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Окупанти зайняли оборону у психіатричній лікарні Сватового, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай,сергій

Російські окупанти мають намір тримати оборону в психіатричній лікарні м.Сватове Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив: "рашисти вивозять людей, що перебували у Сватівській психлікарні, щоб зробити з неї місце оборони. Лікарня має гарну мережу підземних кімнат, тому вибір орків зрозумілий, але це їх все одно не врятує)

Загалом росіяни, які прибули на якісь роботи на окуповані території Луганщини, масово тікають. Відчувають наближення ЗСУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили штаб і склад боєприпасів ворога у Сватовому, - Гайдай

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
тягне кацапів на "историческую родину" , в дурдом
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03.10.2022 20:24
+21
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03.10.2022 20:28
+18
Символично
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03.10.2022 20:24
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тягне кацапів на "историческую родину" , в дурдом
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03.10.2022 20:24 Відповісти
Оскільки фронт ЗСУ наразі вже підходить з північного берега Дінця до Кремінної , з південного - до Білогорівки, незабаром варто очікувати на події по звільненню Шипілово, Привілля та Новодружеська від рашистів. Для мешканців Новодружеська є наразі єдина не рашистська група, де ви можете ділитися інформацією та коментувати. novodruzhesk_ua Всі решта новодружанських пабліків напередодні окупації перевзулися. Також лисичани чи привольняни і всі, хто цікавитсься перебігом подій у данному районі - приєднуйтеся!
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03.10.2022 20:34 Відповісти
Символично
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03.10.2022 20:24 Відповісти
Вернулись дурики на родину бл....
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03.10.2022 20:27 Відповісти
Велика мережа підземних кімнат, сподіваюсь стане гробницею для кацапського гарнізону.
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03.10.2022 20:25 Відповісти
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03.10.2022 20:25 Відповісти
ЗСУ їх вилікують...
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03.10.2022 20:25 Відповісти
Евтаназією.
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03.10.2022 20:27 Відповісти
Кацапи тікайте поки ноги носять , бо на вас чекає жіночка з косою на украінській землі 😡
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03.10.2022 20:25 Відповісти
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03.10.2022 20:28 Відповісти
хай вже краще в мішки самозапакуються.
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03.10.2022 20:27 Відповісти
Шкода що не у будинку розпусти.
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03.10.2022 20:30 Відповісти
..вже якось навіть дивно, що кацапи-людожери вивозять заручників, пацієнтів лікарні
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03.10.2022 20:30 Відповісти
дурдом для них самое место. и *********** пусть с собой прихватят.
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03.10.2022 20:31 Відповісти
No comment

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03.10.2022 20:31 Відповісти
+НОУ КОМЕНТ, просто ...вибачте - ****-буєр, мавпи ...
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03.10.2022 20:37 Відповісти
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03.10.2022 20:39 Відповісти
Це як техніку в белгородській обл. сп...ли, а НЕБЗДЕНЗЯ волав, шо "ета не паправилам", ....та йо..бнуті, ну шо з мавп возьбеш
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03.10.2022 20:42 Відповісти
Ніфіга собі!
Я так розумію, українці перед атакою мають направляти до кацапів герольда.
Щоб повідомити кацапам час і місце атаки, чисельність та склад атакуючого підрозділу/підрозділів, наявнясть техніки, тощо.
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03.10.2022 20:46 Відповісти
Та шо там....Белий танец "Офицери приглают прапорщиков"
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03.10.2022 20:52 Відповісти
приглашают
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03.10.2022 20:56 Відповісти
Саме так!
Тобто, так ця витрішкувата дуринда розуміє.
Вже й у ватної публіки від цієї ідіотки починає зносити мозок. Прочитав учора, шукати не буду, з пам'яті.
- Чому російське ТБ на закордон очолює ця дурна розумово, огидна зовні та жахливо нефотогенічна істота?
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03.10.2022 20:53 Відповісти
А кто послал "необученных солдат" в Украину на войну?
Вопрос не приходил в твою тупую башку, ***** Маргарита?
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03.10.2022 20:59 Відповісти
Врезалось в память.
Еще до начала войны и даже до 2014, когда только-только эту тупенькую дурочку поставили руководить самым большим информационно-пропагандистским концерном россии(никто вообще не понял, за какие заслуги, кто она такая и откуда, с каких гор спустилась), когда она была намного моложе и чуть-чуть менее жабоподобна, чем сегодня, уже тогда написали - "Вижу на экране Маргариту Симоньян, а в ушах почему-то звучит - "Гарачый, вароный кукурз!"
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03.10.2022 21:06 Відповісти
Вароны айца ))
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03.10.2022 21:31 Відповісти
а мы их перед нападением обучаем:
в первый день - экспресскурсы по скоростной копке окопа под артобстрелом
второй день - наложение друг другу жгутов из автоаптечек
третий день - захоронение двухсотых в свободное от артобстрелов время.

Всё. Курс молодого бойца пройден. Дальше - война на равных.
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03.10.2022 21:33 Відповісти
Тю один удар Himers і на тому все.
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03.10.2022 20:32 Відповісти
začem razrušatj? - nexaj oružie otdadut dobrom i ostajutsia tam.
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03.10.2022 23:13 Відповісти
воюют со здравым смыслом ?
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03.10.2022 20:32 Відповісти
сподіваюсь нормальні псіхи не постраждають
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03.10.2022 20:33 Відповісти
А головний пацієнт з ними?
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03.10.2022 20:34 Відповісти
Кацапы,почему вам так нравится сдыхать на украинской земли,своей не хватает?
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03.10.2022 20:34 Відповісти
Це інстинкт як у вугрів, яки розмножуються лише в Саргасовому морі.
Приїхати в Україну і здохнути...
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03.10.2022 20:51 Відповісти
И тебя вылечат. Шли бы уже сразу в Кащенко.
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03.10.2022 20:34 Відповісти
Унітази, але їх там може вже і не буде...бо
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03.10.2022 20:38 Відповісти
Держите меня семеро.Сейчас лопну от смеха.Душевнобольные пид..ры захватили психбольницу.Что говорить,если сам сцарь,регулярно пропускает прием таблеток и все норовит кого то спасать и освобождать.Убейте их всех там,вот и все лечение.
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03.10.2022 20:42 Відповісти
То мабуть якась спецлікарня вязничного типу.
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03.10.2022 20:43 Відповісти
Це цілий городок з міцними стінами. Колись по молодості влаштовувалися на роботу. Так практично в'язниця.
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03.10.2022 21:00 Відповісти
Враховуючи що пацієнти буйні, необхідно кожному вколоти галоперидол...
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03.10.2022 20:44 Відповісти
В ірпіні кадирівці психдиспансер, тут психлікарню....вальти б"ють дам
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03.10.2022 20:46 Відповісти
Ну прям в родную гавань прибежали!
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03.10.2022 20:53 Відповісти
Жданов промовив, що кацапи збирають совбез ООН по причині наступу у херсонській обл.ЗСУ
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03.10.2022 20:55 Відповісти
На перспективу працюють...
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03.10.2022 20:59 Відповісти
Жаль товариш з ніком "психіатрична лікарня №1" не бере участі в темі
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03.10.2022 21:13 Відповісти
А куда дели персонал и пациентов этого заведения ? Мобилизовали или утилизировали ?
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03.10.2022 21:18 Відповісти
Та не треба їх звідти вибивати-заблокувати тай по всьому. За кілька днів самі вилізуть, а ні то нехай здихають!
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03.10.2022 21:19 Відповісти
наши еще два Т-90 затрофеили..... один уже достали, второй пока еще плавает.....
https://twitter.com/OSINTua/status/1576949049898414081?s=20&t=GYwt5eOItOtv314LdUxe1w

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03.10.2022 21:22 Відповісти
После освобождения Сватово без медперсонала будет затруднительно отличить переодетых в пижамы кацапов от настоящих пациентов клиники.
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03.10.2022 21:24 Відповісти
Так понятно там и пополнение наберут,опять же есть с кем по душам побеседовать.
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03.10.2022 21:27 Відповісти
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03.10.2022 21:29 Відповісти
Займали б вже краще оборону прямо на кладовищі!
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03.10.2022 21:30 Відповісти
Несколько дней орденоносец РПЦ образца 2016 года Серега Гайдай бил тревогу - Креминную оставили солдаты РФ и она пустая!!! Россияне наконец-то услышали его и вернулись туда.
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03.10.2022 21:38 Відповісти
Сейчас он предупредил бурятов, что их нычка в психушке засвечена....
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03.10.2022 21:40 Відповісти
Они переоделись в одежду больных, чтобы когда придут ВСУ, косить под пациентов.
Хоть в дурке, но доживут до старости
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03.10.2022 21:54 Відповісти
путинаХуйла пригласить быстренько довбойобы
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03.10.2022 22:00 Відповісти
На открытие ХА ХА ХА
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03.10.2022 22:01 Відповісти
Эта больница под названием кремль.
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03.10.2022 22:11 Відповісти
Свій до свого по своє...
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03.10.2022 23:33 Відповісти
Если все так, то зачем галдеть! Отомстить залпом за Купянскую больницу. что сегодня твари уничтожили. Не тот случай в моралистику играть. Крошить всё. До морозов надо успеть живую силу выглушить. С холодов придут там совсем не готовые. Что и на руку нам.
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03.10.2022 23:35 Відповісти
Им осталось уколоться и упасть на дно колодца.
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04.10.2022 03:14 Відповісти
Сериал "Сваты".
Эпизод "Психбольница".
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04.10.2022 13:02 Відповісти
 
 