Оккупанты заняли оборону в психбольнице Сватового, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты намерены держать оборону в психиатрической больнице г. Сватово Луганской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Он отметил: "рашисты вывозят людей, которые находились в Сватовской психушке, чтобы сделать из нее место обороны. Больница имеет хорошую сеть подземных комнат, поэтому выбор орков понятен, но это их все равно не спасет)
В общем, россияне, прибывшие на какие-то работы на оккупированные территории Луганщины, массово бегут. Чувствуют приближение ВСУ".
Топ комментарии
+27 Muron
показать весь комментарий03.10.2022 20:24
+21 Чайка Київ
показать весь комментарий03.10.2022 20:28
+18 Gia Baqradze
показать весь комментарий03.10.2022 20:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Я так розумію, українці перед атакою мають направляти до кацапів герольда.
Щоб повідомити кацапам час і місце атаки, чисельність та склад атакуючого підрозділу/підрозділів, наявнясть техніки, тощо.
Тобто, так ця витрішкувата дуринда розуміє.
Вже й у ватної публіки від цієї ідіотки починає зносити мозок. Прочитав учора, шукати не буду, з пам'яті.
- Чому російське ТБ на закордон очолює ця дурна розумово, огидна зовні та жахливо нефотогенічна істота?
Вопрос не приходил в твою тупую башку, ***** Маргарита?
Еще до начала войны и даже до 2014, когда только-только эту тупенькую дурочку поставили руководить самым большим информационно-пропагандистским концерном россии(никто вообще не понял, за какие заслуги, кто она такая и откуда, с каких гор спустилась), когда она была намного моложе и чуть-чуть менее жабоподобна, чем сегодня, уже тогда написали - "Вижу на экране Маргариту Симоньян, а в ушах почему-то звучит - "Гарачый, вароный кукурз!"
в первый день - экспресскурсы по скоростной копке окопа под артобстрелом
второй день - наложение друг другу жгутов из автоаптечек
третий день - захоронение двухсотых в свободное от артобстрелов время.
Всё. Курс молодого бойца пройден. Дальше - война на равных.
Приїхати в Україну і здохнути...
https://twitter.com/OSINTua/status/1576949049898414081?s=20&t=GYwt5eOItOtv314LdUxe1w
Хоть в дурке, но доживут до старости
Эпизод "Психбольница".