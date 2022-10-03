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Сбит вражеский штурмовик Су-25 на Херсонщине, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня в полдень в Бериславском районе Херсонщины сбит вражеский самолет Су-25.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
"03 октября, в полдень, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Південь" сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.
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Найближчий звільнений - Дудчани, знаходиться в іншому районі.