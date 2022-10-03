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Збито ворожий штурмовик Су-25 на Херсонщині, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су

Сьогодні опівдні в Бериславському районі Херсонщини збито ворожий літак Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"03 жовтня, опівдні, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збито російського штурмовика Су-25", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Минулої доби знищено ворожий гелікоптер та штурмовик, низку пунктів управління, складів з боєприпасами та місць зосередження противника, - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
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03.10.2022 13:09
+13
Наверное у них на штурмовку на СУ-25 по приговору отправляют.Каждый день сбивают.
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03.10.2022 13:11
+10
рашкин Су-25 стоимостью $11 млн.
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03.10.2022 13:18
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03.10.2022 13:09 Відповісти
рашкин Су-25 стоимостью $11 млн.
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03.10.2022 13:18 Відповісти
Супер 👍🙏🍀МОЛОДЦI‼️Героям Слава ‼️❤️💙💛‼️
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03.10.2022 13:58 Відповісти
Наверное у них на штурмовку на СУ-25 по приговору отправляют.Каждый день сбивают.
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03.10.2022 13:11 Відповісти
почекайте.. Берислав як мінімум 34км від лінії фронту...
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03.10.2022 13:17 Відповісти
Бериславський район
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03.10.2022 13:20 Відповісти
*издец подкрался незаметно, хоть виден был издалека. А боевые действия постепенно продвигаются к Новой Каховке, которая при взятии Берислава, попадает под сплошной в упор огневой контроль. То как там у карлика с каналом и коридором будет ?.
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03.10.2022 13:22 Відповісти
У карліка канал йде прямо в чемодан...
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03.10.2022 13:33 Відповісти
Упал отжался!
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03.10.2022 13:34 Відповісти
Літакопад кацапні на украінській землі , набирає обертів
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03.10.2022 13:38 Відповісти
Цікаво, цікаво. І офіційно, і не офіційно ми ще не визволяли населені пункти Бериславського району:
https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,+%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/@47.0013143,33.1172113,10z/data=!4m5!3m4!1s0x40c4803f3d866c37:0x310ba3b6698b8026!8m2!3d46.9571386!4d33.4207435
Найближчий звільнений - Дудчани, знаходиться в іншому районі.
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03.10.2022 13:54 Відповісти
впевнено крокуємо до наступного рекорду 300 літачків..., да і ващє: нахрєна рашке стільки літаків...
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03.10.2022 13:54 Відповісти
Хроники падающего бомбардировщика?
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03.10.2022 13:57 Відповісти
Я наконец понял в чем причина таких потерь,наши на земле бутылки с водкой расставляют а те с кабины на лету подхватить пытаются с бодуна.
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03.10.2022 15:28 Відповісти
Иногда наши из жалости бутылки подбрасывают. Всьо равно нипамагает
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03.10.2022 15:36 Відповісти
 
 