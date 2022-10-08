ВСУ отразили атаки врага в районе 17 населенных пунктов, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ отразили атаки врага, пытающегося наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, начались двести двадцать седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Противник продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре, а также домам гражданского населения.

Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

В течение суток оккупанты нанесли 7 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Удары противник нанес по более 20 населенным пунктам. В частности, Славгород, Беловоды, Угледар, Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье и Николаев.

Для ударов по украинским городам за прошедшие сутки противник также использовал семь беспилотных летательных аппаратов иранского производства "Shahed -136". Три из них были сбиты, а четыре достигли городов Запорожья и Николаева.

Чтобы поддерживать вооруженную агрессию против Украины, в российской федерации продолжается мобилизация. Местные власти некоторых районов пытаются выполнить ее план за счет безработных мужчин призывного возраста, тем самым решить внутреннюю проблему.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Блешня, Гай и Сеньковка Черниговской области и Стариков Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах 18 населенных пунктов, в том числе Глубокое, Уды, Огурцово, Стрелка, Колодезное, Двуречное, Нескучное;

на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Верхнекаменное, Раздолевка, Серебрянка, Григорьевка, Дроновка, Веселое;

на Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опытное, Майорск, Нью-Йорк, Выемка, Раздолевка, Веселое и Одрадовка;

на Авдеевском направлении – огневому влиянию подверглись Авдеевка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка.

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В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От вражеского огня пострадала инфраструктура в районах 16 населённых пунктов. Среди других – Времовка, Темировка, Ольговское, Гуляйпольское и Железнодорожное.

На временно захваченных территориях Запорожской области противник пытается активизировать меры по дискредитации подразделений Вооруженных сил Украины. Для создания фейкового контента дополнительно привлекаются особые корреспонденты русских СМИ.

На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам более 27 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.

Противник активно привлекает БПЛА разных типов для ведения разведки и нанесения ударов. За прошедшие сутки наши защитники на разных направлениях сбили восемь БпЛА: пять типа "Орлан-10" и три типа "Shahed -136".

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Одрадовка, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка.

Вооруженные Силы Украины продолжают держать под огневым контролем объекты логистики противника и артерии их снабжения. За прошедшие сутки уничтожена еще одна понтонная переправа противника. Кроме того, подтверждена информация об уничтожении складов с боеприпасами врага, 5 октября текущего года, вблизи населенного пункта Конские Раздоры.

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Подразделения противника продолжают нести потери. Так, в районах населенных пунктов Пологи и Токмак Запорожской области, в результате обстрелов подразделениями Сил обороны районов скопления живой силы противника, враг потерял около 85 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.

В Луганской области в местную больницу в Новосветловке доставлено около трехсот раненых из числа заключенных, которые согласились воевать на территории Украины.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 24 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета.

Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два района огневых позиций артиллерии, радиолокационную станцию ​​и комплекс радиоэлектронной борьбы противника.