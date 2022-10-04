Угорщина планує відмовитися від російського газу до 2050 року, - міністр
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Угорщина планує до 2050 року відмовитись від імпорту російського газу шляхом широкомасштабної електрифікації в країні.
Про це заявив міністр технологій і промисловості Угорщини Ласло Палкович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Зазначається, що Угорщина, найбільш залежна країна-член Євросоюзу від російських енергоносіїв, отримує 4,5 млрд кубометрів російського газу на рік за довгостроковою угодою з Росією.
За словами Палковича, країна перегляне енергетичну стратегію у першому кварталі 2023 року, прагнучи обмежити залежність від газу та збільшити виробництво електроенергії з використанням атомних і сонячних електростанцій.
Капітальний ремонт енергосистеми Угорщини коштуватиме приблизно 24 млрд євро, 16 млрд з яких надійде з фінансування ЄС.
Першим кроком Угорщина має намір скоротити частку російського газу в загальному споживанні до 26% до 2030 року з 35% минулого року, що становить зниження приблизно на 2,4 млрд кубометрів.
"Рівень російського газу за інших рівних умов може впасти до нуля до 2050 року", - сказав Палкович.
Будь ласка, зачекайте...
- Полностью алкоголь выводится из крови только через 21 день...
- Ага! То есть никогда!
Це валіза без руків'я.
Причому, стара, зачухана, з дірками і зламаним замком!
Світ змінився і продовжує мінятися.
А у росіян вони зможуть купувати "ЦЕЛЕБНУЮ" багнюку з їх московії...
А на кранике сидит Ху.ло и запрещает по Крыму стрелять.
Який 50-ий рік?
Це заява Аля - Ходжа Насреддін: "А до того часу або я здохну, або ішак, або падишах"....))))
Как оно перед ЕС прогибаться начало,когда о деньгах речь пошла.
Романових вже нема , паравозів - теж ... Керосин він тільки для авіації й інший .
Требо бути клінічними ідійотам з жожною заклепкою в технічній галузі , що сподіватися , що навіть що московитська імперія скоріше розвалится . Навіть якщо й не до кінця . А ось хто ім буде труби великого діаметру постачати , сварочні апарати , компресорні агрегати для великого тиску й великих об"ємів ?!
Газ 2-3 рокі можливо йще залишиться , хоч й під санкціями , а ось подальший розвиток галузі за найма відсутності будь чого , що цю галузь тримає на плаву -- йой чи !
Хумгари як відморозилися -- не розуміють істину непокладну ... якщо у партнера репутації стає божевільного неадеквата будь де , то й економічні стосунки подавна більшість припиняє з неадекватом . Навіть якщо він в ций галузі веде себе "бездоганна" й виконує усі контракти .
Хумгарію , впевненний, вже переконують , що ризики того , що вона залишиться єдиним контрактером у Газпрому , що зробить цей контакт абсолюно збитковим й московити миттєво знайдуть привід , що б цей контракт не виконувати . Як зробили найвеличнійше "джакузі" на Балтиці ...