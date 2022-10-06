Війська РФ здійснили чергову ракетну атаку на Запоріжжя

У Запоріжжі лунають вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Водночас глава ОВА Олександр Старух заявив, що окупанти здійснили чергову ракетну атаку.

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