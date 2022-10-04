Верещук - послам G7: Україні потрібно більше міжнародної допомоги

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук обговорила із послами G7 зміну Росією стратегії війни.

Про це вона написала у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провела робочу зустріч з послами G7. Росіяни змінюють стратегію. Посилюють гуманітарну війну. Тобто збільшують тиск на цивільну інфраструктуру та цивільне населення. Тут надважливим є ефективне гуманітарне реагування. Для цього нам потрібна масована міжнародна допомога. Вона є, але її треба збільшити. Бо гуманітарне реагування є важливою складовою стійкості нації на війні", - розповіла Верещук.

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