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Верещук - послам G7: Украине нужно больше международной помощи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обсудила с послами G7 смену Россией стратегии войны.

Об этом она написала в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня провела рабочую встречу с послами G7. Россияне меняют стратегию. Усиливают гуманитарную войну. То есть увеличивают давление на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Здесь очень важно эффективное гуманитарное реагирование. Для этого нам нужна массированная международная помощь. Она есть, но ее нужно увеличить. Потому что гуманитарное реагирование является важной составляющей стойкости нации на войне", - рассказала Верещук.

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Топ комментарии
+9
Гойда....

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04.10.2022 20:17
+8
Де твоя зелена парасоля? Чому вже не літаєш?
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04.10.2022 20:10
+7
А может сначала зеленым нужно перестать так воровать вагонами? И не тратить деньги снова на асфальт.
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04.10.2022 20:11
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Так-так, в "зелених" гуманітарка закінчується. Не буде що "піляти"!
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04.10.2022 20:07 Ответить
Україні звісно потрібна, а зеленим "слугам" - ні.
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04.10.2022 20:08 Ответить
Де твоя зелена парасоля? Чому вже не літаєш?
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04.10.2022 20:10 Ответить
)) вот это кто-то нанюхался, пока ролик снимался, как балерун в балэтэ.
"- Вано! Что в столица видел? - Вах! На балэт ходыл! - Балэт? А как это? - А, это балшой зал, лудэй - море! Подымается занавес - выбегают почты голые женшины: побежали туда - нэт мужчины! Побежали сюда - нэт мужчины! Выбегает почты голый мужчина - поднял одну женшину, понюхал - не его женшина! Поднял другую, понюхал - нэ его женшина! Поднял еще одну, понюхал - его женшина!!! Схватил, понес в одын угол - нэт мест! Понес в другой - нэт мест! Тут и заневес опускается, а он все неможет мэста найти. Достал всэх! Люди ему уже сами кричать стали - "****! ****!!!"
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04.10.2022 20:23 Ответить
а ти з парасолькою політай на парижем.. фанера ти зеленоморда
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04.10.2022 20:10 Ответить
А может сначала зеленым нужно перестать так воровать вагонами? И не тратить деньги снова на асфальт.
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04.10.2022 20:11 Ответить
"с заботой о людЯх". у её соратника - сивухи на лавочке, сухие штаны заканчиваются, требуются куча новых.
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04.10.2022 20:13 Ответить
зачем? меняется глава нацбанка, и теперь в станке вместо много денег, будет очень много денег.
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04.10.2022 20:14 Ответить
Може ліпше майно твого боса, "ведмедчука, націоналізувати?
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04.10.2022 20:16 Ответить
Гойда....

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04.10.2022 20:17 Ответить
люди, призначені вами, Зеленським розікрали та продали більше половини гумдопомоги
це голови обладміністрацій, губернатори, смотрящі за областями
ні хто не сів, всі на місцях
пані Верещук
ви робите таку серйозну морду що аж страшно........
при цьому, від вас толку НОЛЬ
а киздіти, як ви, це не мішки носити.
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04.10.2022 20:19 Ответить
А що,вже вкрали у турборежимi?
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04.10.2022 20:21 Ответить
прежде чем требовать еще... отчитайтесь за уже даное...
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04.10.2022 20:23 Ответить
Подстилка козака-меРтвечука, тупорылая Тварь через которую Елдак с Оманским Ослом и баканов слили юг Украины в первой пятерке на пожизненное!!!
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04.10.2022 20:47 Ответить
Чтобы направить их на дороги и выплаты долгов Коломойскому
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04.10.2022 20:51 Ответить
Никаких денег,ни копейки.
Только товары.
Им всегда трэба.
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04.10.2022 20:53 Ответить
На фото : «Zе-Бетта іде на війну». Дебільну посмішку можна було не застосовувати хочаб доперемоги.
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04.10.2022 20:54 Ответить
Стратєг верещук - зовсім не смішно!
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04.10.2022 20:56 Ответить
...Верещук ,чому ти без випиндрьожу не можеш.Подивись як удіті поряд люди, ти як завжди відтворюєш show off.Де твоя громадянська совість?Та це з вами не сумысне....
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04.10.2022 21:10 Ответить
Уровень интеллекта, далеко видения и мышление этой особы можно оценить по ее высказыванию (можно смотреть по ссылке) - "Если бы у нас был такой Путин, я бы проголосовал за него. Он делает добро для России. Он действует в интересах своей страны. Вот бы каждый президент так защищал свою страну".
https://www.facebook.com/ukrpravda/posts/***********************************************************************
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04.10.2022 21:28 Ответить
Для цього нам потрібна масована міжнародна допомога. Вона є, але її треба збільшити. Бо реагування на її розкрадання з боку відповідального із ОП набагато випереджає постачання гуманітарної допомоги в Україну.
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04.10.2022 21:38 Ответить
Верещук там тільки не доставало.
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04.10.2022 22:00 Ответить
Эта воровка из Равы-Русской, заработавшая на мэрстве более $60 млн. и, купившая янтарную биржу в Украине (как писали украинские СМИ), хорошо устроилась и сейчас. И пытается доить страны, помогающие Украине, для себя и своих боссов.
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04.10.2022 23:46 Ответить
Верещучка -стратиг і діпломат...
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05.10.2022 06:52 Ответить
 
 