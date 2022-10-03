Збито ворожий штурмовик Су-25 на Херсонщині, - Повітряні сили

Сьогодні опівдні в Бериславському районі Херсонщини збито ворожий літак Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"03 жовтня, опівдні, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збито російського штурмовика Су-25", - йдеться у повідомленні.

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