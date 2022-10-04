Путин хочет провести ядерное испытание на границе с Украиной, - The Times
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский диктатор Путин намерен продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения посредством ядерного испытания на границах Украины.
Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, Кремль сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя.
Опасения по поводу ядерной эскалации усилились вчера после информации о том, что тяга секретной ядерной дивизии движется в сторону Украины.
Польский военный аналитик Конрад Музыка утверждает, что поезд с военной техникой, замеченный в центральной части России, связан с 12-м Главным управлением Министерства обороны России и "отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание и транспортировку".
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Бомбосхвищ надійних і метро є надто мало, щоб розводити дискусію про можливість і шанси вижити, а тим більше про реакцію Заходу на такий злочинний крок рашку.
Наші ЗСУ просто виконують свою роботу і громлять ворогів, а НАТО в любому випадку розробляє стратегію і кроки стосовно рашку в разі застосування нею ядерної зброї, бо це вже від нас не залежить і якось вплинути ми теж не можемо.
В Україні все залежить виключно від ЗСУ, а ми повинні їх підтримувати і просто далі жити
https://mobile.twitter.com/konrad_muzyka
Сенсация высосана из пальца.
ядерні випробування України будуть у відповідь??? якщо ні, то нащо годувати таких недопрезидентів.
з обнуленим карликом вже давним-давно все ясно, а ці двоє що???
Розумійте, що це ІПСО... так би мовити, остання лінія для *****, щоб якось утриматись при владі
Якщо кацап перевозить ядерну бомбу розмірами, скажімо, 50 x 50 x 100 см, всередині свинцевого контейнера (чи з карбіду бору, чи іншого матеріялу) -- як Ви цей факт зібралися "засікати" з космосу?
Можете навести посилання на які-небудь наукові чи популярні статті, це обґрунтовується можливість цього?
Тіки про буквар не треба. Ми не в садочку, й говоримо про серйозні речі.
Тільки дурень не вчитьсяна власних помилках.
Необхідний закон про обов"язковий тест на IQ кандидатам в Президенти, високопосадовцям, депутатам ( Коля-Котлета!, Кива, Арахамія!), щоб дурні і ідіоти не вирішували долю Країни.
тому як що і будуть використовувати, то це тактичну ЯО малої потужності
фрашистські прапори!
А розмов було, що амери усе знають ... Це якщо інфа вірна, звичайно.