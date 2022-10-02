Россия готова восстановить поврежденный "Северный поток",- росСМИ

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что технически возможно восстановить разрушенную морскую инфраструктуру газопроводов "Северный поток".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности при необходимости", - заявил Новак.

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