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Міцний мир у Європі можливий лише за участю Росії, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Росію не можна ігнорувати, а її погрози - вважати блефом.

Про це вона сказала на церемонії, присвяченій 77-річчю Süddeutsche Zeitung у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Меркель заявила, що напад на Україну став "глибоким поворотним моментом", і що "нам усім наполегливо рекомендується серйозно ставитися до слів, а не класифікувати їх як блеф із самого початку".

Вона наголосила, що міцного миру в Європі може бути досягнуто лише за участю Росії.

"Поки нам не вдалося цього зробити, холодна війна насправді ще не закінчилася", - цитує Меркель Агентство DPA.

Також читайте: Путін запропонував пограбувати Україну, поневолити її громадян і потім підписати "мир", - Бербок

Нагадаємо, раніше Меркель радила всерйоз ставитися до ядерних погроз Путіна.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+89
ПНХ старая кошелка!
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07.10.2022 09:04
+82
_Неіснування_ росії - єдина умова міцного миру!
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07.10.2022 09:10
+67
глибокий мир без третього рейху теж був неможливий, так меркель?
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07.10.2022 09:08
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Баба-дура.
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08.10.2022 01:43 Відповісти
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