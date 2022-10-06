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ЗСУ знищила 60% дронів-камікадзе, які Росія застосувала проти України, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

Росія випустила по цивільним об’єктам України 86 дронів-камікадзе. Більшість з них знищили ЗСУ.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цієї ночі силами та засобами Повітряних сил Збройних Сил України знищено 9 із 12 дронів-камікадзе. Загалом від початку застосування противником безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу Shahed-136 ним було використано 86 одиниць, з яких 60% було знищено", - сказав Громов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збито два ворожі дрони "Shahed-136" та один "Mohajer-6" на Миколаївщині, - Повітряні сили

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
Роздайте людям більше зброї. Організуйте більше загонів АДО (антідронової оборони) в рамках Тероборони. Тільки потрібні прилади нічного бачення, але тут можуть волонтери допомогти.
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06.10.2022 16:44
+11
Сбили-то сбили, но вопрос в том, что именно для этого потребовалось. Не надо публично заявлять разумеется, но если для сбития надо с-300 или бук , то это очень плохо, если оса, то просто плохо, если геперд/шилка за 1 очередь на 1 мопед (50-100 выстрелов на все), то хорошо, если 3-4 пулемета 7.62 в спарке, то великолепно, ну про РЭБ и обманку gps вообще молчу, это просто шик, а если посадить и захватить в боевом состоянии для удара по кацапам в ответ, то м-м-м-м...
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06.10.2022 16:46
+8
Та хватит людей доить.. люди последнее отдают.. нам бабла дают что каждому по тепловизору купить можно и по касапу в рабство...
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06.10.2022 16:47
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Роздайте людям більше зброї. Організуйте більше загонів АДО (антідронової оборони) в рамках Тероборони. Тільки потрібні прилади нічного бачення, але тут можуть волонтери допомогти.
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06.10.2022 16:44 Відповісти
Та хватит людей доить.. люди последнее отдают.. нам бабла дают что каждому по тепловизору купить можно и по касапу в рабство...
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06.10.2022 16:47 Відповісти
и куда идет это "бабло"? ... на оплату пенсий лугандонцам, зарплаты бюджетникам из оккупированных территорий, довольствие солдатам и материально-техническое обеспечение армии ... ну, естественно часть разворовывается всякими ермаками и местными барыгами

возьми калькулятор и посчитай ... какие потери бюджета в связи войной и какое "баблище" нам дают ...
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06.10.2022 16:56 Відповісти
Считаю, понимаю и говорю... только сегодня 9млрд. у.е. дали.... догадываешься какая это расходная часть бюджета??
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06.10.2022 17:03 Відповісти
О, мене за це зранку тут вилаяли, а ви пропонуєте
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06.10.2022 16:56 Відповісти
Проблема дронов только начинается.. и это чуток пугает.. и надо искать пути как с этим бороться..
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06.10.2022 16:44 Відповісти
Сбили-то сбили, но вопрос в том, что именно для этого потребовалось. Не надо публично заявлять разумеется, но если для сбития надо с-300 или бук , то это очень плохо, если оса, то просто плохо, если геперд/шилка за 1 очередь на 1 мопед (50-100 выстрелов на все), то хорошо, если 3-4 пулемета 7.62 в спарке, то великолепно, ну про РЭБ и обманку gps вообще молчу, это просто шик, а если посадить и захватить в боевом состоянии для удара по кацапам в ответ, то м-м-м-м...
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06.10.2022 16:46 Відповісти
Ви порівнюєте вартість іранського дрону з вартістю його знешкодження.

Подивіться на це з іншого боку:

Порівняйте втрати, які понесе інфраструктура/люди якщо його не збити і вартість його знешкодження.

Звісно, що вартість знешкодження необхідно намагатися максимально знизити.
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06.10.2022 17:24 Відповісти
Not a good choice of the image for this article. Should show Iranian primitive drone.
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06.10.2022 16:49 Відповісти
Нужны группы снайперов и глушителей по всем крупным городам и стратегическим объектам.
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06.10.2022 17:30 Відповісти
а если в момент пролёта отключать штатам сигналы GPS, куда оно полетит?
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06.10.2022 17:34 Відповісти
Там не только GPS

Всех систем спутники использует
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06.10.2022 18:22 Відповісти
ничего не понял что ты сказал. У россиянцев спутников почти нет, а точных тем более
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06.10.2022 19:41 Відповісти
Є якась інфа по кількості цього лайна у рашці? Офіційно писали було 4 літаки ІЛ, які без проблем в рашу це приперли. І скільки туди вміщується за один рейс?
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06.10.2022 17:47 Відповісти
якщо дати мирняку калаші та розставити під час атаки на дахах відсоток збитих виросте на порядок.

а ще краще зробити самим таке саме і роз'їбать бєлгород к ****.
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06.10.2022 17:54 Відповісти
ага, мирняку раздай, так они и наши БПЛА сбивать будут, по принципу а какая разница
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06.10.2022 17:56 Відповісти
рота закрий, москаль їбучий.
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06.10.2022 18:08 Відповісти
палишься тупая кацапсина, Едь опэшный в Трускавец, на лыжах катайся
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06.10.2022 18:57 Відповісти
Відтепер Ірану не до безпілотників, їх баби б'ють)))
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06.10.2022 18:23 Відповісти
фото американського дрона світчблейд тут до чого?

В пристойних виданнях кожна новина підписана тим, хто її додав.
А на цензорі в редактори новин беруть якихось недоумків
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06.10.2022 20:01 Відповісти
Смените дрон в фотке. Там Switchblade, которых у русни нет.
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06.10.2022 20:05 Відповісти
 
 