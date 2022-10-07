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Росія намагається "примусити європейців до енергетичної бідності", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Уся Європа поставлена в умови жорсткої цінової кризи, коли через маніпуляції з енергоринком Росія досягає небаченого тиску на рівень життя абсолютної більшості європейців.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму виступі під час засідання Європейської ради, передає Цензор.НЕТ. 

"Ніколи раніше наш континент не був поставлений перед такою загрозою - загрозою знищення підводних трубопроводів, кабелів, тунелів. Але зараз від Росії можна очікувати й цього. Водночас маємо посилювати нашу співпрацю, щоб допомогти одне одному забезпечити всіх європейців належними енергетичними гарантіями. Росія не має досягти успіху у своєму намаганні примусити європейців до енергетичної бідності чи взагалі до повної відсутності енергії. Ключовий виклик при цьому - саме в Україні", - пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що необхідно посилювати співпрацю, аби допомогти одне одному забезпечити всіх європейців належними енергетичними гарантіями.

"Перше – це фізичний захист енергетичних об’єктів від російських ударів. Нам потрібно достатньо систем протиповітряної оборони, щоб не дозволити Росії залишити людей узимку без тепла й електрики.

Друге – це Запорізька атомна станція. Маємо нарешті змусити Росію негайно виконати вимоги МАГАТЕ, усіх нормальних людей світу й демілітаризувати станцію. І це не тільки про військову техніку Росії, а й про виведення всіх бойовиків зі станції. Прямо зараз на Запорізькій станції перебувають 500 російських терористів. І їм там не місце!

Це абсолютно необхідно для радіаційної безпеки. Це абсолютно необхідно для того, щоб Україна мала потрібний обсяг електрики для експорту. Для експорту, який цієї зими принципово важливий для наших сусідів у ЄС.

Третє – це відбудова. Швидке відновлення об’єктів, які Росія зруйнувала бойовими діями", - додав президент.

Також читайте: "Щоб зупинити визволення України, Росія почала маніпулювати темою переговорів", - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
хай цей паяц розповість як він Українців бідними зробив
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07.10.2022 19:20
+3
Європа забула власне старе прислів"я: "Безплатний сир буває тільки в мишоловці!" От тепер хай "чешут рєпу" та думають, як з неї вбираться!
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07.10.2022 16:42
+2
Як казали москалі ще рік назад - це чисто бізнес, ніякої політики ))
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07.10.2022 16:40
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Як казали москалі ще рік назад - це чисто бізнес, ніякої політики ))
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07.10.2022 16:40 Відповісти
Європа забула власне старе прислів"я: "Безплатний сир буває тільки в мишоловці!" От тепер хай "чешут рєпу" та думають, як з неї вбираться!
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07.10.2022 16:42 Відповісти
Сподіваюся, що придумають. Нам це на руку.
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07.10.2022 16:43 Відповісти
Ну, по-перше, "сир" для Європи все ж таки був не безплатний, але дуже-дуже вигідний.
А по-друге, він був вигідним і для самої Росії насамперед.
Точніше, просто вигідним він був для Європи, а для Росії він став основою існування. І якщо Європа без цього "газового сиру" насилу, але прийде до тями, то росії без вуглеводневої накачування кранти.
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07.10.2022 16:51 Відповісти
Я згоден! Скажу більше - для Росії нафта і газ на експорт - рятівний пліт, який її тримав "на плаву" ще з початку 50-х! Думаєш - ЧОГО вас там на Близькому Сході "ковбасить вже більше півстоліття?! Бо постійна загроза війни породжує нестабільність поставок вуглеводнів А це породжує ріст цін на них Коли у Сталіна не вийшло створить "Соціалістичну республіку Ізраїль" і використать у якості "джерела нестабільності близькосхідного регіону", то СРСР переключився на арабів Теперішня "каша" в Сирії - наслідок боротьби за ринки збуту газу Росія тиснула на Асада, щоб створить проблеми з будівництвом газопроводу з Катару в Європу! Бо Росія не витримає конкуренції - собівартість видобутку газу в Росї вища, ніж катарського!
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07.10.2022 17:27 Відповісти
)(то )(уйла ще не поздоровив?
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07.10.2022 16:45 Відповісти
Так цікаво, як чоловік "скумбрії по 8 грн" розказує за ціни в європі і як європейці від них страждають
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07.10.2022 16:45 Відповісти
Ага, то це не ви податки задераєте? Не ви срете в очі про кінець бідності? Більше 30ти років чую, що все хтось Україні винуватий. Спершу з України треба викинути русню, може тоді щось наладиться. Але хрін там. При клоунських шутах, всі будуть лише плакати.
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07.10.2022 19:01 Відповісти
хай цей паяц розповість як він Українців бідними зробив
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07.10.2022 19:20 Відповісти
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07.10.2022 22:31 Відповісти
Як харю цего зеуйописка бачу - листаю якнайшвидше. "Так блєвать і кідат!"© Сів "за руль" наркоша-іпанат, а 73% чекає, коли воно порозумнішає. #Дурка_косить_наші_ряди #Я_стрілять_хОчу
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08.10.2022 07:43 Відповісти
 
 