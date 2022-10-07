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Россия пытается "принудить европейцев к энергетической бедности", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

Вся Европа поставлена в условия жесткого ценового кризиса, когда из-за манипуляций с энергорынком Россия достигает невиданного давления на уровень жизни абсолютного большинства европейцев.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем выступлении во время заседания Европейского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Никогда раньше наш континент не был поставлен перед такой угрозой – угрозой уничтожения подводных трубопроводов, кабелей, тоннелей. Но сейчас от России можно ожидать и этого. В то же время, мы должны усиливать наше сотрудничество, чтобы помочь друг другу обеспечить всех европейцев надлежащими энергетическими гарантиями. Россия не должна добиться успеха в своей попытке принудить европейцев к энергетической бедности или вообще к полному отсутствию энергии. Ключевой вызов при этом – именно в Украине", - объяснил глава государства.

Зеленский отметил, что необходимо усиливать сотрудничество, чтобы помочь друг другу обеспечить всех европейцев надлежащими энергетическими гарантиями.

"Первое – это физическая защита энергетических объектов от российских ударов. Нам нужно достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы не позволить России оставить людей зимой без тепла и электричества".

Второе – это Запорожская атомная станция. Должны наконец заставить Россию немедленно выполнить требования МАГАТЭ, всех нормальных людей мира и демилитаризовать станцию. И это не только о военной технике России, но и выводе всех боевиков со станции. Прямо сейчас на Запорожской станции находятся 500 российских террористов. И им там не место!

Это абсолютно необходимо для радиационной безопасности. Это абсолютно необходимо для того, чтобы у Украины был нужный объем электричества для экспорта. Для экспорта, который этой зимой принципиально важен для наших соседей в ЕС.

Третье – это восстановление. Быстрое восстановление объектов, которые Россия разрушила боевыми действиями", – добавил президент.

Читайте: "Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров", - Зеленский
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Топ комментарии
+4
хай цей паяц розповість як він Українців бідними зробив
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07.10.2022 19:20
+3
Європа забула власне старе прислів"я: "Безплатний сир буває тільки в мишоловці!" От тепер хай "чешут рєпу" та думають, як з неї вбираться!
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07.10.2022 16:42
+2
Як казали москалі ще рік назад - це чисто бізнес, ніякої політики ))
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07.10.2022 16:40
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Як казали москалі ще рік назад - це чисто бізнес, ніякої політики ))
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07.10.2022 16:40 Ответить
Європа забула власне старе прислів"я: "Безплатний сир буває тільки в мишоловці!" От тепер хай "чешут рєпу" та думають, як з неї вбираться!
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07.10.2022 16:42 Ответить
Сподіваюся, що придумають. Нам це на руку.
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07.10.2022 16:43 Ответить
Ну, по-перше, "сир" для Європи все ж таки був не безплатний, але дуже-дуже вигідний.
А по-друге, він був вигідним і для самої Росії насамперед.
Точніше, просто вигідним він був для Європи, а для Росії він став основою існування. І якщо Європа без цього "газового сиру" насилу, але прийде до тями, то росії без вуглеводневої накачування кранти.
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07.10.2022 16:51 Ответить
Я згоден! Скажу більше - для Росії нафта і газ на експорт - рятівний пліт, який її тримав "на плаву" ще з початку 50-х! Думаєш - ЧОГО вас там на Близькому Сході "ковбасить вже більше півстоліття?! Бо постійна загроза війни породжує нестабільність поставок вуглеводнів А це породжує ріст цін на них Коли у Сталіна не вийшло створить "Соціалістичну республіку Ізраїль" і використать у якості "джерела нестабільності близькосхідного регіону", то СРСР переключився на арабів Теперішня "каша" в Сирії - наслідок боротьби за ринки збуту газу Росія тиснула на Асада, щоб створить проблеми з будівництвом газопроводу з Катару в Європу! Бо Росія не витримає конкуренції - собівартість видобутку газу в Росї вища, ніж катарського!
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07.10.2022 17:27 Ответить
)(то )(уйла ще не поздоровив?
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07.10.2022 16:45 Ответить
Так цікаво, як чоловік "скумбрії по 8 грн" розказує за ціни в європі і як європейці від них страждають
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07.10.2022 16:45 Ответить
Ага, то це не ви податки задераєте? Не ви срете в очі про кінець бідності? Більше 30ти років чую, що все хтось Україні винуватий. Спершу з України треба викинути русню, може тоді щось наладиться. Але хрін там. При клоунських шутах, всі будуть лише плакати.
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07.10.2022 19:01 Ответить
хай цей паяц розповість як він Українців бідними зробив
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07.10.2022 19:20 Ответить
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07.10.2022 22:31 Ответить
Як харю цего зеуйописка бачу - листаю якнайшвидше. "Так блєвать і кідат!"© Сів "за руль" наркоша-іпанат, а 73% чекає, коли воно порозумнішає. #Дурка_косить_наші_ряди #Я_стрілять_хОчу
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08.10.2022 07:43 Ответить
 
 