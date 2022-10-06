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Три російські дрони-камікадзе "Shahed-136" знищено на Одещині, - ПК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,іранські

В Одеській області силами ППО знищено три російські дрони-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

"6 жовтня, в проміжок часу з 18.30 до 20.00 години , російські загарбники атакували Одещину трьома дронами-камікадзе "Shahed-136", які було збито силами та засобами протиповітряної оборони.

Також, близько 15.00 на Миколаївщині, ліквідовано два БпЛА окупантів "Mohajer- 6" та "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищила 60% дронів-камікадзе, які Росія застосувала проти України, - Генштаб

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
скоро остальные подтянутся..... все только начинается......
3 ч Тринадцать (исправлено) уголовников записались на войну.
В конце сентября они самовольно, с оружием покинули воинскую часть.
Теперь их местонахождение неизвестно.
Встречайте их в своих городах. У дверей своих квартир. У школ, где учатся ваши дети. И не забудьте поблагодарить Путина.
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06.10.2022 20:56
+4
Вчимо історію - в квітні 2019, іранські дрони, пролетів більше 200 км, атакували 2 найбільші нафтові фабрики Саудівської Аравії - Абкак та Хурайс. В кожній стаї дронів було більше 100 одиниць, деякі були керуючими, інші - камікадзе.
Збитки СА сягали 1 млрд.долл. щоденно.
на захисті нафтових фабрик стояли Петріоти (проти висотних цілей) та Скайгард (проти цілей на низькій висоті). Обидві системи дронів зроблених з фанери просто не побачили.
Я ще тоді писав на Цензорі про небезпеку та про те що навіть американські системи не бачать дешевих дронів з гімна і палок. Мене обзивали "рашистом" та забанили - на думку одноклітинних патріотів, ставити під сумнів "святого Петріота" може тільки рашист.
ну от... маємо що маємо. Дякувати Богові, у русні руки з дупи, вони не використовують їх так ефективно як іранці свого часу.
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06.10.2022 21:59
+3
Дешево і сердито,бо зібрати таке можна і в Києві, але Ставка має більш нагальні "задачі" .
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06.10.2022 20:45
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Дешево і сердито,бо зібрати таке можна і в Києві, але Ставка має більш нагальні "задачі" .
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06.10.2022 20:45 Відповісти
против этих дронов нужен "Купол"...
станет ли на колени лидер ЗЕ перед своими соотечестенниками - попросит...?
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06.10.2022 20:49 Відповісти
Купол их не увидит, как не видели в 2019 в Саудовской Аравии Пэтриоты и Скайгорда.
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06.10.2022 22:03 Відповісти
в моём посте главное не "купол" - там главное колени...\сарказм не удался...(((\(с)
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06.10.2022 22:05 Відповісти
а, да так тонко что можно и не заметить.
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06.10.2022 22:08 Відповісти
скоро остальные подтянутся..... все только начинается......
3 ч Тринадцать (исправлено) уголовников записались на войну.
В конце сентября они самовольно, с оружием покинули воинскую часть.
Теперь их местонахождение неизвестно.
Встречайте их в своих городах. У дверей своих квартир. У школ, где учатся ваши дети. И не забудьте поблагодарить Путина.
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06.10.2022 20:56 Відповісти
Меня кто-то тут на форуме убеждал что их всего 100 штук Иран передал. Судя по интенсивности использования это мягко говоря не правда.
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06.10.2022 20:56 Відповісти
Передали 200-300 где-то так.
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06.10.2022 21:00 Відповісти
Передали уже 1000
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06.10.2022 21:09 Відповісти
Твари грёбанные
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07.10.2022 14:24 Відповісти
виходячи з відкритохї інформації, доступної на Флайтрадарі, було щонайменше 3 рейси іранських транспортників до Раші, там рахунок дронів має бути на кілька сотень.
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06.10.2022 22:02 Відповісти
Надо придумать как этих мопедов повернуть обратно.
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06.10.2022 20:58 Відповісти
Чтобы их вернуть обратно, надо как то сбить, чтоб при этом у них было минимум разрушений и вдобавок не взорвалась взрывчатка при падении. У этих камикадзе нет дистанционного управления, они летят и падают по координатам GPS. Координаты вводятся до старта. Потому отправить этот дрон обратно архисложная задача. Гораздо легче, используя его как прототип, сделать свой аналогичный дрон из дешевых и доступных комплектующих.
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06.10.2022 21:49 Відповісти
И будет Rouketopolemos с дронами - кто сделает дешевле.
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06.10.2022 22:03 Відповісти
Клип посмотрел, но что то связи не понял. Много искр....
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06.10.2022 22:09 Відповісти
Они там во время праздника дешёвой пиротехникой по соседям лупят.
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06.10.2022 22:12 Відповісти
Феєрверк після збиття

https://t.me/xydessa/24358
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06.10.2022 21:16 Відповісти
Вчимо історію - в квітні 2019, іранські дрони, пролетів більше 200 км, атакували 2 найбільші нафтові фабрики Саудівської Аравії - Абкак та Хурайс. В кожній стаї дронів було більше 100 одиниць, деякі були керуючими, інші - камікадзе.
Збитки СА сягали 1 млрд.долл. щоденно.
на захисті нафтових фабрик стояли Петріоти (проти висотних цілей) та Скайгард (проти цілей на низькій висоті). Обидві системи дронів зроблених з фанери просто не побачили.
Я ще тоді писав на Цензорі про небезпеку та про те що навіть американські системи не бачать дешевих дронів з гімна і палок. Мене обзивали "рашистом" та забанили - на думку одноклітинних патріотів, ставити під сумнів "святого Петріота" може тільки рашист.
ну от... маємо що маємо. Дякувати Богові, у русні руки з дупи, вони не використовують їх так ефективно як іранці свого часу.
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06.10.2022 21:59 Відповісти
Ще не вечір. Рашка закупила біля 1000 цих дронів і може використати частину їх по сценарію СА. Тільки об'єкт атаки підібрати не можуть. В СА це були нафтопереробні заводи, в нас вже таких немає. Залишилися лише "центри прийняття рішень".
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07.10.2022 00:24 Відповісти
я гадаю, вони зараз розвідують шляхи де немає ППО невеличкими партіями, а потім можуть посунути масованим налітом як у СА. Але то над пустелею вони могли летіти спокійно і їх ніхто не бачив, в Україні таку стаю зразу помітять, тож шансів у них небагато.
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07.10.2022 00:51 Відповісти
А який нік пан мав на Цензорі коли писав про небезпеку від іранських дронів в 19 році?
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06.10.2022 22:29 Відповісти
а ти вгадай. Я на Цензорі був з 2014. Писав про речі які не всім подобались, наприклад про те що тільки в 2018 році рашка виготовила та поставила у війська 50 одиниць (бойові та транспортні літаки, та гвинтокрили), і що війна буде тяжкою та кривавою, треба готуватись а не відмахуватись "та у них нічого не взлетить".
Коли 24-го поруч з моїм будинком пролетіло більше 30 гвинтокрилів на Гостомель (сусід скинув відео бо сам я на той момент вже 6 років мешкав в Польщі), я згадував оте "та у них руки з дупи і літає тільки у мультиках".
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06.10.2022 23:55 Відповісти
до речі, той проліт дронів повз американські системи ППО став шоком для США, і вони заходились інтенсивно працювати над антидроновими системами.
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06.10.2022 23:58 Відповісти
То пан тримає свій нік в секреті? Я вгадувати не вмію.Якщо пан бажає, то можемо порозмовляти, я дам свій номер мобільного.Я мешкав в кінці 80-х в складі "окупаційної армії радєцкої" в Бялогаді і Лєгніці. То цікаво почути що і як в Пльщі зараз.P.S. Нічого не маю проти написаного вами.
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07.10.2022 00:12 Відповісти
У Вроцлаві я мешкав в місцині де було велике військове містечко - великі казарми Войска Польськєго а напроти великі казарми радянської армії. Казарми ВП були добротні, їх переробили на багатоквартирні будинки, там широченні сходи, багато простору. Радянські казарми знесли і там забудовано новими будинками. Поляки б'ють копитами і готові рвати русню якщо вони посунуть, настрої такі що ніхто тікати не буде, будуть "валчить". Дуже підтримують Україну бо вважають що українці стримують русню інакше б вони пішли на Польщу.
Неподалік від мене військовий полігон, раніше там стріляли зрідка, може раз на місяць. Зараз майже кожного дня бахкає, навіть по ночах - вочевидь, відпрацьовують нічні стрільби також. Знайомий поляк каже що у нього працювало кілька росіян, але 24-го лютого він сказав - я нічого проти вас не маю, але ви звільнені. Хочете жити тут - валіть додому скидайте путіна, тоді зможете повернутись.
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07.10.2022 00:48 Відповісти
Дякую. Потім відпишусь, бо пізно . А зранку маю роботу.
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07.10.2022 01:12 Відповісти
ну 2х сбитых видел, но 3го даже не слышал
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07.10.2022 07:33 Відповісти
 
 