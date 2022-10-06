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Украина пересмотрела список необходимых западных вооружений с приближением зимы, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

nasams

По данным  издания Politico, накануне зимы Киев пересмотрел список необходимых вооружений, которые Украина рассчитывает получить от Запада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Как отмечается, во главе списка необходимых Украине вооружений стоят новые системы противовоздушной обороны. Это связано с тем, что российский диктатор Владимир Путин скорее всего усилит ракетные удары по гражданским объектам, когда рухнет его линия фронта.

"Украине удалось предотвратить большинство российских атак, но мы ожидаем увеличения числа ракетных ударов РФ по критически важной украинской инфраструктуре в ближайшие недели", – заявил бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен и призвал передать Украине все средства, которые необходимы для защиты от ракетных атак.

Politico отмечает, что в объявленный 4 октября пакет военной помощи США на сумму $625 млн не были включены новые средства ПВО, а основное внимание уделено высокоточным артиллерийским и ракетным системам и боеприпасам. Это оружие и боеприпасы будут иметь решающее значение в течение следующих нескольких недель, поскольку украинские силы продолжают контрнаступление.

К ноябрю, как заявили представители Минобороны США, Киев должен получить две усовершенствованные зенитно-ракетные системы NASAMS производства Raytheon, способные сбивать беспилотники, ракеты и вертолеты. Тем не менее есть опасения, что двух систем NASAMS недостаточно для противовоздушной обороны.

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По информации Politico, США, не афишируя, ведут переговоры с Украиной и оборонной промышленностью о том, приобретать ли в конечном итоге системы ПВО Patriot и истребители F-16. Но в то же время отмечается, что США и их союзникам не хватает систем Patriot.

"За последние два десятилетия США и их союзники сняли приоритеты противовоздушной обороны малой дальности и противоракетной обороны, а региональная противоракетная оборона сильно отстала, – сказал Том Карако из Центра стратегических и международных исследований. – И чему нас научила Украина? Оказывается, существует большой спрос на противовоздушную оборону, который не может быть легко или быстро удовлетворен".

По словам Расмуссена, относительно быстро и в большом количестве в Украину могут быть поставлены танки Leopard немецкого производства.

Ожидается, что вопросы поставок танков и ПВО будут обсуждаться на встрече министров обороны НАТО на следующей неделе в Брюсселе, где также пройдет встреча в формате "Рамштайн".

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Топ комментарии
+17
США давайте нам всё что будет превращать касапа на молекулы.
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06.10.2022 20:37
+13
Проблема України в тому, що у нас ще не стала демократія і не повністю сформовано демократичне, прозахідне громадянське суспільство.
Де гарантія, що після перемоги у війні, до влади в Україні, "умний нарід" не вибере собі президентом умовного Януковича, або якогось іншого популіста? А вся зброя, технології, що надають США не опиняться на Росії? Правильно, такої гарантії в США, то союзників не має. Думаю - це і є основна причина, чому нам не надають: літаки F-16, беспілотники Gray Eagle, та інше ******* озброєння. Ну не має, до нашої країни повної довіри в США та союзників. І якщо бути об'єктивним, то я їх чудово розумію. Один тільки Єрмак в Офісі Президента України говорить багато про що.
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06.10.2022 21:02
+8
Та нє це не з теі опери -- приклад Афган -- вони туди зброі напхали більше як на 120 млд. доларів - і шо .
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06.10.2022 21:11
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Правила форума Совет форумчан
США давайте нам всё что будет превращать касапа на молекулы.
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06.10.2022 20:37 Ответить
подумалося...нам не дають надто потужну зброю ще і тому що бояться України як післявоєнного регіонального лідера.
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06.10.2022 20:39 Ответить
Не думайте так більше. Залякування нікому не потрібні
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06.10.2022 20:43 Ответить
Ми iм пообiцяли бути чемними. Будем бити тiльки москальських покидькiв.
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06.10.2022 20:44 Ответить
Проблема України в тому, що у нас ще не стала демократія і не повністю сформовано демократичне, прозахідне громадянське суспільство.
Де гарантія, що після перемоги у війні, до влади в Україні, "умний нарід" не вибере собі президентом умовного Януковича, або якогось іншого популіста? А вся зброя, технології, що надають США не опиняться на Росії? Правильно, такої гарантії в США, то союзників не має. Думаю - це і є основна причина, чому нам не надають: літаки F-16, беспілотники Gray Eagle, та інше ******* озброєння. Ну не має, до нашої країни повної довіри в США та союзників. І якщо бути об'єктивним, то я їх чудово розумію. Один тільки Єрмак в Офісі Президента України говорить багато про що.
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06.10.2022 21:02 Ответить
Та нє це не з теі опери -- приклад Афган -- вони туди зброі напхали більше як на 120 млд. доларів - і шо .
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06.10.2022 21:11 Ответить
Ви самі майже відповіли на своє питання: американці не хочуть знову наступати на ті самі граблі.Тим більше ваш приклад з афганцями стався майже вчора-значить ще не забули власний проліт.
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06.10.2022 22:21 Ответить
Нє - тут замес крутішии -- У США є шанс нашими руками посадити рашку жопою на пеньок .
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06.10.2022 22:33 Ответить
Є два слова мовою окупанта: "вмест-е" і "вмест-о".
Американці і колективний Захід допомагатимуть тим хто чинить спротив, тобто воювати "вмест-е", але "вмест-о" - ні. Так було у В'єтнамі, Афганістані, так буде і з нами.
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06.10.2022 23:19 Ответить
а может ЗЕ стать на колени перед Израилем и попросить "Купол"...?\перед ****** готов был стать...!\
откажут ли его соотечественники ЗЕ в этом...?
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06.10.2022 20:46 Ответить
перестаньте уже носиться с этим "куполом". Он только от тихоходных ракет типа советского РСЗО или склёпанных в арабских гаражах, ну и от миномётных мин, которые уныло летят, как брошенное говно. Один комплекс ****** как дорого стоит, но легко может от миномётки и РСЗО прикрыть такой крупный город, как Шостка например.
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06.10.2022 21:52 Ответить
в моём посте главное не "купол" - там главное колени...\сарказм не удался...(((\
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06.10.2022 22:03 Ответить
не удался... "купол" перебивает любые колени.)) А про "закрыть небо" я вообще не говорю...
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06.10.2022 22:09 Ответить
Танки для атаки -- як воздух .
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06.10.2022 20:46 Ответить
Так, нам потрібні хаймарси на 300км. і ЯО для стримування рашистської потвори
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06.10.2022 21:06 Ответить
Танки від німців? "Ніі сину-це фантастика! "
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06.10.2022 21:07 Ответить
Іспанія обіцяла 200 Леопардів .
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06.10.2022 21:13 Ответить
было обьявлено о двх батареях насамс а не о двух штуках ，в одной бататее 6- 8 пусковых ，правда поступили ли они на вооружение судя по атакам дронов по всем городам так и неясно
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06.10.2022 21:13 Ответить
Нам нужны зимние ракеты на 300 км для обогрева Крыма, и утепленные риперы.
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06.10.2022 21:43 Ответить
ТОГДА ДАЙТЕ СТИНГЕРОВ БОЛЬШЕ !!!
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06.10.2022 21:47 Ответить
"есть опасения, что двух систем NASAMS недостаточно"

Конечно недостаточно, нужно всю границу перекрыть по кругу, как мелом линию, чтоб нечистая сила не прорвалась.
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06.10.2022 22:23 Ответить
И дроны нужно модели MQ
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06.10.2022 23:04 Ответить
 
 