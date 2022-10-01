Населений пункт Лиман визволено та взято під контроль, - воїни 81-ї ОАБр та батальйону ім. Кульчицького записали відео із центру міста. ВIДЕО
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Ввечері 1 жовтня українські воїни записали відео із центру визволеного від рашистів міста Лиман.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".
На знятих кадрах воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади та батальйону імені Кульчицького Національної гвардії України стоять біля адміністративного центру міста Лиман.
Топ коментарі
+91 Павло ШОвте
показати весь коментар01.10.2022 22:38
+79 Rostyslav Komarnytsky
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+76 Павло ШОвте
показати весь коментар01.10.2022 22:32
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Будь ласка, зачекайте...
шукають винуватих серед військових, які переоцінили свої можливості проти цивілізованого світу. а хто тих військових призначав? А хто тим горлопанам про ядерний пєпєл і дурносміхи-іскандери піддакував?
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
ЗСУ зробили подарунок, звільнили Лиман та купу лайна настріляли.
Бажаю щоб цей ідіот зустрів свій юбілей в співтоваристві Жиріка та Кобзона
вчора кацапи писали про офігенний бронекулак під Лиманом
рассосался......
-Воював, онучку!
-А скильки вы москалив вбылы?
-Пьятёх вбыв, а одного пораныв тильки, втик вин вид мэнэ.
-Диду, чого ж вы його не наздогналы?!
-Эх, онучку, та я вжэ старый!
Що до транслітерації:
чудово стали реагувати
россіяниорки на букву "ьі" в таком форматі, якщо ще місяць назад готові були роздерти - то тепер мовчки реагують...
Ось що може мобілізація животворяща зробити з Зомбі...
Слава Захисникам України !!
@buch10_04
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2 ч
Jackson Woods:
И если для фашистов РСЛ 5% верх ожидания, то Согласие в этом случае рухнет с позиций лидирующей партии!
Дякую синочки вам за ваш подвиг! С Богом !У вас все вийде,бо Бог і правда з вами!
Молодці !!
ов
Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
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Ну, і шо? Невже не зрозуміло, що ******* касапи, як завжди?
Но рашисты не стали упираться а просто сбежали пока была возможность
Однак сама назва (в заголовку) "населений пункт Лиман" принижує і подвиг ЗСУ, і саме місто, яке відноситься до категорії ЗНАЧНИХ (на час перепису мало понад 27,5 тись мешканців). Місто з найвищим відсотком громадян, що назвали рідною мовою українську, на весь Донбас! А зелена влада перетворила його у нікчемну "громаду" в складі Краматорського району... Дуже шкода!