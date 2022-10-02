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ремонт (815) Північний потік (1369) Новак Олександр (55)

Росія готова відновити пошкоджений "Північний потік", - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

потік

Віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що технічно можливо відновити зруйновану морську інфраструктуру газопроводів "Північний потік".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Таких аварій ще не було. Безумовно, є технічні можливості відновлювати інфраструктуру, це потребує часу та відповідних коштів. Я впевнений, що буде знайдено відповідні можливості за потреби", - заявив Новак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Витік газу з "Північного потоку-2" припинився, - Данське енергетичне агентство

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+32
Для начала объясните, замем вы их подорвали? Или приведите док-ва, что то не вы?
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02.10.2022 16:28
+23
шантаж не проконав,акела промахнувся
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02.10.2022 16:32
+17
ну не дибіли ті кацапи?
самі псують а потім ремонтують
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02.10.2022 16:30
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Для начала объясните, замем вы их подорвали? Или приведите док-ва, что то не вы?
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02.10.2022 16:28 Відповісти
ничего они не взрывали - установили клапаны, стравливающие газ и играются ними как хотят... жулье тем по всюду...поговорка - не нае..бешь - не проживешь у них в крови с молоком матери...
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02.10.2022 17:15 Відповісти
Они их подорвали для того,чтоб отремонтировать.Железная,кацапская логика
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02.10.2022 18:44 Відповісти
ну не дибіли ті кацапи?
самі псують а потім ремонтують
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02.10.2022 16:30 Відповісти
шантаж не проконав,акела промахнувся
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02.10.2022 16:32 Відповісти
Так-потрапив з розбігу носом у сраку.
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02.10.2022 18:52 Відповісти
Сталкер

@ValBodin

·

19 ч

Сначала нас в..****, но ты не переживай. На тебя ни у кого не встанет. Потом конфискация, потом суд, потом нас опять в...****, но уже в камере..

https://twitter.com/i/status/1576161709928067077
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02.10.2022 16:31 Відповісти
просто кацапы начинают нервничать из-за возможно оставленных следов...
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02.10.2022 16:32 Відповісти
пуаро йде за вами,кацаподебіли!
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02.10.2022 16:53 Відповісти
от така многоходовОчка щоб ніхто не здогадався
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02.10.2022 16:33 Відповісти

ну поговорите со мной!
мне даже Макрон не звонит, зараза!
А Си сказал закончить войну в Украине и даже на ужин не остался... а я уже и атмосферу соответствующую создал... свечки там...
НЕТ, НЕ ГЕМАРОЙНЫЕ, НОРМАЛЬНЫЕ В ПОДСВЕЧНИКАХ...
а он уехал...
И НЕ СКАЗАЛ, КАК ЖЕ ТУ ВОЙНУ ЗАКОНЧИТЬ...

Макроша, а Макроша , ну ПОЗВОНИИИИИ
Ладно, ну Шольц то должен позвонить...
НУ ПОЧЕМУ МИНЯ ВСЕ НЕ ЛЮУУУБЯАААТ???
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02.10.2022 16:34 Відповісти
с Кадиркою нехай там на риболовлю поїдуть..он на Байкал, доки він ще расійський
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02.10.2022 16:37 Відповісти
а наживкою для риби будуть по черзі - раз- путя- раз - кадирка)
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02.10.2022 16:39 Відповісти
то коли Байкал китайцям відійде
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02.10.2022 16:54 Відповісти
на пару бульбофюрера і оленевода.. от сімбіоз
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02.10.2022 16:55 Відповісти
самі підірвали а тепер ремонтувати?

якусь х@йню задумали
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02.10.2022 16:34 Відповісти
***************...
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02.10.2022 16:44 Відповісти
а потім знаву підірвуть??? краще б Європа спробувала перезимувати без цапів..може той поток й непотрібен..

бо цапи будуть вічно шантажувати газом
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02.10.2022 16:35 Відповісти
Якщо кацапи почнуть його відновлювати,то нічиїх слідів там не знайдуть.Якби Газпром вимагав найточнішого розслідування і порахував би вже втрати-то це б було логічніше.А так потоки підірвали,ніякого ефекту не досягли-а тепер хочуть ремонтувати,і щоб ще хтось дав кошти...
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02.10.2022 17:09 Відповісти
И как без немцев это получится?Мобилизованных на дно спустят?
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02.10.2022 16:36 Відповісти
Не треба нічого відновлювати. Забудьте
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02.10.2022 16:37 Відповісти
жили-были три подружки - Вера, Надя и Люба.....
и вот однажды, завелся в городе маньяк......
ну, в общем...., Надя умерла последней......
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02.10.2022 16:38 Відповісти
Для начала отремонтируйте ногу путлера, в которую он выстрелил сам себе как и обещал.
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02.10.2022 16:42 Відповісти
путлер наказав підірвати, а потім вони освідомили, цо відстрелили собі яйця
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02.10.2022 16:46 Відповісти
Рашисти спочатку гадять, а потім «допомогу» пропонують!!! Усе по Фрейду, злочинця тягне на місце ЗЛОЧИНУ!!
Кохайтеся, чорноброві, та не з МОСКАЛЯМИ!
Шевченко Т Г ще 300 років, тому, попереджав, але дехто, хотів в Очки ***** теж заглядати…. А потім він же запевняв Захисників України, що не ЛОХ і йому більше 40 років…. Мабуть відчув себе СРАТЬєхам…
За це йому ***** приніс в Україну СМЕРТЬ ТА РУЇНИ!!!
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02.10.2022 17:08 Відповісти
З "300 років" Ви, прошу Пана, дуже переборщили...
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02.10.2022 17:56 Відповісти
Це війна на знищення. Фуйло звинуватив в підривах газогонів Америку.
Планує диверсії "у відповідь" на інших газогонах щоб заморозити ЕС та Україну.
А заяви орди про ремонт - димова завіса.
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02.10.2022 17:08 Відповісти
Ну шо тут скажеш - довбо(ОЙ)би...)))
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02.10.2022 17:17 Відповісти
Тут ответить нужно бы в стиле кацапов, и тогда проверка на вшивость просто класс. ..., А нам похер, хотите ремонтируете, хотите нет,... . Но засерут толеранты так. Не дано.
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02.10.2022 17:33 Відповісти
Хто обмазував бетоном труби? Скільки хотіли стільки і вложили в бетон мін, коли хочуть тоді і жмуть кнопку, де хочуть там і рвуть. А ви всі голови ламайте.
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02.10.2022 18:16 Відповісти
Шось дивне сталося. Була новина, що булькать перестало. Поремонтувати так швидко не могли, знизити тиск - мабудь також, бо там почне вода затікати і капець. Цікаво було б послухати спеціалістів (не диванних, з дивана я і сам можу).
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02.10.2022 18:28 Відповісти
А навіщо їх відновлювати? Навіщо ці газопроводи?
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02.10.2022 18:25 Відповісти
Та кому він вже треба? ***** і так майже всім європейськім клієнтам припинив подачу газу. Народ вже своїх газогонів понабудовував і терміналів прийому ЗПГ (чи як воно там правильно пишеться).
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02.10.2022 18:26 Відповісти
Хотя бы Мариуполь отремонтируйте для начала, и не пару домов, а все, включая Азовсталь
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02.10.2022 18:49 Відповісти
Этих пропидарофф и на пушечный выстрел туда подпускать нельзя, неизвестно что после ихнего "ремонта" из строя выйти может. Различных коммуникаций там проложено много.
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02.10.2022 19:04 Відповісти
не пускайте тіх рукожопів
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02.10.2022 20:25 Відповісти
Не уверен, что потоки подорвали. Имитация взрывов, стравление давления в системе и вот фокус восстановление трубопровода за неделю.
Кто то видел развороченный трубопровод?
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02.10.2022 20:42 Відповісти
 
 