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Війська РФ здійснили чергову ракетну атаку на Запоріжжя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

У Запоріжжі лунають вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Водночас глава ОВА Олександр Старух заявив, що окупанти здійснили чергову ракетну атаку.

Також читайте: Дві жінки загинули внаслідок удару по Запоріжжю, ушпиталено 3-річну дитину. Щонайменше 5 людей під завалами, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Складіть поіменний список депутатів, які були проти, щоб нікого не забути, коли вони, як "регіонали", полізуть на наступні вибори у складі інших партій.
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06.10.2022 10:52
+16
Російські виродки
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06.10.2022 10:44
+14
Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·

58 мин

Полтавська міська рада не підтримала заборону московського патріархату в Україні.

Особливо був проти голосування голова фракції від Слуг Народу.
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06.10.2022 10:48
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Російські виродки
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06.10.2022 10:44 Відповісти
Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·

58 мин

Полтавська міська рада не підтримала заборону московського патріархату в Україні.

Особливо був проти голосування голова фракції від Слуг Народу.
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06.10.2022 10:48 Відповісти
Суки та підари з народу...
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06.10.2022 10:50 Відповісти
Складіть поіменний список депутатів, які були проти, щоб нікого не забути, коли вони, як "регіонали", полізуть на наступні вибори у складі інших партій.
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06.10.2022 10:52 Відповісти
Так в кожному регіоні не тільки Полтава.Причина ігнорування столицею даної теми.В Києві ці падли сидять в Лаврі !!!!
А що тоді казати про регіони.Доки їх влада в столиці не пожине і не заборонить так буде по всій країні.
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06.10.2022 11:05 Відповісти
Очередное предательство и саботаж от зебилов? ПВО убрали от города?
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06.10.2022 10:51 Відповісти
Просто кровь из носа, как нам нужно ПРО. И все будет Украина.
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06.10.2022 10:51 Відповісти
Мечтаю: УКРАИНА без «слуг уродов»
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06.10.2022 10:55 Відповісти
Ці тварі все ще надіються на здачу України
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06.10.2022 10:57 Відповісти
Ребзя, надо что-то делать. Видосиками ракеты не сбиваются. Или начинать эвакуацию города, или как-то отвечать. А то какая-то терпильная ситуация получается.
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06.10.2022 10:59 Відповісти
Видосики по Запику будут у Зели позже. Спит пока после вчерашних трудов...
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06.10.2022 11:01 Відповісти
Негласная эвакуация уже началась, у кого есть деньги на аренду жилья перебираются в Днепр, Киев и дальше на запад.
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06.10.2022 11:28 Відповісти
Надо было в 2019 году думать.
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06.10.2022 12:11 Відповісти
Почему нету мижнародного трибунала где расказ миру про етот тиракт!
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06.10.2022 11:05 Відповісти
Ну, Мариуполь был в полном окружении. Запорожье и близко не в таком положении. Да и продвижений орков с марта в области нет. С ПРО нужно что-то решать.
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06.10.2022 11:46 Відповісти
Надеюсь, сегодня первой новостью на РосТВ будет, примерно, такое сообщение:
- ВКС России нанесли очередной ракетный удар по столице нашей запорожской области - городу герою Запорожью!
- На очереди все столицы присоединённых областей - Донецк, Луганск, Херсон, Симферополь !
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06.10.2022 11:09 Відповісти
а де ж пво?
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06.10.2022 11:16 Відповісти
Під асфальтом.
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06.10.2022 12:21 Відповісти
ЗСУ в Запорізькій області знищили ракетний комплекс, яким російські військові обстрілювали обласний центр.
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06.10.2022 13:30 Відповісти
 
 