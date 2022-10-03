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Оккупанты заняли оборону в психбольнице Сватового, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай,сергій

Российские оккупанты намерены держать оборону в психиатрической больнице г. Сватово Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил: "рашисты вывозят людей, которые находились в Сватовской психушке, чтобы сделать из нее место обороны. Больница имеет хорошую сеть подземных комнат, поэтому выбор орков понятен, но это их все равно не спасет)

В общем, россияне, прибывшие на какие-то работы на оккупированные территории Луганщины, массово бегут. Чувствуют приближение ВСУ".

Смотрите также: Уцелевшие в Лимане российские оккупанты бежали в Счастье, - Гайдай. ВИДЕО
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Топ комментарии
+27
тягне кацапів на "историческую родину" , в дурдом
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03.10.2022 20:24
+21
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03.10.2022 20:28
+18
Символично
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03.10.2022 20:24
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тягне кацапів на "историческую родину" , в дурдом
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03.10.2022 20:24 Ответить
Оскільки фронт ЗСУ наразі вже підходить з північного берега Дінця до Кремінної , з південного - до Білогорівки, незабаром варто очікувати на події по звільненню Шипілово, Привілля та Новодружеська від рашистів. Для мешканців Новодружеська є наразі єдина не рашистська група, де ви можете ділитися інформацією та коментувати. novodruzhesk_ua Всі решта новодружанських пабліків напередодні окупації перевзулися. Також лисичани чи привольняни і всі, хто цікавитсься перебігом подій у данному районі - приєднуйтеся!
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03.10.2022 20:34 Ответить
Символично
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03.10.2022 20:24 Ответить
Вернулись дурики на родину бл....
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03.10.2022 20:27 Ответить
Велика мережа підземних кімнат, сподіваюсь стане гробницею для кацапського гарнізону.
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03.10.2022 20:25 Ответить
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03.10.2022 20:25 Ответить
ЗСУ їх вилікують...
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03.10.2022 20:25 Ответить
Евтаназією.
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03.10.2022 20:27 Ответить
Кацапи тікайте поки ноги носять , бо на вас чекає жіночка з косою на украінській землі 😡
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03.10.2022 20:25 Ответить
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03.10.2022 20:28 Ответить
хай вже краще в мішки самозапакуються.
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03.10.2022 20:27 Ответить
Шкода що не у будинку розпусти.
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03.10.2022 20:30 Ответить
..вже якось навіть дивно, що кацапи-людожери вивозять заручників, пацієнтів лікарні
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03.10.2022 20:30 Ответить
дурдом для них самое место. и *********** пусть с собой прихватят.
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03.10.2022 20:31 Ответить
No comment

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03.10.2022 20:31 Ответить
+НОУ КОМЕНТ, просто ...вибачте - ****-буєр, мавпи ...
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03.10.2022 20:37 Ответить
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03.10.2022 20:39 Ответить
Це як техніку в белгородській обл. сп...ли, а НЕБЗДЕНЗЯ волав, шо "ета не паправилам", ....та йо..бнуті, ну шо з мавп возьбеш
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03.10.2022 20:42 Ответить
Ніфіга собі!
Я так розумію, українці перед атакою мають направляти до кацапів герольда.
Щоб повідомити кацапам час і місце атаки, чисельність та склад атакуючого підрозділу/підрозділів, наявнясть техніки, тощо.
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03.10.2022 20:46 Ответить
Та шо там....Белий танец "Офицери приглают прапорщиков"
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03.10.2022 20:52 Ответить
приглашают
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03.10.2022 20:56 Ответить
Саме так!
Тобто, так ця витрішкувата дуринда розуміє.
Вже й у ватної публіки від цієї ідіотки починає зносити мозок. Прочитав учора, шукати не буду, з пам'яті.
- Чому російське ТБ на закордон очолює ця дурна розумово, огидна зовні та жахливо нефотогенічна істота?
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03.10.2022 20:53 Ответить
А кто послал "необученных солдат" в Украину на войну?
Вопрос не приходил в твою тупую башку, ***** Маргарита?
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03.10.2022 20:59 Ответить
Врезалось в память.
Еще до начала войны и даже до 2014, когда только-только эту тупенькую дурочку поставили руководить самым большим информационно-пропагандистским концерном россии(никто вообще не понял, за какие заслуги, кто она такая и откуда, с каких гор спустилась), когда она была намного моложе и чуть-чуть менее жабоподобна, чем сегодня, уже тогда написали - "Вижу на экране Маргариту Симоньян, а в ушах почему-то звучит - "Гарачый, вароный кукурз!"
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03.10.2022 21:06 Ответить
Вароны айца ))
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03.10.2022 21:31 Ответить
а мы их перед нападением обучаем:
в первый день - экспресскурсы по скоростной копке окопа под артобстрелом
второй день - наложение друг другу жгутов из автоаптечек
третий день - захоронение двухсотых в свободное от артобстрелов время.

Всё. Курс молодого бойца пройден. Дальше - война на равных.
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03.10.2022 21:33 Ответить
Тю один удар Himers і на тому все.
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03.10.2022 20:32 Ответить
začem razrušatj? - nexaj oružie otdadut dobrom i ostajutsia tam.
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03.10.2022 23:13 Ответить
воюют со здравым смыслом ?
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03.10.2022 20:32 Ответить
сподіваюсь нормальні псіхи не постраждають
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03.10.2022 20:33 Ответить
А головний пацієнт з ними?
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03.10.2022 20:34 Ответить
Кацапы,почему вам так нравится сдыхать на украинской земли,своей не хватает?
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03.10.2022 20:34 Ответить
Це інстинкт як у вугрів, яки розмножуються лише в Саргасовому морі.
Приїхати в Україну і здохнути...
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03.10.2022 20:51 Ответить
И тебя вылечат. Шли бы уже сразу в Кащенко.
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03.10.2022 20:34 Ответить
Унітази, але їх там може вже і не буде...бо
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03.10.2022 20:38 Ответить
Держите меня семеро.Сейчас лопну от смеха.Душевнобольные пид..ры захватили психбольницу.Что говорить,если сам сцарь,регулярно пропускает прием таблеток и все норовит кого то спасать и освобождать.Убейте их всех там,вот и все лечение.
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03.10.2022 20:42 Ответить
То мабуть якась спецлікарня вязничного типу.
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03.10.2022 20:43 Ответить
Це цілий городок з міцними стінами. Колись по молодості влаштовувалися на роботу. Так практично в'язниця.
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03.10.2022 21:00 Ответить
Враховуючи що пацієнти буйні, необхідно кожному вколоти галоперидол...
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03.10.2022 20:44 Ответить
В ірпіні кадирівці психдиспансер, тут психлікарню....вальти б"ють дам
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03.10.2022 20:46 Ответить
Ну прям в родную гавань прибежали!
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03.10.2022 20:53 Ответить
Жданов промовив, що кацапи збирають совбез ООН по причині наступу у херсонській обл.ЗСУ
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03.10.2022 20:55 Ответить
На перспективу працюють...
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03.10.2022 20:59 Ответить
Жаль товариш з ніком "психіатрична лікарня №1" не бере участі в темі
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03.10.2022 21:13 Ответить
А куда дели персонал и пациентов этого заведения ? Мобилизовали или утилизировали ?
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03.10.2022 21:18 Ответить
Та не треба їх звідти вибивати-заблокувати тай по всьому. За кілька днів самі вилізуть, а ні то нехай здихають!
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03.10.2022 21:19 Ответить
наши еще два Т-90 затрофеили..... один уже достали, второй пока еще плавает.....
https://twitter.com/OSINTua/status/1576949049898414081?s=20&t=GYwt5eOItOtv314LdUxe1w

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03.10.2022 21:22 Ответить
После освобождения Сватово без медперсонала будет затруднительно отличить переодетых в пижамы кацапов от настоящих пациентов клиники.
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03.10.2022 21:24 Ответить
Так понятно там и пополнение наберут,опять же есть с кем по душам побеседовать.
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03.10.2022 21:27 Ответить
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03.10.2022 21:29 Ответить
Займали б вже краще оборону прямо на кладовищі!
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03.10.2022 21:30 Ответить
Несколько дней орденоносец РПЦ образца 2016 года Серега Гайдай бил тревогу - Креминную оставили солдаты РФ и она пустая!!! Россияне наконец-то услышали его и вернулись туда.
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03.10.2022 21:38 Ответить
Сейчас он предупредил бурятов, что их нычка в психушке засвечена....
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03.10.2022 21:40 Ответить
Они переоделись в одежду больных, чтобы когда придут ВСУ, косить под пациентов.
Хоть в дурке, но доживут до старости
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03.10.2022 21:54 Ответить
путинаХуйла пригласить быстренько довбойобы
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03.10.2022 22:00 Ответить
На открытие ХА ХА ХА
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03.10.2022 22:01 Ответить
Эта больница под названием кремль.
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03.10.2022 22:11 Ответить
Свій до свого по своє...
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03.10.2022 23:33 Ответить
Если все так, то зачем галдеть! Отомстить залпом за Купянскую больницу. что сегодня твари уничтожили. Не тот случай в моралистику играть. Крошить всё. До морозов надо успеть живую силу выглушить. С холодов придут там совсем не готовые. Что и на руку нам.
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03.10.2022 23:35 Ответить
Им осталось уколоться и упасть на дно колодца.
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04.10.2022 03:14 Ответить
Сериал "Сваты".
Эпизод "Психбольница".
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04.10.2022 13:02 Ответить
 
 