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Новости За рубежом
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Крепкий мир в Европе возможен только с участием России, - Меркель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путин,меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла от игнорирования угроз России в контексте войны в Украине как блефа.

Об этом она сказала на церемонии, посвященной 77-летию Süddeutsche Zeitung в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Меркель заявила, что нападение на Украину стало "глубоким поворотным моментом", и что "нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам, а не классифицировать их как блеф с самого начала".

Она подчеркнула, что крепкий мир в Европе может быть достигнут только с участием России.

"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война действительно еще не закончилась", - цитирует Меркель Агентство DPA.

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Напомним, ранее Меркель советовала всерьез относиться к ядерным угрозам Путина.
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Топ комментарии
+89
ПНХ старая кошелка!
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07.10.2022 09:04
+82
_Неіснування_ росії - єдина умова міцного миру!
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07.10.2022 09:10
+67
глибокий мир без третього рейху теж був неможливий, так меркель?
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07.10.2022 09:08
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Баба-дура.
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08.10.2022 01:43 Ответить
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