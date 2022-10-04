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Газ (10098) Газпром (3166) Россия (91269) Турция (3231)

Турция просит Россию отсрочить платежи за газ до 2024 года, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ердоган,путін

Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за газ до 2024 года.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

Государственный импортер энергоносителей Турции Botas стремится перенести часть платежей на 2024 год. Переговоры ведутся после заключения соглашения между двумя странами, позволяющего BOTAS выплачивать 25% своих обязательств в рублях, а не в долларах.

Турецкая сторона пока не обращалась с официальным запросом об отсрочке – это станет возможно, когда BOTAS получит соответствующее предложение от российского "Газпрома".

Пока неясно, приведут ли последние переговоры к любому соглашению.

Читайте: Эрдоган призвал Путина дать переговорам об окончании войны в Украине еще один шанс, - Anadolu

Сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет. Турецкая лира обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару 2022 года, что является самым большим показателем после аргентинского песо. Дефицит торгового баланса в августе вырос более чем в два раза, по сравнению с тем же месяцем годом ранее и составил $11,2 млрд.

Bloomberg пишет, что в прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал цены на газ с президентом России Владимиром Путиным и надеется получить скидку.

Также читайте: Фукуяма спрогнозировал коллапс в России "в ближайшие дни"
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Топ комментарии
+28
от сарацини хітрюги,знають же добре що россії в 2024 вже не буде а отже не буде кому платити
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04.10.2022 09:04
+20
Ердоган розуміє що до 2024р кацапи розпадуться і платити буде нікому.
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04.10.2022 09:05
+13
Мудре рішення.
У 2024 року росія існуватиме з ймовірністю 50/50.
Якщо залишиться на карті світу, турки заплатять.
А якщо розвалиться, то кому із 25 новостворених об'єктів платити?
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04.10.2022 09:06
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Треба час, щоб наміняти рублів?
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04.10.2022 09:04 Ответить
не...чувствует , что через пару лет , кацапстана не будет...и бабки возвращать будет некому
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04.10.2022 09:31 Ответить
от сарацини хітрюги,знають же добре що россії в 2024 вже не буде а отже не буде кому платити
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04.10.2022 09:04 Ответить
Ердоган розуміє що до 2024р кацапи розпадуться і платити буде нікому.
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04.10.2022 09:05 Ответить
100%
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04.10.2022 09:30 Ответить
Мудре рішення.
У 2024 року росія існуватиме з ймовірністю 50/50.
Якщо залишиться на карті світу, турки заплатять.
А якщо розвалиться, то кому із 25 новостворених об'єктів платити?
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04.10.2022 09:06 Ответить
Для нас це теж буде проблемою. З кого потім вимагати репарації?
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04.10.2022 09:13 Ответить
репарации, так ЗРВ россии находятся не в росии
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04.10.2022 09:35 Ответить
З правонаступників які всі були співучасниками. Так, якийсь час займе оформлення цих зобовязань юридично. Але заплатять всі - і буряти і вепси з чеченцями.
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04.10.2022 09:37 Ответить
Всі нові утворення, які зараз відправляють орків на війну, будуть обкладені репараціями ...
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04.10.2022 10:09 Ответить
з усіх нових утворень на території рашки.
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04.10.2022 13:45 Ответить
Заплатить Герхарду Шрьодеру
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04.10.2022 09:45 Ответить
Хаха!! Респект туркам. Интересно, шо потребует ***** взамен? Байрактары?
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04.10.2022 09:11 Ответить
Платіть рублями зараз , дядьку Редж. Юанями буде дорожче.
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04.10.2022 09:12 Ответить
) можно было попросить отсрочку на неделю, сославшись на прогноз японского филосова о коллапсе параши в ближайшие дни.
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04.10.2022 09:12 Ответить
все правильно - параши к 2024г уже не будет, платить не кому
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04.10.2022 09:18 Ответить
а платить рублями по курсу

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04.10.2022 09:20 Ответить
Выборы на носу, в стране большая инфляция, надо
спасаться, а то можно потерять кресло.
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04.10.2022 09:29 Ответить
Мы вам отдадим , может быть , потом , половину . Если будет кому отдавать .
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04.10.2022 09:33 Ответить
Поняли что Путиным можно вертеть как угодно. Можно пообещать еще раз попробовать Зеленского уговорить.
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04.10.2022 09:35 Ответить
Поки-що сарацин "вєртітся на *****"
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04.10.2022 09:47 Ответить
А на зекономлені від сплати за газ кошти, хитрий вуйко Ердоганюк наклепає Байрактарів для України,- щоб наступного року таки гарантовано не було кому борги сплачувати 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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04.10.2022 09:40 Ответить
яка економія?через півроку турки оголосять дефолт,такі там справи з економікою
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04.10.2022 09:56 Ответить
Економічні проблеми Турції створені персонально Ердоганом. І він за це відповість!
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04.10.2022 09:43 Ответить
От і ціна миротворчості на умовах пітьми.
Папа на черзі.
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04.10.2022 09:44 Ответить
Або падішах помре. або ішак (Ходжа Нассредін)
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04.10.2022 10:06 Ответить
Догадайтесь что ***** попросит от Эрдогана взамен. Конечно же уломать Украину на перемирие
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04.10.2022 10:11 Ответить
Газ в обмен на обещания. Хорошая сделка!
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04.10.2022 10:16 Ответить
Хай просять ужо до 2030, чаму нет ))
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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04.10.2022 10:29 Ответить
Эрдоған знает что 2024г никому не надо будет платить. СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.10.2022 10:56 Ответить
 
 