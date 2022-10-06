ЗСУ знищила 60% дронів-камікадзе, які Росія застосувала проти України, - Генштаб

Росія випустила по цивільним об’єктам України 86 дронів-камікадзе. Більшість з них знищили ЗСУ.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цієї ночі силами та засобами Повітряних сил Збройних Сил України знищено 9 із 12 дронів-камікадзе. Загалом від початку застосування противником безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу Shahed-136 ним було використано 86 одиниць, з яких 60% було знищено", - сказав Громов.

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