Росія намагається "примусити європейців до енергетичної бідності", - Зеленський

Уся Європа поставлена в умови жорсткої цінової кризи, коли через маніпуляції з енергоринком Росія досягає небаченого тиску на рівень життя абсолютної більшості європейців.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму виступі під час засідання Європейської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Ніколи раніше наш континент не був поставлений перед такою загрозою - загрозою знищення підводних трубопроводів, кабелів, тунелів. Але зараз від Росії можна очікувати й цього. Водночас маємо посилювати нашу співпрацю, щоб допомогти одне одному забезпечити всіх європейців належними енергетичними гарантіями. Росія не має досягти успіху у своєму намаганні примусити європейців до енергетичної бідності чи взагалі до повної відсутності енергії. Ключовий виклик при цьому - саме в Україні", - пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що необхідно посилювати співпрацю, аби допомогти одне одному забезпечити всіх європейців належними енергетичними гарантіями.

"Перше – це фізичний захист енергетичних об’єктів від російських ударів. Нам потрібно достатньо систем протиповітряної оборони, щоб не дозволити Росії залишити людей узимку без тепла й електрики.

Друге – це Запорізька атомна станція. Маємо нарешті змусити Росію негайно виконати вимоги МАГАТЕ, усіх нормальних людей світу й демілітаризувати станцію. І це не тільки про військову техніку Росії, а й про виведення всіх бойовиків зі станції. Прямо зараз на Запорізькій станції перебувають 500 російських терористів. І їм там не місце!

Це абсолютно необхідно для радіаційної безпеки. Це абсолютно необхідно для того, щоб Україна мала потрібний обсяг електрики для експорту. Для експорту, який цієї зими принципово важливий для наших сусідів у ЄС.

Третє – це відбудова. Швидке відновлення об’єктів, які Росія зруйнувала бойовими діями", - додав президент.

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