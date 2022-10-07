Росія в повній ізоляції, Празький саміт це підтвердив, - Моравецький

Зустріч Європейської політичної спільноти (ЄПС) у складі 44 країн 6 жовтня у Празі підтвердила, що Росія перебуває у повній ізоляції.

Про це заявив на пресконференції прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цей саміт підтвердив, що Росія перебуває у повній ізоляції і не лише з боку країн ЄС, але також інших країн, зокрема й тих, які безпосередньо межують з Росією. Усі вони засуджують російську агресію", - підкреслив Моравецький.

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Глава польського уряду підкреслив: усі європейські лідери погоджуються з тим, що, насамперед, агресія Росії проти України, а також помилки в енергетичній політиці спричинили інфляцію.

"Цей російський газ був як наркотик: наркодилер теж продає свою продукцію дешево або віддає безкоштовно, щоб зробити залежними своїх майбутніх жертв. І так діяла Москва останні кільканадцять років", - сказав глава польського уряду.

На його думку, деякі країни Західної Європи були значною мірою "оплутані павутиною Москви". Він зазначив, що "через наївність, власну дурість, чи, можливо, свідоме обслуговування інтересів Росії", дехто дав себе втягнути до цієї катастрофічної енергетичної, газової політики.

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Моравецький зазначив, що російський газ став "прокляттям для Європи", відтак під час зустрічі у форматі ЄПС була мова про те, щоб цей російський газ для Європи залишився в минулому. Він підкреслив, що це не лише санкції, але і крок до формування світу без російської агресії і залежності від російських енергоносіїв.

Моравецький констатував, що у справі Росії усі говорять одним голосом.

"Для Росії газопроводи, а також дула танків є інструментами агресії, інструментами домінування та інструментами імперіалізму", - зазначив прем'єр РП.

Відтак, Європа сьогодні повинна чинити опір усьому, що зараз відбувається за східним кордоном, і тому, до чого призвела неправильна енергетична політика, неправильна німецько-російська політика у сфері поставок газу.

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Як повідомлялося, 44 європейські лідери зібралися на саміті Європейської політичної спільноти у Празі задля аналізу ескалації агресивної війни проти України. Українську делегацію очолив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наступні саміти ЄПС планується провести у Молдові, Іспанії та Великій Британії.