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"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что если Россия действительно хотела переговоров, то отреагировала бы на десятки предложений Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на заседании Европейского Совета.

"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама же и отбросила, начав эту войну против Украины и против вас всех, против всей Европы. Очевидно, что Россия не хочет никаких настоящих переговоров. Ведь если бы хотела, то отреагировала бы на десятки наших предложений и попыток. Россия просто хочет выиграть время. Хочет перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы снова ударить. Мы должны не дать ей сделать это", - подчеркнул президент.

Напомним, спикер Совета Федерации Матвиенко предложила парламенту Украины сесть за стол переговоров.

Ранее президент Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

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Топ комментарии
+18
Д. Дудаев:
"Россия всегда предлагает переговоры ( чтобы их не выполнить), когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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07.10.2022 16:04
+14
Главный наш переговорщик Вооружённые Силы Украины
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07.10.2022 15:52
+10
Нет, не тупой. Про "Ошибку Хрущева" может знать только человек который знаком очень хорошо с кремлевскими методичками. Рядовой американец никогда бы такое как Маск не написал бы, даже будучи прокацапси настроенным
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07.10.2022 16:07
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07.10.2022 15:51 Ответить
Главный наш переговорщик Вооружённые Силы Украины
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07.10.2022 15:52 Ответить
ЗСУ.
б/я мовою.
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07.10.2022 16:42 Ответить
СНАЧАЛА изнасиловали дітей в Буче , потом подключили МаскА про переговори говорить

надо , чтобы все страны огласили рашу - террористкой
и пусть Макс и папа Римский КРАСНЕЮТ И ВОЙДУТ В ИСТОРИЮ ПОСОБНИКАМИ ТЕРОРИСТОВ

Я МОГУ только представить ужас тех девочек из мирной Украины, когда эти дикари над нимИ издевались
НЕЗАБУДЕМ НЕ ПРОСТИМ ‼️‼️‼️‼️
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07.10.2022 15:56 Ответить
Так вони зараз всіх своїх сплячих чи нафталінових ангентів пробуджують, папа римський, ілон маска, шлюшка меркель та інші повії. Потрібно наполягати на своєму безкомпромісно, а цих агентів записувати і ніколи не забувати. А ще краще копати під них і збирати на них досьє та знаходити брудну білизну, щоб вони були і на нашому гачку.
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07.10.2022 16:01 Ответить
Макс виявився тупим в життєвих питаннях , а ось МЕРКЕЛЬ спецслужби могли би і зайнятися
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07.10.2022 16:03 Ответить
Нет, не тупой. Про "Ошибку Хрущева" может знать только человек который знаком очень хорошо с кремлевскими методичками. Рядовой американец никогда бы такое как Маск не написал бы, даже будучи прокацапси настроенным
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07.10.2022 16:07 Ответить
Максакова Мария подняла вопрос о Россотрудничестве , которая работает во все странах . Сначала эта организация продавливает нагло гастроли кацапам , потом через театральную элиту внедряется во власть стран
Я УДИВЛЯЮСЬ , почему про эту орга6изацию не писали ни одни журналисты в Украине
МАЛО ТОГО , до недавнего времени она и в Киеве сидела на подоле
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07.10.2022 16:17 Ответить
ВСУ завдає кацапап кизди добре, а надалі ще більше. Тому козлорилі й починають скиглити то з одного то з другого боку та вивчати реакцію. Це така тактика гебнявого *****. В нього спочатку глашаті озвучують ідею, а ***** потім дивиться хто і мк реагує.
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07.10.2022 15:57 Ответить
Д. Дудаев:
"Россия всегда предлагает переговоры ( чтобы их не выполнить), когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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07.10.2022 16:04 Ответить
О Боже, прозрел !
Шо, уже нет желания "...смотреть глаза в глаза с президентом РФ..." (это цитата 2019 г.) ???
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07.10.2022 16:05 Ответить
навіть стара **** меркель вилізла сьогодні із темряви та розтулила свою гнилу пащу. у ***** явно криза кадрів.
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07.10.2022 16:06 Ответить
Зеленський такі почав казати правельні речі.... ще б кротів з ОПи повикидав й почав більше й швидше забезпечення ЗСУ.
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07.10.2022 16:07 Ответить
...ага-ага, бджоли проти меду
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07.10.2022 16:10 Ответить
Час покаже, хоча відповідати за неготовність країни до нараду рашистів всерівно таки доведеться після Перемоги України.
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07.10.2022 22:54 Ответить
Росийская нацистка Матвиенко уже заявила, что на переговорах не будут обсуждатся уже захваченные рашкой территории. На переговорах рашисты хотят обсудить свободную от окупации Украину. Не сверхнаглость и цинизм ето?
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07.10.2022 16:15 Ответить
"Предметні перговори про мир починаються тільки з моменту деокупації всіх окупованих територій України і встановлення на них української влади!"!

Коли я почую таку теззу-месагу від української влади?
Якщо касапи з часу підписання першого мінського протоколу (укладеного за наполяганням і під контролем посередників Німеччини і Франції, очільників цих держав) з 05/09.2014р. жодного дня не дотримувались його пункту першого про припинення вогню - то вірити ***** про будь-які мирні переговори з наявністю його орків на території України - не можна!
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07.10.2022 16:18 Ответить
- Миру ми прагнемо, - промовив нарешті Теоден здавленим голосом. Люди почту схвально загули, але ярл застережно здійняв руку. - Ми прагнемо миру, - повторив він вже спокійно. - І ми його одержимо, коли розіб'ємо тебе та викоренимо всі замисли твої та твого зловісного пана, котрому ти готовий віддати нас усіх. Ти брешеш, Сарумане, ти розтліваєш душі людські! Ти простягаєш до мене руку, але я бачу пазурі Мордору. Хоч би ти був удесятеро мудріший; і тоді не мав би права вертіти мною та моїм народом заради власної вигоди. Війну розв'язав ти, і всієї твоєї виверткості не вистачить, щоб довести її справедливість: досить згадати про спалені ниви та сади Західного Долу, про безвинно знедолені родини, про загибель дітей! Твої м'ясники порубали вже мертве тіло Гамана біля воріт Гірського Рогу... Я укладу мир, лише коли ти висітимеш у вікні своєї вежі на міцній мотузці, щоб стерв'ятникам, твоїм улюбленцям, було чим підживитися! Така моя відповідь.
(Дж .Р. Р. Толкієн. Володар Перснів: Дві Вежі)
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07.10.2022 16:29 Ответить
Тема переговоров Парашей поднимается специально для того ,чтобы показать всему миру что они за мир и переговоры (причем продолжая войну и экспансию нашей територрии ),для них переговоры нужны для переговоров ,чтобы оттянуть время для своих ВС
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07.10.2022 16:32 Ответить
ЦІ хитрі москалі мають нас за дурнів: які перемовини можна вести зі злодієм, який, наприклад, вкрав у тебе гаманець?
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07.10.2022 17:11 Ответить
В якому це лісі всі тваринки передохли? Останній час Зеля робить заяви ніби йому тексти пише Порошенко.
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07.10.2022 17:28 Ответить
Злі духи виходять з пана Зе?
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07.10.2022 18:46 Ответить
 
 