Угорщина планує відмовитися від російського газу до 2050 року, - міністр

Угорщина планує до 2050 року відмовитись від імпорту російського газу шляхом широкомасштабної електрифікації в країні.

Про це заявив міністр технологій і промисловості Угорщини Ласло Палкович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Зазначається, що Угорщина, найбільш залежна країна-член Євросоюзу від російських енергоносіїв, отримує 4,5 млрд кубометрів російського газу на рік за довгостроковою угодою з Росією.

За словами Палковича, країна перегляне енергетичну стратегію у першому кварталі 2023 року, прагнучи обмежити залежність від газу та збільшити виробництво електроенергії з використанням атомних і сонячних електростанцій.

Капітальний ремонт енергосистеми Угорщини коштуватиме приблизно 24 млрд євро, 16 млрд з яких надійде з фінансування ЄС.

Першим кроком Угорщина має намір скоротити частку російського газу в загальному споживанні до 26% до 2030 року з 35% минулого року, що становить зниження приблизно на 2,4 млрд кубометрів.

"Рівень російського газу за інших рівних умов може впасти до нуля до 2050 року", - сказав Палкович.

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