США инвестируют в производство боеприпасов, чтобы обеспечить нужды Украины, - Госдеп
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Соединенные Штаты "внимательно следят" за темпами расхода боеприпасов Вооруженными силами Украины, чтобы обеспечивать их потребности.
Об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря США по России, Украине и Евразии Лора Купер на брифинге в Пентагоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы очень внимательно следим за их темпами расхода боеприпасов, чтобы быть уверенными, что у них есть то, что нужно для контрнаступления", – сказала чиновница.
Купер выразила уверенность, что дополнительные системы HIMARS, предоставляемые США в новом пакете помощи, усилят возможности Украины на поле боя.
"США предоставляют дополнительные боеприпасы, но мы также инвестируем в производство боеприпасов. И мы видим, что наши союзники и партнеры инвестируют в производство боеприпасов. Мы провели встречу на прошлой неделе с союзниками и директорами по вооружениям, где обсудили пути, чтобы обеспечить постоянство индустриальной базы для дальнейшей поддержки Украины. Тем временем Россия обращается к Северной Корее и Ирану за помощью", – сравнила она.
Отвечая на вопрос журналистов о том, хватает ли Соединенным Штатам боеприпасов для собственных нужд и для оказания помощи Украине, представитель Госдепа подтвердила, что производство боеприпасов в стране наращивается.
"Со временем у нас будет постоянный темп производства как для нас самих, так и для украинцев", – пообещала она.
Комментируя вопрос о том, рассматривают ли США предоставление Украине ракет большой дальности ATACMS, Купер высказала мнение, что сейчас установки HIMARS позволяют Вооруженным Силам поражать большинство целей на поле боя.
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Проте радо просимо оголосити хто ця слабка ланка ланцюга постачання, блє@т?
Их ещё много надо убивать- как минимум 100 миллионов.
Существующие поставки оружия и боеприпасов из США - это 5% от того, что они МОГУТ поставить без проблем и 0,5% от того, что могли бы поставлять, если бы хоть немного напряглись.
Увы, но при Байдене, другого вряд ли будет. Республиканцы, которые выиграют президентские выборы 2024 г., сейчас думают как устранить Трампа от президентской гонки. Проблема в том, что Трамп довольно популярен среди американцев.