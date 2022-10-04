Венгрия планирует отказаться от российского газа к 2050 году, - министр
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Венгрия планирует к 2050 году отказаться от импорта российского газа за счет широкомасштабной электрификации в стране.
Об этом заявил министр технологий и промышленности Венгрии Ласло Палкович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Отмечается, что Венгрия, наиболее зависимая страна-член Евросоюза от российских энергоносителей, получает 4,5 млрд кубометров российского газа в год по долгосрочному соглашению с Россией.
По словам Палковича, Венгрия пересмотрит энергетическую стратегию в первом квартале 2023 года, стремясь ограничить зависимость от газа и увеличить производство электроэнергии с использованием атомных и солнечных электростанций.
Капитальный ремонт энергосистемы Венгрии обойдется примерно в 24 млрд евро, 16 млрд из которых поступит из финансирования ЕС.
В качестве первого шага Венгрия намерена сократить долю российского газа в общем потреблении до 26% к 2030 году с 35% в прошлом году, что составляет снижение примерно на 2,4 млрд кубометров.
"Уровень российского газа при прочих равных условиях может упасть до нуля к 2050 году", - сказал Палкович.
Пожалуйста, подождите...
- Полностью алкоголь выводится из крови только через 21 день...
- Ага! То есть никогда!
Це валіза без руків'я.
Причому, стара, зачухана, з дірками і зламаним замком!
Світ змінився і продовжує мінятися.
А у росіян вони зможуть купувати "ЦЕЛЕБНУЮ" багнюку з їх московії...
А на кранике сидит Ху.ло и запрещает по Крыму стрелять.
Який 50-ий рік?
Це заява Аля - Ходжа Насреддін: "А до того часу або я здохну, або ішак, або падишах"....))))
Как оно перед ЕС прогибаться начало,когда о деньгах речь пошла.
Романових вже нема , паравозів - теж ... Керосин він тільки для авіації й інший .
Требо бути клінічними ідійотам з жожною заклепкою в технічній галузі , що сподіватися , що навіть що московитська імперія скоріше розвалится . Навіть якщо й не до кінця . А ось хто ім буде труби великого діаметру постачати , сварочні апарати , компресорні агрегати для великого тиску й великих об"ємів ?!
Газ 2-3 рокі можливо йще залишиться , хоч й під санкціями , а ось подальший розвиток галузі за найма відсутності будь чого , що цю галузь тримає на плаву -- йой чи !
Хумгари як відморозилися -- не розуміють істину непокладну ... якщо у партнера репутації стає божевільного неадеквата будь де , то й економічні стосунки подавна більшість припиняє з неадекватом . Навіть якщо він в ций галузі веде себе "бездоганна" й виконує усі контракти .
Хумгарію , впевненний, вже переконують , що ризики того , що вона залишиться єдиним контрактером у Газпрому , що зробить цей контакт абсолюно збитковим й московити миттєво знайдуть привід , що б цей контракт не виконувати . Як зробили найвеличнійше "джакузі" на Балтиці ...