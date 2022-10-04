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Верещук - послам G7: Україні потрібно більше міжнародної допомоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук обговорила із послами G7 зміну Росією стратегії війни.

Про це вона написала у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провела робочу зустріч з послами G7. Росіяни змінюють стратегію. Посилюють гуманітарну війну. Тобто збільшують тиск на цивільну інфраструктуру та цивільне населення. Тут надважливим є ефективне гуманітарне реагування. Для цього нам потрібна масована міжнародна допомога. Вона є, але її треба збільшити. Бо гуманітарне реагування є важливою складовою стійкості нації на війні", - розповіла Верещук.

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Топ коментарі
+9
Гойда....

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04.10.2022 20:17
+8
Де твоя зелена парасоля? Чому вже не літаєш?
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04.10.2022 20:10
+7
А может сначала зеленым нужно перестать так воровать вагонами? И не тратить деньги снова на асфальт.
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04.10.2022 20:11
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Так-так, в "зелених" гуманітарка закінчується. Не буде що "піляти"!
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04.10.2022 20:07 Відповісти
Україні звісно потрібна, а зеленим "слугам" - ні.
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04.10.2022 20:08 Відповісти
Де твоя зелена парасоля? Чому вже не літаєш?
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04.10.2022 20:10 Відповісти
)) вот это кто-то нанюхался, пока ролик снимался, как балерун в балэтэ.
"- Вано! Что в столица видел? - Вах! На балэт ходыл! - Балэт? А как это? - А, это балшой зал, лудэй - море! Подымается занавес - выбегают почты голые женшины: побежали туда - нэт мужчины! Побежали сюда - нэт мужчины! Выбегает почты голый мужчина - поднял одну женшину, понюхал - не его женшина! Поднял другую, понюхал - нэ его женшина! Поднял еще одну, понюхал - его женшина!!! Схватил, понес в одын угол - нэт мест! Понес в другой - нэт мест! Тут и заневес опускается, а он все неможет мэста найти. Достал всэх! Люди ему уже сами кричать стали - "****! ****!!!"
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04.10.2022 20:23 Відповісти
а ти з парасолькою політай на парижем.. фанера ти зеленоморда
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04.10.2022 20:10 Відповісти
А может сначала зеленым нужно перестать так воровать вагонами? И не тратить деньги снова на асфальт.
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04.10.2022 20:11 Відповісти
"с заботой о людЯх". у её соратника - сивухи на лавочке, сухие штаны заканчиваются, требуются куча новых.
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04.10.2022 20:13 Відповісти
зачем? меняется глава нацбанка, и теперь в станке вместо много денег, будет очень много денег.
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04.10.2022 20:14 Відповісти
Може ліпше майно твого боса, "ведмедчука, націоналізувати?
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04.10.2022 20:16 Відповісти
Гойда....

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04.10.2022 20:17 Відповісти
люди, призначені вами, Зеленським розікрали та продали більше половини гумдопомоги
це голови обладміністрацій, губернатори, смотрящі за областями
ні хто не сів, всі на місцях
пані Верещук
ви робите таку серйозну морду що аж страшно........
при цьому, від вас толку НОЛЬ
а киздіти, як ви, це не мішки носити.
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04.10.2022 20:19 Відповісти
А що,вже вкрали у турборежимi?
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04.10.2022 20:21 Відповісти
прежде чем требовать еще... отчитайтесь за уже даное...
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04.10.2022 20:23 Відповісти
Подстилка козака-меРтвечука, тупорылая Тварь через которую Елдак с Оманским Ослом и баканов слили юг Украины в первой пятерке на пожизненное!!!
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04.10.2022 20:47 Відповісти
Чтобы направить их на дороги и выплаты долгов Коломойскому
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04.10.2022 20:51 Відповісти
Никаких денег,ни копейки.
Только товары.
Им всегда трэба.
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04.10.2022 20:53 Відповісти
На фото : «Zе-Бетта іде на війну». Дебільну посмішку можна було не застосовувати хочаб доперемоги.
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04.10.2022 20:54 Відповісти
Стратєг верещук - зовсім не смішно!
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04.10.2022 20:56 Відповісти
...Верещук ,чому ти без випиндрьожу не можеш.Подивись як удіті поряд люди, ти як завжди відтворюєш show off.Де твоя громадянська совість?Та це з вами не сумысне....
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04.10.2022 21:10 Відповісти
Уровень интеллекта, далеко видения и мышление этой особы можно оценить по ее высказыванию (можно смотреть по ссылке) - "Если бы у нас был такой Путин, я бы проголосовал за него. Он делает добро для России. Он действует в интересах своей страны. Вот бы каждый президент так защищал свою страну".
https://www.facebook.com/ukrpravda/posts/***********************************************************************
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04.10.2022 21:28 Відповісти
Для цього нам потрібна масована міжнародна допомога. Вона є, але її треба збільшити. Бо реагування на її розкрадання з боку відповідального із ОП набагато випереджає постачання гуманітарної допомоги в Україну.
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04.10.2022 21:38 Відповісти
Верещук там тільки не доставало.
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04.10.2022 22:00 Відповісти
Эта воровка из Равы-Русской, заработавшая на мэрстве более $60 млн. и, купившая янтарную биржу в Украине (как писали украинские СМИ), хорошо устроилась и сейчас. И пытается доить страны, помогающие Украине, для себя и своих боссов.
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04.10.2022 23:46 Відповісти
Верещучка -стратиг і діпломат...
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05.10.2022 06:52 Відповісти
 
 