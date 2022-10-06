8 049 21
Войска РФ совершили очередную ракетную атаку на Запорожье
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Запорожье раздаются взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В городе и области объявлена воздушная тревога.
В то же время глава ОВА Александр Старух заявил, что оккупанты совершили очередную ракетную атаку.
Топ комментарии
+17 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий06.10.2022 10:52
+16 Ksenia VB
показать весь комментарий06.10.2022 10:44
+14 Перехватчик
показать весь комментарий06.10.2022 10:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
@andrey_poltava_
·
58 мин
Полтавська міська рада не підтримала заборону московського патріархату в Україні.
Особливо був проти голосування голова фракції від Слуг Народу.
А що тоді казати про регіони.Доки їх влада в столиці не пожине і не заборонить так буде по всій країні.
- ВКС России нанесли очередной ракетный удар по столице нашей запорожской области - городу герою Запорожью!
- На очереди все столицы присоединённых областей - Донецк, Луганск, Херсон, Симферополь !