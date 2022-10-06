ВСУ уничтожила 60% дронов-камикадзе, которые Россия применила против Украины, - Генштаб

Россия выпустила по гражданским объектам Украины 86 дронов-камикадзе. Большинство из них уничтожили ВСУ.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этой ночью силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе. Всего с начала применения противником беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа Shahed-136 им было использовано 86 единиц, из которых 60% были уничтожены", - сказал Громов.

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