РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16340 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 368 15
война (46795) самолет (3328) Херсонщина (3505) уничтожение (3837) Воздушные силы (978)

Сбит вражеский штурмовик Су-25 на Херсонщине, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су

Сегодня в полдень в Бериславском районе Херсонщины сбит вражеский самолет Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"03 октября, в полдень, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Південь" сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сбиты 5 из 7 дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми оккупанты атаковали Николаевщину, - Воздушные силы
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
03.10.2022 13:09
+13
Наверное у них на штурмовку на СУ-25 по приговору отправляют.Каждый день сбивают.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:11
+10
рашкин Су-25 стоимостью $11 млн.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.10.2022 13:09 Ответить
рашкин Су-25 стоимостью $11 млн.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:18 Ответить
Супер 👍🙏🍀МОЛОДЦI‼️Героям Слава ‼️❤️💙💛‼️
показать весь комментарий
03.10.2022 13:58 Ответить
Наверное у них на штурмовку на СУ-25 по приговору отправляют.Каждый день сбивают.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:11 Ответить
почекайте.. Берислав як мінімум 34км від лінії фронту...
показать весь комментарий
03.10.2022 13:17 Ответить
Бериславський район
показать весь комментарий
03.10.2022 13:20 Ответить
*издец подкрался незаметно, хоть виден был издалека. А боевые действия постепенно продвигаются к Новой Каховке, которая при взятии Берислава, попадает под сплошной в упор огневой контроль. То как там у карлика с каналом и коридором будет ?.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:22 Ответить
У карліка канал йде прямо в чемодан...
показать весь комментарий
03.10.2022 13:33 Ответить
Упал отжался!
показать весь комментарий
03.10.2022 13:34 Ответить
Літакопад кацапні на украінській землі , набирає обертів
показать весь комментарий
03.10.2022 13:38 Ответить
Цікаво, цікаво. І офіційно, і не офіційно ми ще не визволяли населені пункти Бериславського району:
https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,+%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/@47.0013143,33.1172113,10z/data=!4m5!3m4!1s0x40c4803f3d866c37:0x310ba3b6698b8026!8m2!3d46.9571386!4d33.4207435
Найближчий звільнений - Дудчани, знаходиться в іншому районі.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:54 Ответить
впевнено крокуємо до наступного рекорду 300 літачків..., да і ващє: нахрєна рашке стільки літаків...
показать весь комментарий
03.10.2022 13:54 Ответить
Хроники падающего бомбардировщика?
показать весь комментарий
03.10.2022 13:57 Ответить
Я наконец понял в чем причина таких потерь,наши на земле бутылки с водкой расставляют а те с кабины на лету подхватить пытаются с бодуна.
показать весь комментарий
03.10.2022 15:28 Ответить
Иногда наши из жалости бутылки подбрасывают. Всьо равно нипамагает
показать весь комментарий
03.10.2022 15:36 Ответить
 
 