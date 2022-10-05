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США інвестують у виробництво боєприпасів, аби забезпечити потреби України, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша,зброя,резніков

Сполучені Штати "уважно стежать" за темпами витрат боєприпасів Збройними силами України, аби забезпечувати їхні потреби.

Про це заявила заступниця помічника державного секретаря США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер на брифінгу в Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми дуже уважно стежимо за їхніми темпами витрат боєприпасів, щоб бути впевненими, що в них є те, що потрібно для контрнаступу", – сказала чиновниця.

Купер висловила впевненість, що додаткові системи HIMARS, які США надають в новому пакеті допомоги, посилять можливості України на полі бою.

"США надають додаткові боєприпаси, але ми також інвестуємо у виробництво боєприпасів. І ми бачимо, що наші союзники та партнери інвестують у виробництво боєприпасів. Ми провели зустріч минулого тижня із союзниками та директорами з озброєнь, де обговорили шляхи, аби забезпечити сталість індустріальної бази для подальшої підтримки України. Тим часом Росія звертається до Північної Кореї та Ірану по допомогу", – порівняла вона.

Також читайте: У новому пакеті військової допомоги Україна отримає 4 системи HIMARS, 32 гаубиці та 200 бронеавтомобілів MaxxPro, – Пентагон

Відповідаючи на питання журналістів щодо того, чи Сполученим Штатами вистачає боєприпасів для власних потреб і для надання допомоги Україні, представниця Держдепу підтвердила, що виробництво боєприпасів у країні нарощується.

"З часом у нас буде сталий темп виробництва як для нас самих, так і для українців", – пообіцяла вона.

Коментуючи питання щодо того, чи США розглядають надання Україні ракет великої дальності ATACMS, Купер висловила думку, що наразі установки HIMARS дозволяють Збройним Силам вражати більшість цілей на полі бою.

Читайте: Україна на шляху досягнення своїх стратегічних цілей у війні з Росією, - Пентагон

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
10 ракет з ЯО додайте будь ласка, сусіда й..нутого треба заспокоїти
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05.10.2022 01:13
+3
не хватит, там и 100 маловато будет
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05.10.2022 01:16
+3
я тоже хочу убить соседа
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05.10.2022 01:23
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10 ракет з ЯО додайте будь ласка, сусіда й..нутого треба заспокоїти
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05.10.2022 01:13 Відповісти
не хватит, там и 100 маловато будет
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05.10.2022 01:16 Відповісти
я тоже хочу убить соседа
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05.10.2022 01:23 Відповісти
Ви маєте замалий попит з гопніками(а саме гопніками кацапи й є)?Коли на тебе пре ватага гопарів,достаньо добряче лупанути головного.Інші просто разбігаються.Саме тому,попри перемогу у чеченскій віійні,в них анальна боль від чеченців.Але Чечено-Ингушетію вони перемоглі лише завдяки великій перевазі у важкому озброєнні.Замислитесь,населення останніх лише 1 мільон а зброя була переважно стрілецька!Я до того,що достатньо лупанути добряче по Ростову та Білгороду одночасно,як уся параzzа зарепетує-"Зупініть війну!!!"
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05.10.2022 01:38 Відповісти
норм, не для застосування, а задля стримування
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05.10.2022 02:58 Відповісти
взагалі, їх не дуже важко робити - досягти критичну масу не така вже свєрхзадача, ракету для неї і то важче побудувати
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05.10.2022 03:00 Відповісти
а оскільки Будапештський меморандум був підло порушений, то ніщо не заважає її склепати
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05.10.2022 03:03 Відповісти
Потрібно будувати такі заводи в Україні!
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05.10.2022 02:05 Відповісти
То є файно. Ваші голуби миру розлітаються на ура. Підкидайте ще. Дякуємо.
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05.10.2022 02:47 Відповісти
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05.10.2022 02:56 Відповісти
так, США дуже складно вирахувати поточні потреби ЗСУ в ***********....
Проте радо просимо оголосити хто ця слабка ланка ланцюга постачання, блє@т?
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05.10.2022 08:24 Відповісти
Желаем, чтобы каждый боеприпас убивал каZZапа. А лучше 100каZZапов.
Их ещё много надо убивать- как минимум 100 миллионов.
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05.10.2022 08:35 Відповісти
Русня тебе @#₽@а!
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05.10.2022 09:08 Відповісти
а скільки Україна інвестувала в ********** в 2014-22 р.р.....Куди тій Америці!
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05.10.2022 09:32 Відповісти
Слава Ленд-Лизу!
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05.10.2022 09:42 Відповісти
И это США даже еще ничего не начинали... ох и допрыгается кремлевский карлик
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05.10.2022 10:39 Відповісти
Это вранье! Любарский постоянно мониторит американские СМИ. НИ ОДИН представитель ВПК США не подтвердил размещение дополнительных оборонных заказов. Заводы как работали в одну смену в полмощности, так и работают. Более того, многие производители системно пишут в Пентагон о своей готовности многократно увеличить производство оружия и боеприпасов. В ответ Пентагон морозится.
Существующие поставки оружия и боеприпасов из США - это 5% от того, что они МОГУТ поставить без проблем и 0,5% от того, что могли бы поставлять, если бы хоть немного напряглись.
Увы, но при Байдене, другого вряд ли будет. Республиканцы, которые выиграют президентские выборы 2024 г., сейчас думают как устранить Трампа от президентской гонки. Проблема в том, что Трамп довольно популярен среди американцев.
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05.10.2022 10:46 Відповісти
Почему за 8 лет в Украине не построили ни одного патронного завода?
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05.10.2022 10:59 Відповісти
 
 