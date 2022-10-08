В оккупированном Энергодаре – взрыв. В городе пропало электричество
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В захваченном российскими войсками Энергодаре произошел взрыв. После этого исчезло электричество.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас после очередного взрыва пропал свет в Энергодаре", – говорится в сообщении.
Электричество отсутствует и в окрестных населенных пунктах.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что россияне начали обстрел из промышленной зоны и яхт-клуба.
"Теперь они хотят, чтобы не было снова света", - пишут местные паблики.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов пишет, что всего полтора часа назад электричество удалось починить после прошлого обесточивания.
Топ комментарии
+20 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий08.10.2022 16:06
+16 Максім ХОЙ 07fb0949
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+12 Mykola Trofimenko a12d9878
показать весь комментарий08.10.2022 16:14
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Там 4 пункти.
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Вот краткое содержание этой методички:
➤ делать акцент на том, что мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;
➤ подготовка к восстановительным работам уже началась;
➤ минтрансом запущены новые логистические маршруты;
➤ заработала Керченская паромная переправа.
вот ними вылупки и захлебнутся..
чы то сначала намерения надо в комсомольской правде опрылюдныты?