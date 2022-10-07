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Новости За рубежом
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Газ (10099) Польша (7488) Россия (91317) изоляция (104) Моравецкий Матеуш (285)

Россия в полной изоляции, Пражский саммит это подтвердил, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

моравецький

Встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) в составе 44 стран 6 октября в Праге подтвердила, что Россия находится в полной изоляции.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот саммит подтвердил, что Россия находится в полной изоляции, и не только со стороны стран ЕС, но также других стран, в том числе и непосредственно граничащих с Россией. Все они осуждают российскую агрессию", – подчеркнул Моравецкий.

Глава польского правительства подчеркнул: все европейские лидеры соглашаются с тем, что, прежде всего, агрессия россии против Украины, а также ошибки в энергетической политике повлекли за собой инфляцию.

"Этот российский газ был как наркотик: наркодилер тоже продает свою продукцию по дешевке или отдает бесплатно, чтобы сделать зависимыми своих будущих жертв. И так действовала Москва в последние несколько лет", - сказал глава польского правительства.

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По его мнению, некоторые страны Западной Европы были в значительной степени "опутаны паутиной Москвы". Он отметил, что "по наивности, собственной глупости, или, возможно, из-за сознательного обслуживания интересов России", некоторые дали себя вовлечь в эту катастрофическую энергетическую, газовую политику.

Моравецкий отметил, что российский газ стал "проклятием для Европы", поэтому во время встречи в формате ЕПС шла речь о том, чтобы этот российский газ для Европы оставался в прошлом. Он подчеркнул, что это не только санкции, но и шаг к формированию мира без российской агрессии и зависимости от российских энергоносителей.

Моравецкий констатировал, что по делу России все говорят единоголосно.

"Для россии газопроводы, а также дула танков являются инструментами агрессии, инструментами доминирования и инструментами империализма", - отметил премьер РП.

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Следовательно, Европа сегодня должна сопротивляться всему, что сейчас происходит за восточной границей, и тому, к чему привела неправильная энергетическая политика, неправильная германо-российская политика в сфере поставок газа.

Как сообщалось, 44 европейских лидера собрались на саммите Европейского политического сообщества в Праге для анализа эскалации агрессивной войны против Украины. Украинскую делегацию возглавил Премьер-министр Денис Шмыгаль. Следующие саммиты ЕПС планируется провести в Молдове, Испании и Великобритании.

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Топ комментарии
+8
За все, що зараз відбувається, треба сказати спасибі старій суці Меркель, яка досі ще намагається втягнути Росію в міжнародні переговори, тварюку, якби її не було в німецькому уряді, старої комсомолки і подружки путіна по Штазі, не була б у такій залежності Європа від російського газу, путінська підстилка зробила все, що могла для Північних потоків і один і два, щоб втягнути Європу в таку залежність від путіну. Ненавиджу її.
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07.10.2022 09:28
+3
рашка так перекрутила пропаганду,що пересічні європейці не розбираючись в політиці,думають що Україна це частина рашки яка після розвалу ссср відділилась а тепер рашка хоче повернути своє
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07.10.2022 09:33
+1
Расєя впєрдє-била єсть і будєт всєгда ібо ето єйьо ісконнає скрєпнає мєста...
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07.10.2022 09:26
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Расєя впєрдє-била єсть і будєт всєгда ібо ето єйьо ісконнає скрєпнає мєста...
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07.10.2022 09:26 Ответить
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07.10.2022 10:13 Ответить
За все, що зараз відбувається, треба сказати спасибі старій суці Меркель, яка досі ще намагається втягнути Росію в міжнародні переговори, тварюку, якби її не було в німецькому уряді, старої комсомолки і подружки путіна по Штазі, не була б у такій залежності Європа від російського газу, путінська підстилка зробила все, що могла для Північних потоків і один і два, щоб втягнути Європу в таку залежність від путіну. Ненавиджу її.
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07.10.2022 09:28 Ответить
рашка так перекрутила пропаганду,що пересічні європейці не розбираючись в політиці,думають що Україна це частина рашки яка після розвалу ссср відділилась а тепер рашка хоче повернути своє
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07.10.2022 09:33 Ответить
Ага в повній ізоляції, але на короткій нозі із саудітами, які допомагають тримати ціни на нафту.
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07.10.2022 09:38 Ответить
мені дуже складно зрозуміти Європу та європейців. скільки ще потрібно балачок про очевидні речі, щоби нарешті перейти від слів до діла? Штатам та Британії вистачило двох місяців, а ці вже 8-й місяць соплі жують і краю соплежуйству не видно.
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07.10.2022 09:40 Ответить
Вчерашний Саммит здесь в Праге показал почти полный Осуждам-с действий кремлевского Вермахта,но есть и отдельные мнения, некоторых так сказать делегатов....
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07.10.2022 09:55 Ответить
про яку ізоляцію чеше поляк?Усі вони засуджують російську агресію", - підкреслив Моравецький. при тому торгуючи з рашистом на десятки млрд доларів енергоносіями .Європейські лицемірні ізолятори.
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07.10.2022 09:56 Ответить
Он отметил, что "по наивности, собственной глупости, или, возможно, из-за сознательного обслуживания интересов России", некоторые дали себя вовлечь в эту катастрофическую энергетическую, газовую политику.

То есть свою жадность и жажду наживы они исключили полностью ?!
Непробиваемые люди.
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07.10.2022 09:57 Ответить
Вооружения и боеприпасов к ним в Украину присылают более 30 стран Мира...спросите у Зе...где оно...😛
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07.10.2022 09:57 Ответить
Та по кацапии сильного горя конечно не будет от пражского саммита. Тем более 70 лет царю сегодня----бухпарад с утра пошел. Хорошо бы, чтоб в пир во время чумы превратился--- заслужили.
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07.10.2022 10:00 Ответить
Жить по легенде тяжко,а быть фюрер мавзолейных Шариковых ещё тяжёлей...,генералитет кремлевского Вермахта по факту сегодня против шайки путлера и его холопов в лице кадыркина и повара Пригожина...фишка в том что генералитет пришлет спецназ ..и крысеныша замочат в сортире...
Ждём-с развязки этой интриги...
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07.10.2022 10:08 Ответить
 
 