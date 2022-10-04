Верещук - послам G7: Украине нужно больше международной помощи
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обсудила с послами G7 смену Россией стратегии войны.
Об этом она написала в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня провела рабочую встречу с послами G7. Россияне меняют стратегию. Усиливают гуманитарную войну. То есть увеличивают давление на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Здесь очень важно эффективное гуманитарное реагирование. Для этого нам нужна массированная международная помощь. Она есть, но ее нужно увеличить. Потому что гуманитарное реагирование является важной составляющей стойкости нации на войне", - рассказала Верещук.
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це голови обладміністрацій, губернатори, смотрящі за областями
ні хто не сів, всі на місцях
пані Верещук
ви робите таку серйозну морду що аж страшно........
при цьому, від вас толку НОЛЬ
а киздіти, як ви, це не мішки носити.
Только товары.
Им всегда трэба.
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