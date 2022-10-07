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Міцний мир у Європі можливий лише за участю Росії, - Меркель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Росію не можна ігнорувати, а її погрози - вважати блефом.
Про це вона сказала на церемонії, присвяченій 77-річчю Süddeutsche Zeitung у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Меркель заявила, що напад на Україну став "глибоким поворотним моментом", і що "нам усім наполегливо рекомендується серйозно ставитися до слів, а не класифікувати їх як блеф із самого початку".
Вона наголосила, що міцного миру в Європі може бути досягнуто лише за участю Росії.
"Поки нам не вдалося цього зробити, холодна війна насправді ще не закінчилася", - цитує Меркель Агентство DPA.
Нагадаємо, раніше Меркель радила всерйоз ставитися до ядерних погроз Путіна.
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Юрий Хорошунов
показати весь коментар08.10.2022 01:43 Відповісти Мені подобається 0
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