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Войска РФ совершили очередную ракетную атаку на Запорожье

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В Запорожье раздаются взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

В то же время глава ОВА Александр Старух заявил, что оккупанты совершили очередную ракетную атаку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две женщины погибли в результате удара по Запорожью, госпитализирован 3-летний ребенок. По меньшей мере 5 человек под завалами, - ОВА
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Топ комментарии
+17
Складіть поіменний список депутатів, які були проти, щоб нікого не забути, коли вони, як "регіонали", полізуть на наступні вибори у складі інших партій.
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06.10.2022 10:52
+16
Російські виродки
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06.10.2022 10:44
+14
Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·

58 мин

Полтавська міська рада не підтримала заборону московського патріархату в Україні.

Особливо був проти голосування голова фракції від Слуг Народу.
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06.10.2022 10:48
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Російські виродки
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06.10.2022 10:44 Ответить
Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·

58 мин

Полтавська міська рада не підтримала заборону московського патріархату в Україні.

Особливо був проти голосування голова фракції від Слуг Народу.
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06.10.2022 10:48 Ответить
Суки та підари з народу...
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06.10.2022 10:50 Ответить
Складіть поіменний список депутатів, які були проти, щоб нікого не забути, коли вони, як "регіонали", полізуть на наступні вибори у складі інших партій.
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06.10.2022 10:52 Ответить
Так в кожному регіоні не тільки Полтава.Причина ігнорування столицею даної теми.В Києві ці падли сидять в Лаврі !!!!
А що тоді казати про регіони.Доки їх влада в столиці не пожине і не заборонить так буде по всій країні.
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06.10.2022 11:05 Ответить
Очередное предательство и саботаж от зебилов? ПВО убрали от города?
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06.10.2022 10:51 Ответить
Просто кровь из носа, как нам нужно ПРО. И все будет Украина.
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06.10.2022 10:51 Ответить
Мечтаю: УКРАИНА без «слуг уродов»
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06.10.2022 10:55 Ответить
Ці тварі все ще надіються на здачу України
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06.10.2022 10:57 Ответить
Ребзя, надо что-то делать. Видосиками ракеты не сбиваются. Или начинать эвакуацию города, или как-то отвечать. А то какая-то терпильная ситуация получается.
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06.10.2022 10:59 Ответить
Видосики по Запику будут у Зели позже. Спит пока после вчерашних трудов...
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06.10.2022 11:01 Ответить
Негласная эвакуация уже началась, у кого есть деньги на аренду жилья перебираются в Днепр, Киев и дальше на запад.
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06.10.2022 11:28 Ответить
Надо было в 2019 году думать.
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06.10.2022 12:11 Ответить
Почему нету мижнародного трибунала где расказ миру про етот тиракт!
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06.10.2022 11:05 Ответить
Ну, Мариуполь был в полном окружении. Запорожье и близко не в таком положении. Да и продвижений орков с марта в области нет. С ПРО нужно что-то решать.
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06.10.2022 11:46 Ответить
Надеюсь, сегодня первой новостью на РосТВ будет, примерно, такое сообщение:
- ВКС России нанесли очередной ракетный удар по столице нашей запорожской области - городу герою Запорожью!
- На очереди все столицы присоединённых областей - Донецк, Луганск, Херсон, Симферополь !
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06.10.2022 11:09 Ответить
а де ж пво?
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06.10.2022 11:16 Ответить
Під асфальтом.
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06.10.2022 12:21 Ответить
ЗСУ в Запорізькій області знищили ракетний комплекс, яким російські військові обстрілювали обласний центр.
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06.10.2022 13:30 Ответить
 
 