Сбит вражеский штурмовик Су-25 на Херсонщине, - Воздушные силы

Сегодня в полдень в Бериславском районе Херсонщины сбит вражеский самолет Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"03 октября, в полдень, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Південь" сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

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