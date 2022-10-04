Верещук - послам G7: Україні потрібно більше міжнародної допомоги
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Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук обговорила із послами G7 зміну Росією стратегії війни.
Про це вона написала у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні провела робочу зустріч з послами G7. Росіяни змінюють стратегію. Посилюють гуманітарну війну. Тобто збільшують тиск на цивільну інфраструктуру та цивільне населення. Тут надважливим є ефективне гуманітарне реагування. Для цього нам потрібна масована міжнародна допомога. Вона є, але її треба збільшити. Бо гуманітарне реагування є важливою складовою стійкості нації на війні", - розповіла Верещук.
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"- Вано! Что в столица видел? - Вах! На балэт ходыл! - Балэт? А как это? - А, это балшой зал, лудэй - море! Подымается занавес - выбегают почты голые женшины: побежали туда - нэт мужчины! Побежали сюда - нэт мужчины! Выбегает почты голый мужчина - поднял одну женшину, понюхал - не его женшина! Поднял другую, понюхал - нэ его женшина! Поднял еще одну, понюхал - его женшина!!! Схватил, понес в одын угол - нэт мест! Понес в другой - нэт мест! Тут и заневес опускается, а он все неможет мэста найти. Достал всэх! Люди ему уже сами кричать стали - "****! ****!!!"
це голови обладміністрацій, губернатори, смотрящі за областями
ні хто не сів, всі на місцях
пані Верещук
ви робите таку серйозну морду що аж страшно........
при цьому, від вас толку НОЛЬ
а киздіти, як ви, це не мішки носити.
Только товары.
Им всегда трэба.
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