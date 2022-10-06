Україна переглянула список необхідних західних озброєнь із наближенням зими, – Politico

За даними видання Politico, Напередодні зими Київ переглянув список необхідних озброєнь, які Україна сподівається отримати від Заходу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Як зазначається, головними у списку необхідних Україні озброєнь стоять нові системи протиповітряної оборони. Це пов'язано з тим, що російський диктатор Володимир Путін, швидше за все, посилить ракетні удари по цивільних об'єктах, коли впаде його лінія фронту.

"Україні вдалося запобігти більшості російських атак, але ми очікуємо збільшення кількості ракетних ударів РФ по критично важливій українській інфраструктурі найближчими тижнями", – заявив колишній глава НАТО Андерс Фог Расмуссен і закликав передати Україні всі засоби, які необхідні для захисту від ракетних атак.

Politico зазначає, що до оголошеного 4 жовтня пакету військової допомоги США на суму $625 млн не було включено нових засобів ППО, а основну увагу приділено високоточним артилерійським і ракетним системам і боєприпасам. Ця зброя та боєприпаси матимуть вирішальне значення протягом наступних кількох тижнів, оскільки українські сили продовжують контрнаступ.

До листопада, як заявили представники Міноборони США, Київ має отримати дві вдосконалених зенітно-ракетних системи NASAMS виробництва Raytheon, здатні збивати безпілотники, ракети та гелікоптери. Однак, є побоювання, що двох систем NASAMS недостатньо для протиповітряної оборони.

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За інформацією Politico, США, не афішуючи, ведуть переговори з Україною та оборонною промисловістю про те, чи купувати зрештою системи ППО Patriot та винищувачі F-16. Але водночас наголошується, що США та їхнім союзникам не вистачає систем Patriot.

"За останні два десятиліття США та їхні союзники зняли пріоритети протиповітряної оборони малої дальності та протиракетної оборони, а регіональна протиракетна оборона сильно відстала, – сказав Том Карако з Центру стратегічних та міжнародних досліджень. – І чому нас навчила Україна? Виявляється, існує великий попит на протиповітряну оборону, який не може бути легко чи швидко задоволений".

За словами Расмуссена, порівняно швидко та у великій кількості до України можуть бути поставлені танки Leopard німецького виробництва.

Очікується, що питання постачання танків та ППО обговорюватимуться на зустрічі міністрів оборони НАТО наступного тижня у Брюсселі, де також відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн".

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