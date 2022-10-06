ЗСУ знищила 60% дронів-камікадзе, які Росія застосувала проти України, - Генштаб
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Росія випустила по цивільним об’єктам України 86 дронів-камікадзе. Більшість з них знищили ЗСУ.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цієї ночі силами та засобами Повітряних сил Збройних Сил України знищено 9 із 12 дронів-камікадзе. Загалом від початку застосування противником безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу Shahed-136 ним було використано 86 одиниць, з яких 60% було знищено", - сказав Громов.
Топ коментарі
+12 Харьков Сумской
показати весь коментар06.10.2022 16:44
+11 Vlad Cheh
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+8 Колян Коляныч
показати весь коментар06.10.2022 16:47
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Будь ласка, зачекайте...
возьми калькулятор и посчитай ... какие потери бюджета в связи войной и какое "баблище" нам дают ...
Подивіться на це з іншого боку:
Порівняйте втрати, які понесе інфраструктура/люди якщо його не збити і вартість його знешкодження.
Звісно, що вартість знешкодження необхідно намагатися максимально знизити.
Всех систем спутники использует
а ще краще зробити самим таке саме і роз'їбать бєлгород к ****.
В пристойних виданнях кожна новина підписана тим, хто її додав.
А на цензорі в редактори новин беруть якихось недоумків