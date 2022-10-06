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Війська РФ здійснили чергову ракетну атаку на Запоріжжя
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Запоріжжі лунають вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
В місті та області оголошено повітряну тривогу.
Водночас глава ОВА Олександр Старух заявив, що окупанти здійснили чергову ракетну атаку.
Топ коментарі
+17 Деніс Войцеховський
показати весь коментар06.10.2022 10:52
+16 Ksenia VB
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+14 Перехватчик
показати весь коментар06.10.2022 10:48
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@andrey_poltava_
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58 мин
Полтавська міська рада не підтримала заборону московського патріархату в Україні.
Особливо був проти голосування голова фракції від Слуг Народу.
А що тоді казати про регіони.Доки їх влада в столиці не пожине і не заборонить так буде по всій країні.
- ВКС России нанесли очередной ракетный удар по столице нашей запорожской области - городу герою Запорожью!
- На очереди все столицы присоединённых областей - Донецк, Луганск, Херсон, Симферополь !