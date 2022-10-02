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Россия готова восстановить поврежденный "Северный поток",- росСМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что технически возможно восстановить разрушенную морскую инфраструктуру газопроводов "Северный поток".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности при необходимости", - заявил Новак.
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Пожалуйста, подождите...
самі псують а потім ремонтують
@ValBodin
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19 ч
Сначала нас в..****, но ты не переживай. На тебя ни у кого не встанет. Потом конфискация, потом суд, потом нас опять в...****, но уже в камере..
https://twitter.com/i/status/1576161709928067077
ну поговорите со мной!
мне даже Макрон не звонит, зараза!
А Си сказал закончить войну в Украине и даже на ужин не остался... а я уже и атмосферу соответствующую создал... свечки там...
НЕТ, НЕ ГЕМАРОЙНЫЕ, НОРМАЛЬНЫЕ В ПОДСВЕЧНИКАХ...
а он уехал...
И НЕ СКАЗАЛ, КАК ЖЕ ТУ ВОЙНУ ЗАКОНЧИТЬ...
Макроша, а Макроша , ну ПОЗВОНИИИИИ
Ладно, ну Шольц то должен позвонить...
НУ ПОЧЕМУ МИНЯ ВСЕ НЕ ЛЮУУУБЯАААТ???
якусь х@йню задумали
бо цапи будуть вічно шантажувати газом
и вот однажды, завелся в городе маньяк......
ну, в общем...., Надя умерла последней......
Кохайтеся, чорноброві, та не з МОСКАЛЯМИ!
Шевченко Т Г ще 300 років, тому, попереджав, але дехто, хотів в Очки ***** теж заглядати…. А потім він же запевняв Захисників України, що не ЛОХ і йому більше 40 років…. Мабуть відчув себе СРАТЬєхам…
За це йому ***** приніс в Україну СМЕРТЬ ТА РУЇНИ!!!
Планує диверсії "у відповідь" на інших газогонах щоб заморозити ЕС та Україну.
А заяви орди про ремонт - димова завіса.
Кто то видел развороченный трубопровод?