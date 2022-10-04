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Новости За рубежом
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Венгрия (1544) Газ (10098) Россия (91279)

Венгрия планирует отказаться от российского газа к 2050 году, - министр

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ,угорщина

Венгрия планирует к 2050 году отказаться от импорта российского газа за счет широкомасштабной электрификации в стране.

Об этом заявил министр технологий и промышленности Венгрии Ласло Палкович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Отмечается, что Венгрия, наиболее зависимая страна-член Евросоюза от российских энергоносителей, получает 4,5 млрд кубометров российского газа в год по долгосрочному соглашению с Россией.

По словам Палковича, Венгрия пересмотрит энергетическую стратегию в первом квартале 2023 года, стремясь ограничить зависимость от газа и увеличить производство электроэнергии с использованием атомных и солнечных электростанций.

Капитальный ремонт энергосистемы Венгрии обойдется примерно в 24 млрд евро, 16 млрд из которых поступит из финансирования ЕС.

В качестве первого шага Венгрия намерена сократить долю российского газа в общем потреблении до 26% к 2030 году с 35% в прошлом году, что составляет снижение примерно на 2,4 млрд кубометров.

"Уровень российского газа при прочих равных условиях может упасть до нуля к 2050 году", - сказал Палкович.

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Топ комментарии
+52
Наивные Россия столько не протянет, ее скорее не будет.
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04.10.2022 18:08
+30
А чого не 2150? Це прогиб перед ЄС ?
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04.10.2022 18:09
+26
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04.10.2022 18:08
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04.10.2022 18:08 Ответить
Наивные Россия столько не протянет, ее скорее не будет.
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04.10.2022 18:08 Ответить
стільки не протягне саме Угорщина, це буде своєрідний хамас Европи )))
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04.10.2022 18:29 Ответить
Это никогда!
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04.10.2022 18:35 Ответить


- Полностью алкоголь выводится из крови только через 21 день...

- Ага! То есть никогда!
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04.10.2022 18:53 Ответить
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04.10.2022 18:55 Ответить
Не наівні а хитрожопі.Бо на них тисне євроссоюз а маддярам щось треба відповісти.Отак ніби не відмовились але термін такий що...
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04.10.2022 18:37 Ответить
Ще й шантаж *...а 16 млрд з яких надійде з фінансування ЄС*
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04.10.2022 20:15 Ответить
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04.10.2022 18:09 Ответить
В Угорщини єПлани
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04.10.2022 18:09 Ответить
А чого не 2150? Це прогиб перед ЄС ?
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04.10.2022 18:09 Ответить
Я тоже не понял, зачем так спешить?
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04.10.2022 19:41 Ответить
Щоб гроші дали. У тому числі і на цю програму.
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04.10.2022 21:48 Ответить
Или Венгрии не будет или газа для нее
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04.10.2022 18:10 Ответить
У тому времени газ уже будет неактуален
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04.10.2022 18:10 Ответить
Власне як і сама угорщина.
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04.10.2022 20:04 Ответить
Дивно. Послідовніше було б, якби Орбан крикнув з трибуни "расійскій газ здєсь навсегда"
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04.10.2022 18:11 Ответить
А чому не до 2222 року?
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04.10.2022 18:11 Ответить
Смеяться на слове "лопата"?
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04.10.2022 18:12 Ответить
Што ти!
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04.10.2022 18:12 Ответить
Кто скорей сдохнет,-ишак,падишах или орбан?
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04.10.2022 18:13 Ответить
Я за те щоб *****
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04.10.2022 18:17 Ответить
недаремно там е партія ***** і це пояснюе все
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04.10.2022 18:14 Ответить
а чё так быстро? падумайте ешшо...
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04.10.2022 18:15 Ответить
До 2050 року росії не буде.
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04.10.2022 18:15 Ответить
В 2050 році не буде газу, вугілля і атомної енергії.
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04.10.2022 18:15 Ответить
Небуде мадярщини
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04.10.2022 18:17 Ответить
Сподіваюсь що ЄС і НАТО, набагато раніше відмовляться від угорщини.
Це валіза без руків'я.
Причому, стара, зачухана, з дірками і зламаним замком!
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04.10.2022 18:16 Ответить
Спочатку від угрощини відмовляться європейські гроші. Нажаль, швидко нічого не потрапиться, тому що багато німецьких автоконцернів мають саме в угорщині свої виробничі потужності.
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04.10.2022 18:20 Ответить
Головне, зрозуміти хто є хто і почати правильно виставляти пріорітети.
Світ змінився і продовжує мінятися.
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04.10.2022 18:43 Ответить
Недоживе ...!
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04.10.2022 18:16 Ответить
Ага, как раз к тому времени все действующие сегодня венгерские политики уже умрут.
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04.10.2022 18:16 Ответить
мне не дожить, но радует
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04.10.2022 18:17 Ответить
Не всі паприкаші однаково корисні!
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04.10.2022 18:18 Ответить
*******🤮
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04.10.2022 18:22 Ответить
а мо до 5020?
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04.10.2022 18:22 Ответить
Да ****** к этому времени уже давно будут посланы к ******товой матери!!!!
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04.10.2022 18:24 Ответить
Дальновидно як! чмОрбан, (уйлостану вже тоді не буде. Хоча може й Угорщини теж, хто зна
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04.10.2022 18:24 Ответить
Тут главное не торопиться, и сделать все максимально быстро
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04.10.2022 18:27 Ответить
А диктатори, що на росії, що в угорщині, ще ті оптимісти ))
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04.10.2022 18:29 Ответить
Ахахахаха клоуны
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04.10.2022 18:30 Ответить
Ці падлюки у нас будуть купувати газ, коли ми станемо власниками територій, які з далеких часів належав Україні... і українцям, які проживають в Сибіру... на Сахаліні, Камчатці...
А у росіян вони зможуть купувати "ЦЕЛЕБНУЮ" багнюку з їх московії...
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04.10.2022 18:34 Ответить
Как они у вас купят газ,если у вас его нет?
А на кранике сидит Ху.ло и запрещает по Крыму стрелять.
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04.10.2022 19:01 Ответить
Так вже росія перекриває!
Який 50-ий рік?
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04.10.2022 18:34 Ответить
интересно а кудой мадяры этот газ планируют получать? через Украину кацы тоже перестанут газ качать. а южные потоки перейдут на азербайджанский газ, возможно со временем на туркменский (там газа тоже до хрена).
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04.10.2022 18:35 Ответить
ТВАРИ ....
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04.10.2022 18:39 Ответить
Хехе...)))
Це заява Аля - Ходжа Насреддін: "А до того часу або я здохну, або ішак, або падишах"....))))
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04.10.2022 18:40 Ответить
до 2050 газом вже ніхто користуватись не буде, угрощина клоуни
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04.10.2022 18:42 Ответить
То есть Украине надо до 2050 продержаться, а там планы на 2100 изменяться
Как оно перед ЕС прогибаться начало,когда о деньгах речь пошла.
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04.10.2022 18:43 Ответить
оптимисты- онанисты . Кто знает что будет за тридцать лет . Лишние подтверждение что у ******** вместо головы жопа
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04.10.2022 18:44 Ответить
Клоун!
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04.10.2022 18:46 Ответить
Після кримської війни середини 19 століття й поразки в мацьковський імперії так підгоріло проти британців , французів й австріяк, що правляча шайка (Романови) заверещали, що на 100 років відмовляється від британського керосину для ламп й також вугілля для паравозів ...

Романових вже нема , паравозів - теж ... Керосин він тільки для авіації й інший .

Требо бути клінічними ідійотам з жожною заклепкою в технічній галузі , що сподіватися , що навіть що московитська імперія скоріше розвалится . Навіть якщо й не до кінця . А ось хто ім буде труби великого діаметру постачати , сварочні апарати , компресорні агрегати для великого тиску й великих об"ємів ?!
Газ 2-3 рокі можливо йще залишиться , хоч й під санкціями , а ось подальший розвиток галузі за найма відсутності будь чого , що цю галузь тримає на плаву -- йой чи !

Хумгари як відморозилися -- не розуміють істину непокладну ... якщо у партнера репутації стає божевільного неадеквата будь де , то й економічні стосунки подавна більшість припиняє з неадекватом . Навіть якщо він в ций галузі веде себе "бездоганна" й виконує усі контракти .

Хумгарію , впевненний, вже переконують , що ризики того , що вона залишиться єдиним контрактером у Газпрому , що зробить цей контакт абсолюно збитковим й московити миттєво знайдуть привід , що б цей контракт не виконувати . Як зробили найвеличнійше "джакузі" на Балтиці ...
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04.10.2022 18:46 Ответить
для чого угорським ******* і орбанам ЄС давати 16 лярдів євро?Краще і дешевше їх послати за рашистськи кораблем,
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04.10.2022 18:56 Ответить
Двойное гражданство в Украине запрещено, а для венгров разрешено?
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04.10.2022 19:00 Ответить
ВЕНГРИЯ КОГДА НИБУДЬ ПОПЛАТИТСЯ ЗА СВОИ ГНИЛЫЕ ДЕЙСТВИЯ. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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04.10.2022 19:05 Ответить
И кому в голову пришло сочинять анекдоты про тормозов в адрес эстонцев?!
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04.10.2022 19:06 Ответить
Прикол в том что эстонцы тоже финно-угры. Но оказались на несколько порядков сообразительнее. Кто там говорил, что северные народы медленние - а всё наоборот.
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04.10.2022 21:04 Ответить
Нормально так венгрия поссала на ЕС
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04.10.2022 19:10 Ответить
...а там або віслюк здохне, або падишах.
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04.10.2022 19:25 Ответить
По принципу - либо ишак здохнет, либо падишах. Орбану надо решить к какому персанажу отнести себя.
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04.10.2022 19:25 Ответить
😂🤣😂🤣😂 а чому їм не відмовитись у 2049 чи, наприклад, у 2060?
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04.10.2022 19:26 Ответить
А не насосали
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04.10.2022 20:32 Ответить
ведрами тягать будут газок...али как...
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04.10.2022 19:39 Ответить
В мешках будет нести.

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04.10.2022 21:08 Ответить
Еще пару лет и на рынок выйдет бурятский ,или чукотский газ.
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04.10.2022 19:39 Ответить
орбан і ко думають ще 30 років бути при владі, долбодятли
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04.10.2022 19:40 Ответить
то есть никогда
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04.10.2022 19:41 Ответить
пора глушить трубу. пусть мешками носят
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04.10.2022 19:48 Ответить
До того часу в кожній оселі стоятиме особистий термоядерний реактор...
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04.10.2022 19:49 Ответить
добре хоч не до 3000 -го
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04.10.2022 19:52 Ответить
А, чого не до 2145 году?
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04.10.2022 19:55 Ответить
Цей мад'ярський шмаркач напевно не розуміє що каже-сраний міністрік у карликовій країнці прогнозує на найближчі 27років. Дуже смішно
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04.10.2022 20:12 Ответить
Так відмова з трьохтисячного року виглядала б переконливіше!
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04.10.2022 20:48 Ответить
С такой политикой последних лет *************,к 2050г ******* с парешей может уже и не быть на карте мира.
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04.10.2022 20:56 Ответить
Да переизберут этих торбанов сияртов в ближние год пусть три. А может и скоро. От войны этой много стало зависеть в ЕС и мире. Зима покажет, весна решит почти все. Нам уцелеть железно надо--- вот задача!
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04.10.2022 21:54 Ответить
То печатка. Они имел ив виду до 20500 года...
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04.10.2022 22:37 Ответить
Мадяри з дуба гепнулись. Яка росія в 2050 році?
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04.10.2022 23:22 Ответить
Хахахаха! Я планую навчитися телепортуватися до 2049 року
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05.10.2022 00:16 Ответить
а почему не к 2100
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05.10.2022 08:33 Ответить
А ТЕ КТО ПЛАНИРОВАЛИ ДОЖИВУТ !!!??? А ТО КАК ТО НЕ ЛОГИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ !)
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13.02.2023 02:29 Ответить
ГАРАНТИЕЙ ДОЛЖНЫЙ БЫТЬ БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ !)
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13.02.2023 02:31 Ответить
 
 