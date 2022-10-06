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Україна переглянула список необхідних західних озброєнь із наближенням зими, – Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nasams

За даними видання Politico, Напередодні зими Київ переглянув список необхідних озброєнь, які Україна сподівається отримати від Заходу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Як зазначається, головними у списку необхідних Україні озброєнь стоять нові системи протиповітряної оборони. Це пов'язано з тим, що російський диктатор Володимир Путін, швидше за все, посилить ракетні удари по цивільних об'єктах, коли впаде його лінія фронту.

"Україні вдалося запобігти більшості російських атак, але ми очікуємо збільшення кількості ракетних ударів РФ по критично важливій українській інфраструктурі найближчими тижнями", – заявив колишній глава НАТО Андерс Фог Расмуссен і закликав передати Україні всі засоби, які необхідні для захисту від ракетних атак.

Politico зазначає, що до оголошеного 4 жовтня пакету військової допомоги США на суму $625 млн не було включено нових засобів ППО, а основну увагу приділено високоточним артилерійським і ракетним системам і боєприпасам. Ця зброя та боєприпаси матимуть вирішальне значення протягом наступних кількох тижнів, оскільки українські сили продовжують контрнаступ.

До листопада, як заявили представники Міноборони США, Київ має отримати дві вдосконалених зенітно-ракетних системи NASAMS виробництва Raytheon, здатні збивати безпілотники, ракети та гелікоптери. Однак, є побоювання, що двох систем NASAMS недостатньо для протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо США передадуть Україні танки, це зроблять і європейські союзники, - Зеленський

За інформацією Politico, США, не афішуючи, ведуть переговори з Україною та оборонною промисловістю про те, чи купувати зрештою системи ППО Patriot та винищувачі F-16. Але водночас наголошується, що США та їхнім союзникам не вистачає систем Patriot.

"За останні два десятиліття США та їхні союзники зняли пріоритети протиповітряної оборони малої дальності та протиракетної оборони, а регіональна протиракетна оборона сильно відстала, – сказав Том Карако з Центру стратегічних та міжнародних досліджень. – І чому нас навчила Україна? Виявляється, існує великий попит на протиповітряну оборону, який не може бути легко чи швидко задоволений".

За словами Расмуссена, порівняно швидко та у великій кількості до України можуть бути поставлені танки Leopard німецького виробництва.

Очікується, що питання постачання танків та ППО обговорюватимуться на зустрічі міністрів оборони НАТО наступного тижня у Брюсселі, де також відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн".

Також читайте: Вирішуємо проблему іранських безпілотників, - Резніков

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
США давайте нам всё что будет превращать касапа на молекулы.
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06.10.2022 20:37
+13
Проблема України в тому, що у нас ще не стала демократія і не повністю сформовано демократичне, прозахідне громадянське суспільство.
Де гарантія, що після перемоги у війні, до влади в Україні, "умний нарід" не вибере собі президентом умовного Януковича, або якогось іншого популіста? А вся зброя, технології, що надають США не опиняться на Росії? Правильно, такої гарантії в США, то союзників не має. Думаю - це і є основна причина, чому нам не надають: літаки F-16, беспілотники Gray Eagle, та інше ******* озброєння. Ну не має, до нашої країни повної довіри в США та союзників. І якщо бути об'єктивним, то я їх чудово розумію. Один тільки Єрмак в Офісі Президента України говорить багато про що.
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06.10.2022 21:02
+8
Та нє це не з теі опери -- приклад Афган -- вони туди зброі напхали більше як на 120 млд. доларів - і шо .
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06.10.2022 21:11
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США давайте нам всё что будет превращать касапа на молекулы.
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06.10.2022 20:37 Відповісти
подумалося...нам не дають надто потужну зброю ще і тому що бояться України як післявоєнного регіонального лідера.
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06.10.2022 20:39 Відповісти
Не думайте так більше. Залякування нікому не потрібні
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06.10.2022 20:43 Відповісти
Ми iм пообiцяли бути чемними. Будем бити тiльки москальських покидькiв.
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06.10.2022 20:44 Відповісти
Проблема України в тому, що у нас ще не стала демократія і не повністю сформовано демократичне, прозахідне громадянське суспільство.
Де гарантія, що після перемоги у війні, до влади в Україні, "умний нарід" не вибере собі президентом умовного Януковича, або якогось іншого популіста? А вся зброя, технології, що надають США не опиняться на Росії? Правильно, такої гарантії в США, то союзників не має. Думаю - це і є основна причина, чому нам не надають: літаки F-16, беспілотники Gray Eagle, та інше ******* озброєння. Ну не має, до нашої країни повної довіри в США та союзників. І якщо бути об'єктивним, то я їх чудово розумію. Один тільки Єрмак в Офісі Президента України говорить багато про що.
показати весь коментар
06.10.2022 21:02 Відповісти
Та нє це не з теі опери -- приклад Афган -- вони туди зброі напхали більше як на 120 млд. доларів - і шо .
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06.10.2022 21:11 Відповісти
Ви самі майже відповіли на своє питання: американці не хочуть знову наступати на ті самі граблі.Тим більше ваш приклад з афганцями стався майже вчора-значить ще не забули власний проліт.
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06.10.2022 22:21 Відповісти
Нє - тут замес крутішии -- У США є шанс нашими руками посадити рашку жопою на пеньок .
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06.10.2022 22:33 Відповісти
Є два слова мовою окупанта: "вмест-е" і "вмест-о".
Американці і колективний Захід допомагатимуть тим хто чинить спротив, тобто воювати "вмест-е", але "вмест-о" - ні. Так було у В'єтнамі, Афганістані, так буде і з нами.
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06.10.2022 23:19 Відповісти
а может ЗЕ стать на колени перед Израилем и попросить "Купол"...?\перед ****** готов был стать...!\
откажут ли его соотечественники ЗЕ в этом...?
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06.10.2022 20:46 Відповісти
перестаньте уже носиться с этим "куполом". Он только от тихоходных ракет типа советского РСЗО или склёпанных в арабских гаражах, ну и от миномётных мин, которые уныло летят, как брошенное говно. Один комплекс ****** как дорого стоит, но легко может от миномётки и РСЗО прикрыть такой крупный город, как Шостка например.
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06.10.2022 21:52 Відповісти
в моём посте главное не "купол" - там главное колени...\сарказм не удался...(((\
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06.10.2022 22:03 Відповісти
не удался... "купол" перебивает любые колени.)) А про "закрыть небо" я вообще не говорю...
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06.10.2022 22:09 Відповісти
Танки для атаки -- як воздух .
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06.10.2022 20:46 Відповісти
Так, нам потрібні хаймарси на 300км. і ЯО для стримування рашистської потвори
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06.10.2022 21:06 Відповісти
Танки від німців? "Ніі сину-це фантастика! "
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06.10.2022 21:07 Відповісти
Іспанія обіцяла 200 Леопардів .
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06.10.2022 21:13 Відповісти
было обьявлено о двх батареях насамс а не о двух штуках ，в одной бататее 6- 8 пусковых ，правда поступили ли они на вооружение судя по атакам дронов по всем городам так и неясно
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06.10.2022 21:13 Відповісти
Нам нужны зимние ракеты на 300 км для обогрева Крыма, и утепленные риперы.
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06.10.2022 21:43 Відповісти
ТОГДА ДАЙТЕ СТИНГЕРОВ БОЛЬШЕ !!!
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06.10.2022 21:47 Відповісти
"есть опасения, что двух систем NASAMS недостаточно"

Конечно недостаточно, нужно всю границу перекрыть по кругу, как мелом линию, чтоб нечистая сила не прорвалась.
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06.10.2022 22:23 Відповісти
И дроны нужно модели MQ
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06.10.2022 23:04 Відповісти
 
 