"Щоб зупинити визволення України, Росія почала маніпулювати темою переговорів", - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський вважає, що якби Росія дійсно хотіла переговорів, то відреагувала б на десятки пропозицій України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на засіданні Європейської Ради.
"Щоб зупинити звільнення України, Росія почала маніпулювати темою переговорів і нібито згадала про діалог, який сама ж і відкинула, почавши цю війну проти України й проти вас усіх, проти всієї Європи. Очевидно, що Росія не хоче ніяких справжніх переговорів. Бо якби хотіла, то відреагувала б на десятки наших пропозицій і намагань. Росія просто хоче виграти час. Хоче перегрупувати сили й накопичити ресурси, щоб ударити знову. Ми маємо не дати їй зробити це", - наголосив президент.
Нагадаємо, спікерка Ради Федерації Матвієнко запропонувала парламенту України сісти за стіл переговорів.
Раніше президент Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним.
Будь ласка, зачекайте...
б/я мовою.
надо , чтобы все страны огласили рашу - террористкой
и пусть Макс и папа Римский КРАСНЕЮТ И ВОЙДУТ В ИСТОРИЮ ПОСОБНИКАМИ ТЕРОРИСТОВ
Я МОГУ только представить ужас тех девочек из мирной Украины, когда эти дикари над нимИ издевались
НЕЗАБУДЕМ НЕ ПРОСТИМ ‼️‼️‼️‼️
Я УДИВЛЯЮСЬ , почему про эту орга6изацию не писали ни одни журналисты в Украине
МАЛО ТОГО , до недавнего времени она и в Киеве сидела на подоле
"Россия всегда предлагает переговоры ( чтобы их не выполнить), когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
Шо, уже нет желания "...смотреть глаза в глаза с президентом РФ..." (это цитата 2019 г.) ???
Коли я почую таку теззу-месагу від української влади?
Якщо касапи з часу підписання першого мінського протоколу (укладеного за наполяганням і під контролем посередників Німеччини і Франції, очільників цих держав) з 05/09.2014р. жодного дня не дотримувались його пункту першого про припинення вогню - то вірити ***** про будь-які мирні переговори з наявністю його орків на території України - не можна!
(Дж .Р. Р. Толкієн. Володар Перснів: Дві Вежі)