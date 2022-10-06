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ВСУ уничтожила 60% дронов-камикадзе, которые Россия применила против Украины, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони

Россия выпустила по гражданским объектам Украины 86 дронов-камикадзе. Большинство из них уничтожили ВСУ.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этой ночью силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе. Всего с начала применения противником беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа Shahed-136 им было использовано 86 единиц, из которых 60% были уничтожены", - сказал Громов.

Читайте также: Российские дроны-камикадзе могут пролетать дистанцию до 1 тыс. км, их могут запускать из Беларуси и РФ, - Воздушные Силы
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Топ комментарии
+12
Роздайте людям більше зброї. Організуйте більше загонів АДО (антідронової оборони) в рамках Тероборони. Тільки потрібні прилади нічного бачення, але тут можуть волонтери допомогти.
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06.10.2022 16:44
+11
Сбили-то сбили, но вопрос в том, что именно для этого потребовалось. Не надо публично заявлять разумеется, но если для сбития надо с-300 или бук , то это очень плохо, если оса, то просто плохо, если геперд/шилка за 1 очередь на 1 мопед (50-100 выстрелов на все), то хорошо, если 3-4 пулемета 7.62 в спарке, то великолепно, ну про РЭБ и обманку gps вообще молчу, это просто шик, а если посадить и захватить в боевом состоянии для удара по кацапам в ответ, то м-м-м-м...
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06.10.2022 16:46
+8
Та хватит людей доить.. люди последнее отдают.. нам бабла дают что каждому по тепловизору купить можно и по касапу в рабство...
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06.10.2022 16:47
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Роздайте людям більше зброї. Організуйте більше загонів АДО (антідронової оборони) в рамках Тероборони. Тільки потрібні прилади нічного бачення, але тут можуть волонтери допомогти.
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06.10.2022 16:44 Ответить
Та хватит людей доить.. люди последнее отдают.. нам бабла дают что каждому по тепловизору купить можно и по касапу в рабство...
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06.10.2022 16:47 Ответить
и куда идет это "бабло"? ... на оплату пенсий лугандонцам, зарплаты бюджетникам из оккупированных территорий, довольствие солдатам и материально-техническое обеспечение армии ... ну, естественно часть разворовывается всякими ермаками и местными барыгами

возьми калькулятор и посчитай ... какие потери бюджета в связи войной и какое "баблище" нам дают ...
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06.10.2022 16:56 Ответить
Считаю, понимаю и говорю... только сегодня 9млрд. у.е. дали.... догадываешься какая это расходная часть бюджета??
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06.10.2022 17:03 Ответить
О, мене за це зранку тут вилаяли, а ви пропонуєте
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06.10.2022 16:56 Ответить
Проблема дронов только начинается.. и это чуток пугает.. и надо искать пути как с этим бороться..
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06.10.2022 16:44 Ответить
Сбили-то сбили, но вопрос в том, что именно для этого потребовалось. Не надо публично заявлять разумеется, но если для сбития надо с-300 или бук , то это очень плохо, если оса, то просто плохо, если геперд/шилка за 1 очередь на 1 мопед (50-100 выстрелов на все), то хорошо, если 3-4 пулемета 7.62 в спарке, то великолепно, ну про РЭБ и обманку gps вообще молчу, это просто шик, а если посадить и захватить в боевом состоянии для удара по кацапам в ответ, то м-м-м-м...
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06.10.2022 16:46 Ответить
Ви порівнюєте вартість іранського дрону з вартістю його знешкодження.

Подивіться на це з іншого боку:

Порівняйте втрати, які понесе інфраструктура/люди якщо його не збити і вартість його знешкодження.

Звісно, що вартість знешкодження необхідно намагатися максимально знизити.
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06.10.2022 17:24 Ответить
Not a good choice of the image for this article. Should show Iranian primitive drone.
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06.10.2022 16:49 Ответить
Нужны группы снайперов и глушителей по всем крупным городам и стратегическим объектам.
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06.10.2022 17:30 Ответить
а если в момент пролёта отключать штатам сигналы GPS, куда оно полетит?
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06.10.2022 17:34 Ответить
Там не только GPS

Всех систем спутники использует
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06.10.2022 18:22 Ответить
ничего не понял что ты сказал. У россиянцев спутников почти нет, а точных тем более
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06.10.2022 19:41 Ответить
Є якась інфа по кількості цього лайна у рашці? Офіційно писали було 4 літаки ІЛ, які без проблем в рашу це приперли. І скільки туди вміщується за один рейс?
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06.10.2022 17:47 Ответить
якщо дати мирняку калаші та розставити під час атаки на дахах відсоток збитих виросте на порядок.

а ще краще зробити самим таке саме і роз'їбать бєлгород к ****.
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06.10.2022 17:54 Ответить
ага, мирняку раздай, так они и наши БПЛА сбивать будут, по принципу а какая разница
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06.10.2022 17:56 Ответить
рота закрий, москаль їбучий.
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06.10.2022 18:08 Ответить
палишься тупая кацапсина, Едь опэшный в Трускавец, на лыжах катайся
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06.10.2022 18:57 Ответить
Відтепер Ірану не до безпілотників, їх баби б'ють)))
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06.10.2022 18:23 Ответить
фото американського дрона світчблейд тут до чого?

В пристойних виданнях кожна новина підписана тим, хто її додав.
А на цензорі в редактори новин беруть якихось недоумків
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06.10.2022 20:01 Ответить
Смените дрон в фотке. Там Switchblade, которых у русни нет.
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06.10.2022 20:05 Ответить
 
 