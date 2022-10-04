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Угорщина планує відмовитися від російського газу до 2050 року, - міністр

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ,угорщина

Угорщина планує до 2050 року відмовитись від імпорту російського газу шляхом широкомасштабної електрифікації в країні.

Про це заявив міністр технологій і промисловості Угорщини Ласло Палкович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Зазначається, що Угорщина, найбільш залежна країна-член Євросоюзу від російських енергоносіїв, отримує 4,5 млрд кубометрів російського газу на рік за довгостроковою угодою з Росією.

За словами Палковича, країна перегляне енергетичну стратегію у першому кварталі 2023 року, прагнучи обмежити залежність від газу та збільшити виробництво електроенергії з використанням атомних і сонячних електростанцій.

Капітальний ремонт енергосистеми Угорщини коштуватиме приблизно 24 млрд євро, 16 млрд з яких надійде з фінансування ЄС.

Першим кроком Угорщина має намір скоротити частку російського газу в загальному споживанні до 26% до 2030 року з 35% минулого року, що становить зниження приблизно на 2,4 млрд кубометрів.

"Рівень російського газу за інших рівних умов може впасти до нуля до 2050 року", - сказав Палкович.

Також читайте: Угорщина проти нових санкцій ЄС, якщо вони обмежать постачання російських енергоресурсів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
Наивные Россия столько не протянет, ее скорее не будет.
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04.10.2022 18:08
+30
А чого не 2150? Це прогиб перед ЄС ?
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04.10.2022 18:09
+26
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04.10.2022 18:08
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04.10.2022 18:08 Відповісти
Наивные Россия столько не протянет, ее скорее не будет.
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04.10.2022 18:08 Відповісти
стільки не протягне саме Угорщина, це буде своєрідний хамас Европи )))
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04.10.2022 18:29 Відповісти
Это никогда!
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04.10.2022 18:35 Відповісти


- Полностью алкоголь выводится из крови только через 21 день...

- Ага! То есть никогда!
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04.10.2022 18:53 Відповісти
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04.10.2022 18:55 Відповісти
Не наівні а хитрожопі.Бо на них тисне євроссоюз а маддярам щось треба відповісти.Отак ніби не відмовились але термін такий що...
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04.10.2022 18:37 Відповісти
Ще й шантаж *...а 16 млрд з яких надійде з фінансування ЄС*
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04.10.2022 20:15 Відповісти
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04.10.2022 18:09 Відповісти
В Угорщини єПлани
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04.10.2022 18:09 Відповісти
А чого не 2150? Це прогиб перед ЄС ?
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04.10.2022 18:09 Відповісти
Я тоже не понял, зачем так спешить?
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04.10.2022 19:41 Відповісти
Щоб гроші дали. У тому числі і на цю програму.
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04.10.2022 21:48 Відповісти
Или Венгрии не будет или газа для нее
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04.10.2022 18:10 Відповісти
У тому времени газ уже будет неактуален
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04.10.2022 18:10 Відповісти
Власне як і сама угорщина.
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04.10.2022 20:04 Відповісти
Дивно. Послідовніше було б, якби Орбан крикнув з трибуни "расійскій газ здєсь навсегда"
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04.10.2022 18:11 Відповісти
А чому не до 2222 року?
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04.10.2022 18:11 Відповісти
Смеяться на слове "лопата"?
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04.10.2022 18:12 Відповісти
Што ти!
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04.10.2022 18:12 Відповісти
Кто скорей сдохнет,-ишак,падишах или орбан?
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04.10.2022 18:13 Відповісти
Я за те щоб *****
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04.10.2022 18:17 Відповісти
недаремно там е партія ***** і це пояснюе все
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04.10.2022 18:14 Відповісти
а чё так быстро? падумайте ешшо...
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04.10.2022 18:15 Відповісти
До 2050 року росії не буде.
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04.10.2022 18:15 Відповісти
В 2050 році не буде газу, вугілля і атомної енергії.
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04.10.2022 18:15 Відповісти
Небуде мадярщини
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04.10.2022 18:17 Відповісти
Сподіваюсь що ЄС і НАТО, набагато раніше відмовляться від угорщини.
Це валіза без руків'я.
Причому, стара, зачухана, з дірками і зламаним замком!
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04.10.2022 18:16 Відповісти
Спочатку від угрощини відмовляться європейські гроші. Нажаль, швидко нічого не потрапиться, тому що багато німецьких автоконцернів мають саме в угорщині свої виробничі потужності.
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04.10.2022 18:20 Відповісти
Головне, зрозуміти хто є хто і почати правильно виставляти пріорітети.
Світ змінився і продовжує мінятися.
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04.10.2022 18:43 Відповісти
Недоживе ...!
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04.10.2022 18:16 Відповісти
Ага, как раз к тому времени все действующие сегодня венгерские политики уже умрут.
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04.10.2022 18:16 Відповісти
мне не дожить, но радует
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04.10.2022 18:17 Відповісти
Не всі паприкаші однаково корисні!
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04.10.2022 18:18 Відповісти
*******🤮
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04.10.2022 18:22 Відповісти
а мо до 5020?
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04.10.2022 18:22 Відповісти
Да ****** к этому времени уже давно будут посланы к ******товой матери!!!!
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04.10.2022 18:24 Відповісти
Дальновидно як! чмОрбан, (уйлостану вже тоді не буде. Хоча може й Угорщини теж, хто зна
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04.10.2022 18:24 Відповісти
Тут главное не торопиться, и сделать все максимально быстро
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04.10.2022 18:27 Відповісти
А диктатори, що на росії, що в угорщині, ще ті оптимісти ))
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04.10.2022 18:29 Відповісти
Ахахахаха клоуны
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04.10.2022 18:30 Відповісти
Ці падлюки у нас будуть купувати газ, коли ми станемо власниками територій, які з далеких часів належав Україні... і українцям, які проживають в Сибіру... на Сахаліні, Камчатці...
А у росіян вони зможуть купувати "ЦЕЛЕБНУЮ" багнюку з їх московії...
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04.10.2022 18:34 Відповісти
Как они у вас купят газ,если у вас его нет?
А на кранике сидит Ху.ло и запрещает по Крыму стрелять.
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04.10.2022 19:01 Відповісти
Так вже росія перекриває!
Який 50-ий рік?
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04.10.2022 18:34 Відповісти
интересно а кудой мадяры этот газ планируют получать? через Украину кацы тоже перестанут газ качать. а южные потоки перейдут на азербайджанский газ, возможно со временем на туркменский (там газа тоже до хрена).
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04.10.2022 18:35 Відповісти
ТВАРИ ....
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04.10.2022 18:39 Відповісти
Хехе...)))
Це заява Аля - Ходжа Насреддін: "А до того часу або я здохну, або ішак, або падишах"....))))
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04.10.2022 18:40 Відповісти
до 2050 газом вже ніхто користуватись не буде, угрощина клоуни
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04.10.2022 18:42 Відповісти
То есть Украине надо до 2050 продержаться, а там планы на 2100 изменяться
Как оно перед ЕС прогибаться начало,когда о деньгах речь пошла.
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04.10.2022 18:43 Відповісти
оптимисты- онанисты . Кто знает что будет за тридцать лет . Лишние подтверждение что у ******** вместо головы жопа
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04.10.2022 18:44 Відповісти
Клоун!
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04.10.2022 18:46 Відповісти
Після кримської війни середини 19 століття й поразки в мацьковський імперії так підгоріло проти британців , французів й австріяк, що правляча шайка (Романови) заверещали, що на 100 років відмовляється від британського керосину для ламп й також вугілля для паравозів ...

Романових вже нема , паравозів - теж ... Керосин він тільки для авіації й інший .

Требо бути клінічними ідійотам з жожною заклепкою в технічній галузі , що сподіватися , що навіть що московитська імперія скоріше розвалится . Навіть якщо й не до кінця . А ось хто ім буде труби великого діаметру постачати , сварочні апарати , компресорні агрегати для великого тиску й великих об"ємів ?!
Газ 2-3 рокі можливо йще залишиться , хоч й під санкціями , а ось подальший розвиток галузі за найма відсутності будь чого , що цю галузь тримає на плаву -- йой чи !

Хумгари як відморозилися -- не розуміють істину непокладну ... якщо у партнера репутації стає божевільного неадеквата будь де , то й економічні стосунки подавна більшість припиняє з неадекватом . Навіть якщо він в ций галузі веде себе "бездоганна" й виконує усі контракти .

Хумгарію , впевненний, вже переконують , що ризики того , що вона залишиться єдиним контрактером у Газпрому , що зробить цей контакт абсолюно збитковим й московити миттєво знайдуть привід , що б цей контракт не виконувати . Як зробили найвеличнійше "джакузі" на Балтиці ...
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04.10.2022 18:46 Відповісти
для чого угорським ******* і орбанам ЄС давати 16 лярдів євро?Краще і дешевше їх послати за рашистськи кораблем,
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04.10.2022 18:56 Відповісти
Двойное гражданство в Украине запрещено, а для венгров разрешено?
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04.10.2022 19:00 Відповісти
ВЕНГРИЯ КОГДА НИБУДЬ ПОПЛАТИТСЯ ЗА СВОИ ГНИЛЫЕ ДЕЙСТВИЯ. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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04.10.2022 19:05 Відповісти
И кому в голову пришло сочинять анекдоты про тормозов в адрес эстонцев?!
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04.10.2022 19:06 Відповісти
Прикол в том что эстонцы тоже финно-угры. Но оказались на несколько порядков сообразительнее. Кто там говорил, что северные народы медленние - а всё наоборот.
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04.10.2022 21:04 Відповісти
Нормально так венгрия поссала на ЕС
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04.10.2022 19:10 Відповісти
...а там або віслюк здохне, або падишах.
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04.10.2022 19:25 Відповісти
По принципу - либо ишак здохнет, либо падишах. Орбану надо решить к какому персанажу отнести себя.
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04.10.2022 19:25 Відповісти
😂🤣😂🤣😂 а чому їм не відмовитись у 2049 чи, наприклад, у 2060?
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04.10.2022 19:26 Відповісти
А не насосали
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04.10.2022 20:32 Відповісти
ведрами тягать будут газок...али как...
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04.10.2022 19:39 Відповісти
В мешках будет нести.

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04.10.2022 21:08 Відповісти
Еще пару лет и на рынок выйдет бурятский ,или чукотский газ.
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04.10.2022 19:39 Відповісти
орбан і ко думають ще 30 років бути при владі, долбодятли
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04.10.2022 19:40 Відповісти
то есть никогда
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04.10.2022 19:41 Відповісти
пора глушить трубу. пусть мешками носят
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04.10.2022 19:48 Відповісти
До того часу в кожній оселі стоятиме особистий термоядерний реактор...
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04.10.2022 19:49 Відповісти
добре хоч не до 3000 -го
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04.10.2022 19:52 Відповісти
А, чого не до 2145 году?
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04.10.2022 19:55 Відповісти
Цей мад'ярський шмаркач напевно не розуміє що каже-сраний міністрік у карликовій країнці прогнозує на найближчі 27років. Дуже смішно
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04.10.2022 20:12 Відповісти
Так відмова з трьохтисячного року виглядала б переконливіше!
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04.10.2022 20:48 Відповісти
С такой политикой последних лет *************,к 2050г ******* с парешей может уже и не быть на карте мира.
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04.10.2022 20:56 Відповісти
Да переизберут этих торбанов сияртов в ближние год пусть три. А может и скоро. От войны этой много стало зависеть в ЕС и мире. Зима покажет, весна решит почти все. Нам уцелеть железно надо--- вот задача!
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04.10.2022 21:54 Відповісти
То печатка. Они имел ив виду до 20500 года...
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04.10.2022 22:37 Відповісти
Мадяри з дуба гепнулись. Яка росія в 2050 році?
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04.10.2022 23:22 Відповісти
Хахахаха! Я планую навчитися телепортуватися до 2049 року
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05.10.2022 00:16 Відповісти
а почему не к 2100
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05.10.2022 08:33 Відповісти
А ТЕ КТО ПЛАНИРОВАЛИ ДОЖИВУТ !!!??? А ТО КАК ТО НЕ ЛОГИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ !)
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13.02.2023 02:29 Відповісти
ГАРАНТИЕЙ ДОЛЖНЫЙ БЫТЬ БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ !)
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13.02.2023 02:31 Відповісти
 
 