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Новини За кордоном
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Росія в повній ізоляції, Празький саміт це підтвердив, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

моравецький

Зустріч Європейської політичної спільноти (ЄПС) у складі 44 країн 6 жовтня у Празі підтвердила, що Росія перебуває у повній ізоляції.

Про це заявив на пресконференції прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цей саміт підтвердив, що Росія перебуває у повній ізоляції і не лише з боку країн ЄС, але також інших країн, зокрема й тих, які безпосередньо межують з Росією. Усі вони засуджують російську агресію", - підкреслив Моравецький.

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Глава польського уряду підкреслив: усі європейські лідери погоджуються з тим, що, насамперед, агресія Росії проти України, а також помилки в енергетичній політиці спричинили інфляцію.

"Цей російський газ був як наркотик: наркодилер теж продає свою продукцію дешево або віддає безкоштовно, щоб зробити залежними своїх майбутніх жертв. І так діяла Москва останні кільканадцять років", - сказав глава польського уряду.

На його думку, деякі країни Західної Європи були значною мірою "оплутані павутиною Москви". Він зазначив, що "через наївність, власну дурість, чи, можливо, свідоме обслуговування інтересів Росії", дехто дав себе втягнути до цієї катастрофічної енергетичної, газової політики.

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Моравецький зазначив, що російський газ став "прокляттям для Європи", відтак під час зустрічі у форматі ЄПС була мова про те, щоб цей російський газ для Європи залишився в минулому. Він підкреслив, що це не лише санкції, але і крок до формування світу без російської агресії і залежності від російських енергоносіїв.

Моравецький констатував, що у справі Росії усі говорять одним голосом.

"Для Росії газопроводи, а також дула танків є інструментами агресії, інструментами домінування та інструментами імперіалізму", - зазначив прем'єр РП.

Відтак, Європа сьогодні повинна чинити опір усьому, що зараз відбувається за східним кордоном, і тому, до чого призвела неправильна енергетична політика, неправильна німецько-російська політика у сфері поставок газу.

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Як повідомлялося, 44 європейські лідери зібралися на саміті Європейської політичної спільноти у Празі задля аналізу ескалації агресивної війни проти України. Українську делегацію очолив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наступні саміти ЄПС планується провести у Молдові, Іспанії та Великій Британії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
За все, що зараз відбувається, треба сказати спасибі старій суці Меркель, яка досі ще намагається втягнути Росію в міжнародні переговори, тварюку, якби її не було в німецькому уряді, старої комсомолки і подружки путіна по Штазі, не була б у такій залежності Європа від російського газу, путінська підстилка зробила все, що могла для Північних потоків і один і два, щоб втягнути Європу в таку залежність від путіну. Ненавиджу її.
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07.10.2022 09:28
+3
рашка так перекрутила пропаганду,що пересічні європейці не розбираючись в політиці,думають що Україна це частина рашки яка після розвалу ссср відділилась а тепер рашка хоче повернути своє
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07.10.2022 09:33
+1
Расєя впєрдє-била єсть і будєт всєгда ібо ето єйьо ісконнає скрєпнає мєста...
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07.10.2022 09:26
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Расєя впєрдє-била єсть і будєт всєгда ібо ето єйьо ісконнає скрєпнає мєста...
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07.10.2022 09:26 Відповісти
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07.10.2022 10:13 Відповісти
За все, що зараз відбувається, треба сказати спасибі старій суці Меркель, яка досі ще намагається втягнути Росію в міжнародні переговори, тварюку, якби її не було в німецькому уряді, старої комсомолки і подружки путіна по Штазі, не була б у такій залежності Європа від російського газу, путінська підстилка зробила все, що могла для Північних потоків і один і два, щоб втягнути Європу в таку залежність від путіну. Ненавиджу її.
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07.10.2022 09:28 Відповісти
рашка так перекрутила пропаганду,що пересічні європейці не розбираючись в політиці,думають що Україна це частина рашки яка після розвалу ссср відділилась а тепер рашка хоче повернути своє
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07.10.2022 09:33 Відповісти
Ага в повній ізоляції, але на короткій нозі із саудітами, які допомагають тримати ціни на нафту.
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07.10.2022 09:38 Відповісти
мені дуже складно зрозуміти Європу та європейців. скільки ще потрібно балачок про очевидні речі, щоби нарешті перейти від слів до діла? Штатам та Британії вистачило двох місяців, а ці вже 8-й місяць соплі жують і краю соплежуйству не видно.
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07.10.2022 09:40 Відповісти
Вчерашний Саммит здесь в Праге показал почти полный Осуждам-с действий кремлевского Вермахта,но есть и отдельные мнения, некоторых так сказать делегатов....
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07.10.2022 09:55 Відповісти
про яку ізоляцію чеше поляк?Усі вони засуджують російську агресію", - підкреслив Моравецький. при тому торгуючи з рашистом на десятки млрд доларів енергоносіями .Європейські лицемірні ізолятори.
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07.10.2022 09:56 Відповісти
Он отметил, что "по наивности, собственной глупости, или, возможно, из-за сознательного обслуживания интересов России", некоторые дали себя вовлечь в эту катастрофическую энергетическую, газовую политику.

То есть свою жадность и жажду наживы они исключили полностью ?!
Непробиваемые люди.
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07.10.2022 09:57 Відповісти
Вооружения и боеприпасов к ним в Украину присылают более 30 стран Мира...спросите у Зе...где оно...😛
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07.10.2022 09:57 Відповісти
Та по кацапии сильного горя конечно не будет от пражского саммита. Тем более 70 лет царю сегодня----бухпарад с утра пошел. Хорошо бы, чтоб в пир во время чумы превратился--- заслужили.
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07.10.2022 10:00 Відповісти
Жить по легенде тяжко,а быть фюрер мавзолейных Шариковых ещё тяжёлей...,генералитет кремлевского Вермахта по факту сегодня против шайки путлера и его холопов в лице кадыркина и повара Пригожина...фишка в том что генералитет пришлет спецназ ..и крысеныша замочат в сортире...
Ждём-с развязки этой интриги...
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07.10.2022 10:08 Відповісти
 
 