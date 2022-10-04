Венгрия планирует отказаться от российского газа к 2050 году, - министр

Венгрия планирует к 2050 году отказаться от импорта российского газа за счет широкомасштабной электрификации в стране.

Об этом заявил министр технологий и промышленности Венгрии Ласло Палкович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Отмечается, что Венгрия, наиболее зависимая страна-член Евросоюза от российских энергоносителей, получает 4,5 млрд кубометров российского газа в год по долгосрочному соглашению с Россией.

По словам Палковича, Венгрия пересмотрит энергетическую стратегию в первом квартале 2023 года, стремясь ограничить зависимость от газа и увеличить производство электроэнергии с использованием атомных и солнечных электростанций.

Капитальный ремонт энергосистемы Венгрии обойдется примерно в 24 млрд евро, 16 млрд из которых поступит из финансирования ЕС.

В качестве первого шага Венгрия намерена сократить долю российского газа в общем потреблении до 26% к 2030 году с 35% в прошлом году, что составляет снижение примерно на 2,4 млрд кубометров.

"Уровень российского газа при прочих равных условиях может упасть до нуля к 2050 году", - сказал Палкович.

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