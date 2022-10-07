"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров", - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский считает, что если Россия действительно хотела переговоров, то отреагировала бы на десятки предложений Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на заседании Европейского Совета.
"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама же и отбросила, начав эту войну против Украины и против вас всех, против всей Европы. Очевидно, что Россия не хочет никаких настоящих переговоров. Ведь если бы хотела, то отреагировала бы на десятки наших предложений и попыток. Россия просто хочет выиграть время. Хочет перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы снова ударить. Мы должны не дать ей сделать это", - подчеркнул президент.
Напомним, спикер Совета Федерации Матвиенко предложила парламенту Украины сесть за стол переговоров.
Ранее президент Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.
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б/я мовою.
надо , чтобы все страны огласили рашу - террористкой
и пусть Макс и папа Римский КРАСНЕЮТ И ВОЙДУТ В ИСТОРИЮ ПОСОБНИКАМИ ТЕРОРИСТОВ
Я МОГУ только представить ужас тех девочек из мирной Украины, когда эти дикари над нимИ издевались
НЕЗАБУДЕМ НЕ ПРОСТИМ ‼️‼️‼️‼️
Я УДИВЛЯЮСЬ , почему про эту орга6изацию не писали ни одни журналисты в Украине
МАЛО ТОГО , до недавнего времени она и в Киеве сидела на подоле
"Россия всегда предлагает переговоры ( чтобы их не выполнить), когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
Шо, уже нет желания "...смотреть глаза в глаза с президентом РФ..." (это цитата 2019 г.) ???
Коли я почую таку теззу-месагу від української влади?
Якщо касапи з часу підписання першого мінського протоколу (укладеного за наполяганням і під контролем посередників Німеччини і Франції, очільників цих держав) з 05/09.2014р. жодного дня не дотримувались його пункту першого про припинення вогню - то вірити ***** про будь-які мирні переговори з наявністю його орків на території України - не можна!
(Дж .Р. Р. Толкієн. Володар Перснів: Дві Вежі)