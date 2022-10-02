Росія готова відновити пошкоджений "Північний потік", - росЗМІ

Віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що технічно можливо відновити зруйновану морську інфраструктуру газопроводів "Північний потік".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Таких аварій ще не було. Безумовно, є технічні можливості відновлювати інфраструктуру, це потребує часу та відповідних коштів. Я впевнений, що буде знайдено відповідні можливості за потреби", - заявив Новак.

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