Войска РФ совершили очередную ракетную атаку на Запорожье

В Запорожье раздаются взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

В то же время глава ОВА Александр Старух заявил, что оккупанты совершили очередную ракетную атаку.

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