Окупанти зайняли оборону у психіатричній лікарні Сватового, - Гайдай
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Російські окупанти мають намір тримати оборону в психіатричній лікарні м.Сватове Луганської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Він зазначив: "рашисти вивозять людей, що перебували у Сватівській психлікарні, щоб зробити з неї місце оборони. Лікарня має гарну мережу підземних кімнат, тому вибір орків зрозумілий, але це їх все одно не врятує)
Загалом росіяни, які прибули на якісь роботи на окуповані території Луганщини, масово тікають. Відчувають наближення ЗСУ".
Топ коментарі
+27 Muron
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Будь ласка, зачекайте...
Я так розумію, українці перед атакою мають направляти до кацапів герольда.
Щоб повідомити кацапам час і місце атаки, чисельність та склад атакуючого підрозділу/підрозділів, наявнясть техніки, тощо.
Тобто, так ця витрішкувата дуринда розуміє.
Вже й у ватної публіки від цієї ідіотки починає зносити мозок. Прочитав учора, шукати не буду, з пам'яті.
- Чому російське ТБ на закордон очолює ця дурна розумово, огидна зовні та жахливо нефотогенічна істота?
Вопрос не приходил в твою тупую башку, ***** Маргарита?
Еще до начала войны и даже до 2014, когда только-только эту тупенькую дурочку поставили руководить самым большим информационно-пропагандистским концерном россии(никто вообще не понял, за какие заслуги, кто она такая и откуда, с каких гор спустилась), когда она была намного моложе и чуть-чуть менее жабоподобна, чем сегодня, уже тогда написали - "Вижу на экране Маргариту Симоньян, а в ушах почему-то звучит - "Гарачый, вароный кукурз!"
в первый день - экспресскурсы по скоростной копке окопа под артобстрелом
второй день - наложение друг другу жгутов из автоаптечек
третий день - захоронение двухсотых в свободное от артобстрелов время.
Всё. Курс молодого бойца пройден. Дальше - война на равных.
Приїхати в Україну і здохнути...
https://twitter.com/OSINTua/status/1576949049898414081?s=20&t=GYwt5eOItOtv314LdUxe1w
Хоть в дурке, но доживут до старости
Эпизод "Психбольница".