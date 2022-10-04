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Новости Война в Украине
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Россия (91269) ядерное оружие (1137)

Путин хочет провести ядерное испытание на границе с Украиной, - The Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Российский диктатор Путин намерен продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения посредством ядерного испытания на границах Украины.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, Кремль сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя.

Опасения по поводу ядерной эскалации усилились вчера после информации о том, что тяга секретной ядерной дивизии движется в сторону Украины.

Польский военный аналитик Конрад Музыка утверждает, что поезд с военной техникой, замеченный в центральной части России, связан с 12-м Главным управлением Министерства обороны России и "отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание и транспортировку".

Читайте: Маск попался на ядерный шантаж Путина, - министр обороны Литвы Анушаускас
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Топ комментарии
+87
замість того щоб знищити виродка і педофіла путіна, весь світ обговорює і аналізує наміри кремлівського двбойоба.
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04.10.2022 10:45
+69
Треба слідкувати за новинами ЦРУ та Пентагону. Все інше - це маячня.
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04.10.2022 10:44
+55
как же вы задрочили уже со своим ядерным оружием. Поймите в конце концов, украинцам уже пох на эти угрозы
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04.10.2022 10:47
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Страница 3 из 3
Знов сотні помилок написав. Не даром є прислв`я (сім разів відміряй один раз відріж).
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04.10.2022 14:14 Ответить
пуйло не доживе !!!
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04.10.2022 12:30 Ответить
Тийого до Кобзона відправиш? Хай щастить.
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04.10.2022 13:13 Ответить
там на нього чекають цілий оркестр з хором чортів і бісів ... так що кобзик відпочиває
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04.10.2022 14:35 Ответить
В Україні відсутня ядерна зброя і взагалі не очікується. Рашка має можливість блефувати і водночас може використати свою ядерну тактичну/стратегічну зброю проти нас, а може і не буде цього робити, тобто 50 на 50. Як ми можемо реагувати на загрозу застосування, та хіба що надіятися і просити наших західних партнерів дати відповідну військову відповідь агресору.
Бомбосхвищ надійних і метро є надто мало, щоб розводити дискусію про можливість і шанси вижити, а тим більше про реакцію Заходу на такий злочинний крок рашку.
Наші ЗСУ просто виконують свою роботу і громлять ворогів, а НАТО в любому випадку розробляє стратегію і кроки стосовно рашку в разі застосування нею ядерної зброї, бо це вже від нас не залежить і якось вплинути ми теж не можемо.
В Україні все залежить виключно від ЗСУ, а ми повинні їх підтримувати і просто далі жити
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04.10.2022 12:42 Ответить
треба підготуватися як можемо, продумати всі можливі варіанти, допомоги собі та близьким, це щодо ядерного удару..
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04.10.2022 14:38 Ответить
Надеюсь, ничто не остановит ЗСУ. Кацапня должна дохнуть, не переставая
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04.10.2022 12:42 Ответить
Высокопоставленный источник - военный польский(!) блогер Конрад Музыка(Konrad Muzyka), найдете в твиттере. Пишет не про ядерку, а про зенитки 12ГУМОр.

https://mobile.twitter.com/konrad_muzyka

Сенсация высосана из пальца.
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04.10.2022 12:48 Ответить
Цензор своей срастью писать про ядерное оружие сам танцует под дудку кремля
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04.10.2022 12:59 Ответить
а зеленський єврей щось збирається робити, щоб цьому запобігти???? а біден???
ядерні випробування України будуть у відповідь??? якщо ні, то нащо годувати таких недопрезидентів.
з обнуленим карликом вже давним-давно все ясно, а ці двоє що???
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04.10.2022 13:10 Ответить
блін, скільки тут на форумі некритично думаючих людей... що ви ведетесь на який завгодно хайп навколо ядерної теми? Ви думаєте, що ви розумніші американських фахівців? ...потяг, секретний... детектив для кухарок і дітей. Ви взагалі розумієте, що там має бути випромінення, котре супутники і літаки-розвідники спеціального призначення засічуть? чи ви в школі, а деякі у вишах свої букварі прокурили?

Розумійте, що це ІПСО... так би мовити, остання лінія для *****, щоб якось утриматись при владі
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04.10.2022 13:14 Ответить
Яке випромінення у плутонієвої кулі діаметром 20 сантиметрів, що розташована всередині суцільної свинцевої кулі діаметром 1 метр?
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04.10.2022 14:31 Ответить
Дело не в излучении, а в том что все эти ядерные установки размером с 20 слонов и отлично палятся из космоса
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04.10.2022 14:43 Ответить
Ми не говоримо про установки розміром у 20 слонів. Ми говоримо про плутонієву кулю вагою 10 кг, обкладену конвенціальною вибухівкою, і це все разом вміщується у багажник невеликої вантажівки.
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04.10.2022 20:39 Ответить
справа і у випроміненні також і ще багато в чому. Однак дописувач такий обізнаний... й про кулю, та ще й плутонієву в діаметрі 20 см і свинцеву в 1 м. Одним словом про буквар я уже писав.
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04.10.2022 14:46 Ответить
Так. А по суті є що сказати?

Якщо кацап перевозить ядерну бомбу розмірами, скажімо, 50 x 50 x 100 см, всередині свинцевого контейнера (чи з карбіду бору, чи іншого матеріялу) -- як Ви цей факт зібралися "засікати" з космосу?

Можете навести посилання на які-небудь наукові чи популярні статті, це обґрунтовується можливість цього?

Тіки про буквар не треба. Ми не в садочку, й говоримо про серйозні речі.
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04.10.2022 19:49 Ответить
щодо вашого бажання зрозуміти технологію ядерного вибуху, технологію зберігання ядерних зарядів, підготовку їх до використання і відповідно на основі цього розуміти методи відслідковування процесів підготовки до використання - то вчіться. я вам не найнявся тут бути викладачем ядерної фізики і ядерних технологій.
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04.10.2022 20:30 Ответить
Я знайомий з технологією ядерного вибуху; знаю що таке критична маса й критичні розміри. Пар з фізики не прогулював. Я Вам поставив цілком конкретне питання: яким чином Ви зібралися відслідковувати з космосу маршрут невеликого плутонієвого ядра всередині якого-небудь тактичного ядерного заряду?
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04.10.2022 20:36 Ответить
Так, яз на потязі, це ми вчили на воєнці. Ще був державний екзамен з воєнки
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04.10.2022 14:47 Ответить
"вчив на воєнці" та ще й іспит здавав. ну то звичайно ж ви фахівець, та ще й такий, що можете бути експертом. однозначно.
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04.10.2022 14:49 Ответить
ОП вірить, що Путін не застосує, яквіривЩо не нападе- ібудутьу нас шаашлики н травневі. Зараз- те саме.
Тільки дурень не вчитьсяна власних помилках.
Необхідний закон про обов"язковий тест на IQ кандидатам в Президенти, високопосадовцям, депутатам ( Коля-Котлета!, Кива, Арахамія!), щоб дурні і ідіоти не вирішували долю Країни.
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04.10.2022 13:20 Ответить
Правильно,нужно ****** сначала по Белгороду,пригрозить Украинцам.Провести выпробування.Мы не против
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04.10.2022 14:12 Ответить
... можно и в Украине. Например в Севастополе))))
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04.10.2022 14:47 Ответить
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04.10.2022 14:47 Ответить
ядерне випробування можна на Воронежі провести )))
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04.10.2022 15:09 Ответить
на кордоні з ким це бидло хоче випробувати яо? якщо з ЕС то маю надію що Европа почне розуміти ,що ***** і його імперія повінні бути знищені, якщо на кордоні рашки та України, то ми витримаємо, головне щоб орків побільше повиздихало.
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04.10.2022 15:32 Ответить
Це вже привід для глибокого занепокоєння НАТО чи там і далі чекатимуть наслідків тої акції від кацапні?
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04.10.2022 15:39 Ответить
Самий оптимальний варіант-провести вибух у варонєже.
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04.10.2022 15:43 Ответить
В ответ на российский ядерный шантаж и не дай Бог применение Украине пора готовить грязные бомбы для россии. Ядерных отходов в Украине предостаточно . Ракетами отправляем на города россии и жить там будут лет так через 50 не ранее.
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04.10.2022 17:42 Ответить
Украине нужно ядерное оружие взять у Великобритании!!!
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04.10.2022 18:05 Ответить
Поїзд то скоріш за все понти, як що і будуть використовувати тактичну зброю, то це буде бомбардувальник Ту, а на кацапському поїзді використовують стратегичну ЯО з міжконтинентальними ракетами, кацапи сикуни як що діло зайде про відповідь від НАТО і США,
тому як що і будуть використовувати, то це тактичну ЯО малої потужності
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04.10.2022 18:13 Ответить
Я поражаюсь россиянам ,неужели они так обдолбаны пропагандой , что не понимают что их гонят как стадо баранов на убой ?! Этот ИДИОТ с его кликой загнаны в угол и он не считаясь ни с чем уничтожает народ!
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04.10.2022 18:33 Ответить
Так шо, у нас скоро буде власний ядерний потяг?
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04.10.2022 18:34 Ответить
По любому, або в Воронежі, або в Ростові...
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04.10.2022 18:50 Ответить
То, что мировое сообщество на самом деле всерьез обсуждает и даже ДОПУСКАЕТ применение ЯО в 21 веке в любой точке планеты - это колокол. Это будет иметь не слабые последствия, даже если до реального удара не дойдет, сам факт того, что некий безумец совершенно безнаказанно может угрожать миру - это подрыв абсолютно всех сложившихся правил и догм, на которых держится закулисная и не очень политика. Это такой громадный сигнал безядерным странам задуматься "а вдруг" и это на фоне постоянных разговоров о том, что бы страны от него отказывались. А тут... 21 век, Европа и все дела, а по факту оказывается все мировые институции, призванные предупреждать такое, на самом деле импотенты и толку в них нет. Не удивительно, что поляки и прибалты прониклись нашей бедой больше остальных, ибо пришло понимание, что их так же могут кинуть через колено всякие Нато и т.д., как вот Украину с Будапештскими гарантиями. В остальном, нам отступать и терять нечего, потому уже никто и не содрогается в страхе от подобных заявлений.
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04.10.2022 19:03 Ответить
Він більше всіх п**дить.
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04.10.2022 20:14 Ответить
Колись десь одинадцять років тому читав, що є якийсь світовий договірняк (конспірологія) - знищити Чорне море. Це море, як бочка з порохом, тільки замість пороху сірководень. Тому, спостерігаючи всю цю ситуацію, як би це культурно сказати? х#й зрозумію чому вірити??
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04.10.2022 19:08 Ответить
***** треба замочити в сортірі... а його посіпак повішати на смереках і березах.... тоді настане мир...
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04.10.2022 19:18 Ответить
А толку як що тактичний ядерний заряд буде підірваний у 10 - 20 км від міста - що буде, що не буде Епіцентр тактичного я. заряду 1 - 1,5 км.
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04.10.2022 20:16 Ответить
Як шо у белгородський губерниїї - то хай там шо хоче той випробує. Вчора по Миколаїву рашисти планували провести ракетний обстріл - так просрочені ракетки взривалися прям на старті. І обстрілу не було, вчора.
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04.10.2022 20:38 Ответить
хватит уже эту ядерную байду нести.
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04.10.2022 20:49 Ответить
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04.10.2022 20:56 Ответить
Все закінчилося в маскві - на червоній площі будуть спалені фрашистські прапори!
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04.10.2022 23:27 Ответить
Побоювання щодо ядерної ескалації посилилися вчора після інформації про те, що потяг секретної ядерної дивізії рухається у бік України.


А розмов було, що амери усе знають ... Це якщо інфа вірна, звичайно.
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04.10.2022 22:18 Ответить
Амери вже свого стрєлочніка поставили
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04.10.2022 22:24 Ответить
Расстрелять этот поезд хамерсами на территории оркостана.
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04.10.2022 22:55 Ответить
Ракеты на 300 км подвезите Украине. Они этот поезд на границе разнесут в хлам.
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04.10.2022 23:01 Ответить
Ну так и нарвется на ответ. Это всё или ещё есть варианты? Из за чего шум?
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04.10.2022 23:04 Ответить
Какой жалкий этот путлер и жалкое кацапье. Но их 140 млн и ЯО. И они агрессивные.
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05.10.2022 00:06 Ответить
кордон з Україною ? цікаво ...по своєму кордону ****...ть чи з Білоруссю ..там якраз є вже радіація
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05.10.2022 00:29 Ответить
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