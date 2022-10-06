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Три российских дрона-камикадзе "Shahed-136" уничтожены в Одесской области, - ВК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Одесской области силами ПВО уничтожены три российских дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".
"6 октября, в промежуток времени с 18.30 до 20.00, российские захватчики атаковали Одесщину тремя дронами-камикадзе "Shahed-136", которые были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны.
Также около 15.00 в Николаевской области ликвидировано два БПЛА оккупантов "Mohajer-6" и "Орлан-10", - говорится в сообщении.
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+10 Йцу Кенг 07b0c614
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+4 Ahmad silos
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+3 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий06.10.2022 20:45
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станет ли на колени
лидер ЗЕ перед своими соотечестенниками - попросит...?
3 ч Тринадцать (исправлено) уголовников записались на войну.
В конце сентября они самовольно, с оружием покинули воинскую часть.
Теперь их местонахождение неизвестно.
Встречайте их в своих городах. У дверей своих квартир. У школ, где учатся ваши дети. И не забудьте поблагодарить Путина.
https://t.me/xydessa/24358
Збитки СА сягали 1 млрд.долл. щоденно.
на захисті нафтових фабрик стояли Петріоти (проти висотних цілей) та Скайгард (проти цілей на низькій висоті). Обидві системи дронів зроблених з фанери просто не побачили.
Я ще тоді писав на Цензорі про небезпеку та про те що навіть американські системи не бачать дешевих дронів з гімна і палок. Мене обзивали "рашистом" та забанили - на думку одноклітинних патріотів, ставити під сумнів "святого Петріота" може тільки рашист.
ну от... маємо що маємо. Дякувати Богові, у русні руки з дупи, вони не використовують їх так ефективно як іранці свого часу.
Коли 24-го поруч з моїм будинком пролетіло більше 30 гвинтокрилів на Гостомель (сусід скинув відео бо сам я на той момент вже 6 років мешкав в Польщі), я згадував оте "та у них руки з дупи і літає тільки у мультиках".
Неподалік від мене військовий полігон, раніше там стріляли зрідка, може раз на місяць. Зараз майже кожного дня бахкає, навіть по ночах - вочевидь, відпрацьовують нічні стрільби також. Знайомий поляк каже що у нього працювало кілька росіян, але 24-го лютого він сказав - я нічого проти вас не маю, але ви звільнені. Хочете жити тут - валіть додому скидайте путіна, тоді зможете повернутись.