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США инвестируют в производство боеприпасов, чтобы обеспечить нужды Украины, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша,зброя,резніков

Соединенные Штаты "внимательно следят" за темпами расхода боеприпасов Вооруженными силами Украины, чтобы обеспечивать их потребности.

Об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря США по России, Украине и Евразии Лора Купер на брифинге в Пентагоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы очень внимательно следим за их темпами расхода боеприпасов, чтобы быть уверенными, что у них есть то, что нужно для контрнаступления", – сказала чиновница.

Купер выразила уверенность, что дополнительные системы HIMARS, предоставляемые США в новом пакете помощи, усилят возможности Украины на поле боя.

"США предоставляют дополнительные боеприпасы, но мы также инвестируем в производство боеприпасов. И мы видим, что наши союзники и партнеры инвестируют в производство боеприпасов. Мы провели встречу на прошлой неделе с союзниками и директорами по вооружениям, где обсудили пути, чтобы обеспечить постоянство индустриальной базы для дальнейшей поддержки Украины. Тем временем Россия обращается к Северной Корее и Ирану за помощью", – сравнила она.

Также читайте: В новом пакете военной помощи Украина получит 4 системы HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронеавтомобилей MaxxPro, - Пентагон

Отвечая на вопрос журналистов о том, хватает ли Соединенным Штатам боеприпасов для собственных нужд и для оказания помощи Украине, представитель Госдепа подтвердила, что производство боеприпасов в стране наращивается.

"Со временем у нас будет постоянный темп производства как для нас самих, так и для украинцев", – пообещала она.

Комментируя вопрос о том, рассматривают ли США предоставление Украине ракет большой дальности ATACMS, Купер высказала мнение, что сейчас установки HIMARS позволяют Вооруженным Силам поражать большинство целей на поле боя.

Читайте: Байден сообщил Зеленскому о новом пакете помощи для Украины в размере 625 млн дол., - Белый дом
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Топ комментарии
+13
10 ракет з ЯО додайте будь ласка, сусіда й..нутого треба заспокоїти
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05.10.2022 01:13
+3
не хватит, там и 100 маловато будет
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05.10.2022 01:16
+3
я тоже хочу убить соседа
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05.10.2022 01:23
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10 ракет з ЯО додайте будь ласка, сусіда й..нутого треба заспокоїти
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05.10.2022 01:13 Ответить
не хватит, там и 100 маловато будет
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05.10.2022 01:16 Ответить
я тоже хочу убить соседа
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05.10.2022 01:23 Ответить
Ви маєте замалий попит з гопніками(а саме гопніками кацапи й є)?Коли на тебе пре ватага гопарів,достаньо добряче лупанути головного.Інші просто разбігаються.Саме тому,попри перемогу у чеченскій віійні,в них анальна боль від чеченців.Але Чечено-Ингушетію вони перемоглі лише завдяки великій перевазі у важкому озброєнні.Замислитесь,населення останніх лише 1 мільон а зброя була переважно стрілецька!Я до того,що достатньо лупанути добряче по Ростову та Білгороду одночасно,як уся параzzа зарепетує-"Зупініть війну!!!"
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05.10.2022 01:38 Ответить
норм, не для застосування, а задля стримування
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05.10.2022 02:58 Ответить
взагалі, їх не дуже важко робити - досягти критичну масу не така вже свєрхзадача, ракету для неї і то важче побудувати
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05.10.2022 03:00 Ответить
а оскільки Будапештський меморандум був підло порушений, то ніщо не заважає її склепати
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05.10.2022 03:03 Ответить
Потрібно будувати такі заводи в Україні!
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05.10.2022 02:05 Ответить
То є файно. Ваші голуби миру розлітаються на ура. Підкидайте ще. Дякуємо.
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05.10.2022 02:47 Ответить
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05.10.2022 02:56 Ответить
так, США дуже складно вирахувати поточні потреби ЗСУ в ***********....
Проте радо просимо оголосити хто ця слабка ланка ланцюга постачання, блє@т?
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05.10.2022 08:24 Ответить
Желаем, чтобы каждый боеприпас убивал каZZапа. А лучше 100каZZапов.
Их ещё много надо убивать- как минимум 100 миллионов.
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05.10.2022 08:35 Ответить
Русня тебе @#₽@а!
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05.10.2022 09:08 Ответить
а скільки Україна інвестувала в ********** в 2014-22 р.р.....Куди тій Америці!
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05.10.2022 09:32 Ответить
Слава Ленд-Лизу!
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05.10.2022 09:42 Ответить
И это США даже еще ничего не начинали... ох и допрыгается кремлевский карлик
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05.10.2022 10:39 Ответить
Это вранье! Любарский постоянно мониторит американские СМИ. НИ ОДИН представитель ВПК США не подтвердил размещение дополнительных оборонных заказов. Заводы как работали в одну смену в полмощности, так и работают. Более того, многие производители системно пишут в Пентагон о своей готовности многократно увеличить производство оружия и боеприпасов. В ответ Пентагон морозится.
Существующие поставки оружия и боеприпасов из США - это 5% от того, что они МОГУТ поставить без проблем и 0,5% от того, что могли бы поставлять, если бы хоть немного напряглись.
Увы, но при Байдене, другого вряд ли будет. Республиканцы, которые выиграют президентские выборы 2024 г., сейчас думают как устранить Трампа от президентской гонки. Проблема в том, что Трамп довольно популярен среди американцев.
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05.10.2022 10:46 Ответить
Почему за 8 лет в Украине не построили ни одного патронного завода?
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05.10.2022 10:59 Ответить
 
 