ответить
Можливо додатково встановити Українську клавіатуру. В мене, на приклад, їх чотири: англійська, німецька, Українська, ну и, ось, москальська. Якщо в вас москальська є, користуватися українською дуже легко - треба лише пам'ятати, що ы=і, э = є, ъ = ї, ё = ' та \ = ґ.
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02.10.2022 00:11 Ответить
наприклад
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02.10.2022 01:41 Ответить
Це суто внутрішнє переконання людини: використовувати мову ЗЛА чи ні. При бажанні є електронна, англійська, на худий кінець скопіювати з інтернету, профі - авторедактура орфограції.

Що до транслітерації:
чудово стали реагувати россіяниорки на букву "ьі" в таком форматі, якщо ще місяць назад готові були роздерти - то тепер мовчки реагують...
Ось що може мобілізація животворяща зробити з Зомбі...
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02.10.2022 02:50 Ответить
При читанні "худий кінець" в уяві спливає тоненьки чоловічий статевий орган.
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02.10.2022 08:33 Ответить
Дивлюсь на наших воiнiв и захоплююсь,якi вони мужнi,прекраснi, ви гордiсть нацii,надiя украiнського народу! Нехай Господь вас береже и людськi молитви!
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01.10.2022 23:03 Ответить
Пильнуймо Мирну Україну від рашистів *****!!!
Слава Захисникам України !!
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01.10.2022 23:09 Ответить
10 квітня

@buch10_04

·

2 ч

Jackson Woods:

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01.10.2022 23:10 Ответить
РЕСПЕКТ ЗСУ , ВИ - НАЙКРАЩІ У СВІТІ ! ВИ - ЕЛІТА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ !
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01.10.2022 23:31 Ответить
РЕСПЕКТ ЗСУ. ВИ - НАЙКРАЩІ У СВІТІ ! ВИ - ЕЛІТА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ !
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01.10.2022 23:33 Ответить
Что котла не будет... жаль. Может хоть пленных подорвать, как они наших в Еленовке.
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01.10.2022 23:34 Ответить
не котьол, а казанок - по лісах та буєраках навколо Лиману орки ховаються
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01.10.2022 23:48 Ответить
kazapa, sdavajsя. Яjko, kleb ne putet. Votka estь (pominalьnaja "zuruck nach haus")... A SCHO DELATЬ... XEX...
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01.10.2022 23:36 Ответить
А в Латвии (спасибо *****) по предварительным результатам выборов прошедших 1 октября организаторы 9 майских шабашей у столба - партия "Согласие" и откровенно рашистская партия Таньки Жданоки (зассавшей защищать памятник оккупантам) "РуSSкий Союз Латвии" (РСЛ) не смогут пройти 5% барьер на выборах самоуправлений.

И если для фашистов РСЛ 5% верх ожидания, то Согласие в этом случае рухнет с позиций лидирующей партии!
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01.10.2022 23:43 Ответить
L,oti labi!
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02.10.2022 00:13 Ответить
Старая гвардия ************** действительно от избирателей получила пенделей и улетели. У РСЛ 3,2%, у "Согласия" - 3,5%. Над 5% всё таки остался руссофашист Росликов из "Стабилитета" (знакомое слово =) ). Этот кадр недавно откололся от "Согласия" и собрал под себя радикальную вату, которая хочет больше разбитых окон. Уже гадаю, что если о попадёт в парламент, сколько времени пройдёт до дня когда его вывезут из парламента в наручниках. Одно хорошее дело он сделал - показал нам, сколько в Латвии осталось прокремлёвских титушек.
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02.10.2022 00:54 Ответить
так знищить ту місцеву кацапню
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02.10.2022 06:47 Ответить
я вчера хотел пойти на выбори и проголосовать против Лемберга(это такой местный Орбан) который поджал под себя город и любит ресурсы рф. Но не получилось. К смеху, этот мер города сидя в тюрме ещё управлял городом.
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02.10.2022 09:52 Ответить
Героям слава!
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02.10.2022 00:00 Ответить
«Кавун - вже дома»: на Херсонському напрямку ЗСУ прорвала оборону рашистів.
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02.10.2022 00:26 Ответить
🙏🙏🙏
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02.10.2022 01:10 Ответить
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02.10.2022 10:11 Ответить
ВСУ приехали пересчитать голоса на так называемом референдуме
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02.10.2022 00:34 Ответить
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02.10.2022 00:36 Ответить
Даже собачка радуется,что кацапы свалили.
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02.10.2022 00:44 Ответить
Хлопчикі ріднесеньки ,ви справжні герої, Воїни ,від котрих в захваті увесь світ! Ви і захищаєте Світ,тому безпречно Воїни Світла,Воїни Добра! Дякую вам ,на колінах! Дякую вам і молюся за вас! Ви наш захист ,ви Господня сила, впевнена Господь усе бачить і чує наші молитви ,і воля його у ваших пермогах ,у вашій силі духу ,у ваші людяності та хоробрості !
Дякую синочки вам за ваш подвиг! С Богом !У вас все вийде,бо Бог і правда з вами!
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02.10.2022 00:52 Ответить
Пишаюся нашими Героями і сльози радості на очах від іх успіхів 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

Молодці !!
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02.10.2022 00:57 Ответить
Свиноруси так і у в 41 воювали. Йшли у власівську армію найхоробріші і ідейні. А беззбройні,зашугані пластами лягали під танки, піском сипалися у води річок, І якби не США, то вищезли би від голоду. Командував гуталін з кремлятником і вбивця радянських солдат жук
ов
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02.10.2022 02:34 Ответить
Рузьке швинє повирізали?
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02.10.2022 03:28 Ответить
Слава богу! Слава Героям! Як же радостно!
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02.10.2022 06:39 Ответить
слава ЗСУ!
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02.10.2022 06:44 Ответить
Где армия Венка ?
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02.10.2022 07:25 Ответить
Кацапня знову відсмоктала. 2 армія світу! Тоді перша це ЗСУ
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02.10.2022 08:37 Ответить
tZEinform, 04:40, 04:45
Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії

Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
**************
Ну, і шо? Невже не зрозуміло, що ******* касапи, як завжди?
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02.10.2022 09:17 Ответить
******* 100%!
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02.10.2022 11:12 Ответить
Навіть якщо це правда, то міняти «всіх на всіх» нам має бути вигідно, наших в полоні набагато більше
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02.10.2022 12:55 Ответить
Вже про котел мовчать! Бо випустили рашистів. Котла виявляється не було - оперативне оточення, так само як з-під Київа дали втекти.
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02.10.2022 09:38 Ответить
По карте это было видно

Но рашисты не стали упираться а просто сбежали пока была возможность
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02.10.2022 10:02 Ответить
Ну, то якого перця про котел розказували? Під Київом те саме було. Зелений договорняк!
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02.10.2022 14:02 Ответить
Зупиніть хтось воїна - Колю Тіщенка...То на розмінуваннях постійно, то країни почав самостійно захоплювати...В мережі гуляє його пост - "Ліван наш!"
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02.10.2022 11:02 Ответить
Операція з блокування та звільнення Лимана - ще один шедевр військової майстерності та звитяги українських воїнів. На рівні з Балаклійською наступальною операцією. До речі, почалась вона ще 4 вересня із форсування Сіверського Дінця, не так далеко на захід від вже знаменитої Білогорівки.
Однак сама назва (в заголовку) "населений пункт Лиман" принижує і подвиг ЗСУ, і саме місто, яке відноситься до категорії ЗНАЧНИХ (на час перепису мало понад 27,5 тись мешканців). Місто з найвищим відсотком громадян, що назвали рідною мовою українську, на весь Донбас! А зелена влада перетворила його у нікчемну "громаду" в складі Краматорського району... Дуже шкода!
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02.10.2022 12:16 Ответить
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02.10.2022 13:10 Ответить
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