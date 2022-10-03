Оккупанты заняли оборону в психбольнице Сватового, - Гайдай

Российские оккупанты намерены держать оборону в психиатрической больнице г. Сватово Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил: "рашисты вывозят людей, которые находились в Сватовской психушке, чтобы сделать из нее место обороны. Больница имеет хорошую сеть подземных комнат, поэтому выбор орков понятен, но это их все равно не спасет)

В общем, россияне, прибывшие на какие-то работы на оккупированные территории Луганщины, массово бегут. Чувствуют приближение ВСУ".

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