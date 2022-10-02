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ремонт (1150) Северный поток (1428) Новак Александр (133)

Россия готова восстановить поврежденный "Северный поток",- росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

потік

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что технически возможно восстановить разрушенную морскую инфраструктуру газопроводов "Северный поток".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности при необходимости", - заявил Новак.

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Топ комментарии
+32
Для начала объясните, замем вы их подорвали? Или приведите док-ва, что то не вы?
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02.10.2022 16:28
+23
шантаж не проконав,акела промахнувся
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02.10.2022 16:32
+17
ну не дибіли ті кацапи?
самі псують а потім ремонтують
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02.10.2022 16:30
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Для начала объясните, замем вы их подорвали? Или приведите док-ва, что то не вы?
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02.10.2022 16:28 Ответить
ничего они не взрывали - установили клапаны, стравливающие газ и играются ними как хотят... жулье тем по всюду...поговорка - не нае..бешь - не проживешь у них в крови с молоком матери...
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02.10.2022 17:15 Ответить
Они их подорвали для того,чтоб отремонтировать.Железная,кацапская логика
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02.10.2022 18:44 Ответить
ну не дибіли ті кацапи?
самі псують а потім ремонтують
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02.10.2022 16:30 Ответить
шантаж не проконав,акела промахнувся
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02.10.2022 16:32 Ответить
Так-потрапив з розбігу носом у сраку.
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02.10.2022 18:52 Ответить
Сталкер

@ValBodin

·

19 ч

Сначала нас в..****, но ты не переживай. На тебя ни у кого не встанет. Потом конфискация, потом суд, потом нас опять в...****, но уже в камере..

https://twitter.com/i/status/1576161709928067077
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02.10.2022 16:31 Ответить
просто кацапы начинают нервничать из-за возможно оставленных следов...
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02.10.2022 16:32 Ответить
пуаро йде за вами,кацаподебіли!
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02.10.2022 16:53 Ответить
от така многоходовОчка щоб ніхто не здогадався
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02.10.2022 16:33 Ответить

ну поговорите со мной!
мне даже Макрон не звонит, зараза!
А Си сказал закончить войну в Украине и даже на ужин не остался... а я уже и атмосферу соответствующую создал... свечки там...
НЕТ, НЕ ГЕМАРОЙНЫЕ, НОРМАЛЬНЫЕ В ПОДСВЕЧНИКАХ...
а он уехал...
И НЕ СКАЗАЛ, КАК ЖЕ ТУ ВОЙНУ ЗАКОНЧИТЬ...

Макроша, а Макроша , ну ПОЗВОНИИИИИ
Ладно, ну Шольц то должен позвонить...
НУ ПОЧЕМУ МИНЯ ВСЕ НЕ ЛЮУУУБЯАААТ???
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02.10.2022 16:34 Ответить
с Кадиркою нехай там на риболовлю поїдуть..он на Байкал, доки він ще расійський
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02.10.2022 16:37 Ответить
а наживкою для риби будуть по черзі - раз- путя- раз - кадирка)
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02.10.2022 16:39 Ответить
то коли Байкал китайцям відійде
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02.10.2022 16:54 Ответить
на пару бульбофюрера і оленевода.. от сімбіоз
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02.10.2022 16:55 Ответить
самі підірвали а тепер ремонтувати?

якусь х@йню задумали
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02.10.2022 16:34 Ответить
***************...
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02.10.2022 16:44 Ответить
а потім знаву підірвуть??? краще б Європа спробувала перезимувати без цапів..може той поток й непотрібен..

бо цапи будуть вічно шантажувати газом
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02.10.2022 16:35 Ответить
Якщо кацапи почнуть його відновлювати,то нічиїх слідів там не знайдуть.Якби Газпром вимагав найточнішого розслідування і порахував би вже втрати-то це б було логічніше.А так потоки підірвали,ніякого ефекту не досягли-а тепер хочуть ремонтувати,і щоб ще хтось дав кошти...
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02.10.2022 17:09 Ответить
И как без немцев это получится?Мобилизованных на дно спустят?
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02.10.2022 16:36 Ответить
Не треба нічого відновлювати. Забудьте
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02.10.2022 16:37 Ответить
жили-были три подружки - Вера, Надя и Люба.....
и вот однажды, завелся в городе маньяк......
ну, в общем...., Надя умерла последней......
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02.10.2022 16:38 Ответить
Для начала отремонтируйте ногу путлера, в которую он выстрелил сам себе как и обещал.
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02.10.2022 16:42 Ответить
путлер наказав підірвати, а потім вони освідомили, цо відстрелили собі яйця
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02.10.2022 16:46 Ответить
Рашисти спочатку гадять, а потім «допомогу» пропонують!!! Усе по Фрейду, злочинця тягне на місце ЗЛОЧИНУ!!
Кохайтеся, чорноброві, та не з МОСКАЛЯМИ!
Шевченко Т Г ще 300 років, тому, попереджав, але дехто, хотів в Очки ***** теж заглядати…. А потім він же запевняв Захисників України, що не ЛОХ і йому більше 40 років…. Мабуть відчув себе СРАТЬєхам…
За це йому ***** приніс в Україну СМЕРТЬ ТА РУЇНИ!!!
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02.10.2022 17:08 Ответить
З "300 років" Ви, прошу Пана, дуже переборщили...
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02.10.2022 17:56 Ответить
Це війна на знищення. Фуйло звинуватив в підривах газогонів Америку.
Планує диверсії "у відповідь" на інших газогонах щоб заморозити ЕС та Україну.
А заяви орди про ремонт - димова завіса.
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02.10.2022 17:08 Ответить
Ну шо тут скажеш - довбо(ОЙ)би...)))
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02.10.2022 17:17 Ответить
Тут ответить нужно бы в стиле кацапов, и тогда проверка на вшивость просто класс. ..., А нам похер, хотите ремонтируете, хотите нет,... . Но засерут толеранты так. Не дано.
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02.10.2022 17:33 Ответить
Хто обмазував бетоном труби? Скільки хотіли стільки і вложили в бетон мін, коли хочуть тоді і жмуть кнопку, де хочуть там і рвуть. А ви всі голови ламайте.
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02.10.2022 18:16 Ответить
Шось дивне сталося. Була новина, що булькать перестало. Поремонтувати так швидко не могли, знизити тиск - мабудь також, бо там почне вода затікати і капець. Цікаво було б послухати спеціалістів (не диванних, з дивана я і сам можу).
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02.10.2022 18:28 Ответить
А навіщо їх відновлювати? Навіщо ці газопроводи?
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02.10.2022 18:25 Ответить
Та кому він вже треба? ***** і так майже всім європейськім клієнтам припинив подачу газу. Народ вже своїх газогонів понабудовував і терміналів прийому ЗПГ (чи як воно там правильно пишеться).
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02.10.2022 18:26 Ответить
Хотя бы Мариуполь отремонтируйте для начала, и не пару домов, а все, включая Азовсталь
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02.10.2022 18:49 Ответить
Этих пропидарофф и на пушечный выстрел туда подпускать нельзя, неизвестно что после ихнего "ремонта" из строя выйти может. Различных коммуникаций там проложено много.
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02.10.2022 19:04 Ответить
не пускайте тіх рукожопів
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02.10.2022 20:25 Ответить
Не уверен, что потоки подорвали. Имитация взрывов, стравление давления в системе и вот фокус восстановление трубопровода за неделю.
Кто то видел развороченный трубопровод?
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02.10.2022 20:42 Ответить
 
 