Россия пытается "принудить европейцев к энергетической бедности", - Зеленский

Вся Европа поставлена в условия жесткого ценового кризиса, когда из-за манипуляций с энергорынком Россия достигает невиданного давления на уровень жизни абсолютного большинства европейцев.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем выступлении во время заседания Европейского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Никогда раньше наш континент не был поставлен перед такой угрозой – угрозой уничтожения подводных трубопроводов, кабелей, тоннелей. Но сейчас от России можно ожидать и этого. В то же время, мы должны усиливать наше сотрудничество, чтобы помочь друг другу обеспечить всех европейцев надлежащими энергетическими гарантиями. Россия не должна добиться успеха в своей попытке принудить европейцев к энергетической бедности или вообще к полному отсутствию энергии. Ключевой вызов при этом – именно в Украине", - объяснил глава государства.

Зеленский отметил, что необходимо усиливать сотрудничество, чтобы помочь друг другу обеспечить всех европейцев надлежащими энергетическими гарантиями.

"Первое – это физическая защита энергетических объектов от российских ударов. Нам нужно достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы не позволить России оставить людей зимой без тепла и электричества".

Второе – это Запорожская атомная станция. Должны наконец заставить Россию немедленно выполнить требования МАГАТЭ, всех нормальных людей мира и демилитаризовать станцию. И это не только о военной технике России, но и выводе всех боевиков со станции. Прямо сейчас на Запорожской станции находятся 500 российских террористов. И им там не место!

Это абсолютно необходимо для радиационной безопасности. Это абсолютно необходимо для того, чтобы у Украины был нужный объем электричества для экспорта. Для экспорта, который этой зимой принципиально важен для наших соседей в ЕС.

Третье – это восстановление. Быстрое восстановление объектов, которые Россия разрушила боевыми действиями", – добавил президент.

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