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Туреччина просить Росію відтермінувати платежі за газ до 2024 року, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ердоган,путін

Туреччина попросила Росію відтермінувати частину платежів Анкари за природний газ до 2024 року.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Державний імпортер енергоносіїв Туреччини BOTAS прагне перенести частину платежів на 2024 рік. Переговори ведуться після укладення угоди між двома країнами, яка дозволяє BOTAS виплачувати 25% своїх зобов'язань у рублях, а не в доларах.

Турецька сторона поки що не зверталася з офіційним запитом про відстрочку - це стане можливо, коли BOTAS отримає відповідну пропозицію від російського "Газпрому".

Поки незрозуміло, чи приведуть останні переговори до будь-якої угоди.

Читайте: Туреччина не визнає анексію Росією українських територій

Сильна залежність Туреччини від імпорту енергоносіїв посилила тиск на її валюту і бюджет. Турецька ліра знецінилася більш ніж на 28% відносно долара 2022 року, що є найбільшим показником після аргентинського песо. Дефіцит торговельного балансу в серпні зріс у понад два рази, порівнюючи з тим самим місяцем роком раніше, і становив $11,2 млрд.

Bloomberg пише, що минулого місяця президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював ціни на газ із президентом Росії Володимиром Путіним і сподівається отримати знижку.

Також читайте: Мобілізація ще більше підірве російську економіку, - Politico

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
от сарацини хітрюги,знають же добре що россії в 2024 вже не буде а отже не буде кому платити
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04.10.2022 09:04
+20
Ердоган розуміє що до 2024р кацапи розпадуться і платити буде нікому.
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04.10.2022 09:05
+13
Мудре рішення.
У 2024 року росія існуватиме з ймовірністю 50/50.
Якщо залишиться на карті світу, турки заплатять.
А якщо розвалиться, то кому із 25 новостворених об'єктів платити?
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04.10.2022 09:06
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Треба час, щоб наміняти рублів?
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04.10.2022 09:04 Відповісти
не...чувствует , что через пару лет , кацапстана не будет...и бабки возвращать будет некому
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04.10.2022 09:31 Відповісти
от сарацини хітрюги,знають же добре що россії в 2024 вже не буде а отже не буде кому платити
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04.10.2022 09:04 Відповісти
Ердоган розуміє що до 2024р кацапи розпадуться і платити буде нікому.
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04.10.2022 09:05 Відповісти
100%
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04.10.2022 09:30 Відповісти
Мудре рішення.
У 2024 року росія існуватиме з ймовірністю 50/50.
Якщо залишиться на карті світу, турки заплатять.
А якщо розвалиться, то кому із 25 новостворених об'єктів платити?
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04.10.2022 09:06 Відповісти
Для нас це теж буде проблемою. З кого потім вимагати репарації?
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04.10.2022 09:13 Відповісти
репарации, так ЗРВ россии находятся не в росии
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04.10.2022 09:35 Відповісти
З правонаступників які всі були співучасниками. Так, якийсь час займе оформлення цих зобовязань юридично. Але заплатять всі - і буряти і вепси з чеченцями.
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04.10.2022 09:37 Відповісти
Всі нові утворення, які зараз відправляють орків на війну, будуть обкладені репараціями ...
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04.10.2022 10:09 Відповісти
з усіх нових утворень на території рашки.
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04.10.2022 13:45 Відповісти
Заплатить Герхарду Шрьодеру
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04.10.2022 09:45 Відповісти
Хаха!! Респект туркам. Интересно, шо потребует ***** взамен? Байрактары?
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04.10.2022 09:11 Відповісти
Платіть рублями зараз , дядьку Редж. Юанями буде дорожче.
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04.10.2022 09:12 Відповісти
) можно было попросить отсрочку на неделю, сославшись на прогноз японского филосова о коллапсе параши в ближайшие дни.
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04.10.2022 09:12 Відповісти
все правильно - параши к 2024г уже не будет, платить не кому
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04.10.2022 09:18 Відповісти
а платить рублями по курсу

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04.10.2022 09:20 Відповісти
Выборы на носу, в стране большая инфляция, надо
спасаться, а то можно потерять кресло.
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04.10.2022 09:29 Відповісти
Мы вам отдадим , может быть , потом , половину . Если будет кому отдавать .
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04.10.2022 09:33 Відповісти
Поняли что Путиным можно вертеть как угодно. Можно пообещать еще раз попробовать Зеленского уговорить.
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04.10.2022 09:35 Відповісти
Поки-що сарацин "вєртітся на *****"
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04.10.2022 09:47 Відповісти
А на зекономлені від сплати за газ кошти, хитрий вуйко Ердоганюк наклепає Байрактарів для України,- щоб наступного року таки гарантовано не було кому борги сплачувати 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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04.10.2022 09:40 Відповісти
яка економія?через півроку турки оголосять дефолт,такі там справи з економікою
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04.10.2022 09:56 Відповісти
Економічні проблеми Турції створені персонально Ердоганом. І він за це відповість!
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04.10.2022 09:43 Відповісти
От і ціна миротворчості на умовах пітьми.
Папа на черзі.
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04.10.2022 09:44 Відповісти
Або падішах помре. або ішак (Ходжа Нассредін)
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04.10.2022 10:06 Відповісти
Догадайтесь что ***** попросит от Эрдогана взамен. Конечно же уломать Украину на перемирие
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04.10.2022 10:11 Відповісти
Газ в обмен на обещания. Хорошая сделка!
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04.10.2022 10:16 Відповісти
Хай просять ужо до 2030, чаму нет ))
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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04.10.2022 10:29 Відповісти
Эрдоған знает что 2024г никому не надо будет платить. СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.10.2022 10:56 Відповісти
 
 