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Росія готова відновити пошкоджений "Північний потік", - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що технічно можливо відновити зруйновану морську інфраструктуру газопроводів "Північний потік".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Таких аварій ще не було. Безумовно, є технічні можливості відновлювати інфраструктуру, це потребує часу та відповідних коштів. Я впевнений, що буде знайдено відповідні можливості за потреби", - заявив Новак.
Топ коментарі
+32 Nov
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+23 Максім ХОЙ 07fb0949
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+17 stavr
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Будь ласка, зачекайте...
самі псують а потім ремонтують
@ValBodin
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19 ч
Сначала нас в..****, но ты не переживай. На тебя ни у кого не встанет. Потом конфискация, потом суд, потом нас опять в...****, но уже в камере..
https://twitter.com/i/status/1576161709928067077
ну поговорите со мной!
мне даже Макрон не звонит, зараза!
А Си сказал закончить войну в Украине и даже на ужин не остался... а я уже и атмосферу соответствующую создал... свечки там...
НЕТ, НЕ ГЕМАРОЙНЫЕ, НОРМАЛЬНЫЕ В ПОДСВЕЧНИКАХ...
а он уехал...
И НЕ СКАЗАЛ, КАК ЖЕ ТУ ВОЙНУ ЗАКОНЧИТЬ...
Макроша, а Макроша , ну ПОЗВОНИИИИИ
Ладно, ну Шольц то должен позвонить...
НУ ПОЧЕМУ МИНЯ ВСЕ НЕ ЛЮУУУБЯАААТ???
якусь х@йню задумали
бо цапи будуть вічно шантажувати газом
и вот однажды, завелся в городе маньяк......
ну, в общем...., Надя умерла последней......
Кохайтеся, чорноброві, та не з МОСКАЛЯМИ!
Шевченко Т Г ще 300 років, тому, попереджав, але дехто, хотів в Очки ***** теж заглядати…. А потім він же запевняв Захисників України, що не ЛОХ і йому більше 40 років…. Мабуть відчув себе СРАТЬєхам…
За це йому ***** приніс в Україну СМЕРТЬ ТА РУЇНИ!!!
Планує диверсії "у відповідь" на інших газогонах щоб заморозити ЕС та Україну.
А заяви орди про ремонт - димова завіса.
Кто то видел развороченный трубопровод?