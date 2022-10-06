ВСУ уничтожила 60% дронов-камикадзе, которые Россия применила против Украины, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия выпустила по гражданским объектам Украины 86 дронов-камикадзе. Большинство из них уничтожили ВСУ.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Этой ночью силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе. Всего с начала применения противником беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа Shahed-136 им было использовано 86 единиц, из которых 60% были уничтожены", - сказал Громов.
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+12 Харьков Сумской
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+11 Vlad Cheh
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+8 Колян Коляныч
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возьми калькулятор и посчитай ... какие потери бюджета в связи войной и какое "баблище" нам дают ...
Подивіться на це з іншого боку:
Порівняйте втрати, які понесе інфраструктура/люди якщо його не збити і вартість його знешкодження.
Звісно, що вартість знешкодження необхідно намагатися максимально знизити.
Всех систем спутники использует
а ще краще зробити самим таке саме і роз'їбать бєлгород к ****.
В пристойних виданнях кожна новина підписана тим, хто її додав.
А на цензорі в редактори новин беруть якихось недоумків