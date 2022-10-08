РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10952 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
12 012 13
взрыв (6119) электроэнергия (763) Энергодар (148)

В оккупированном Энергодаре – взрыв. В городе пропало электричество

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергодар

В захваченном российскими войсками Энергодаре произошел взрыв. После этого исчезло электричество.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас после очередного взрыва пропал свет в Энергодаре", – говорится в сообщении.

Электричество отсутствует и в окрестных населенных пунктах.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что россияне начали обстрел из промышленной зоны и яхт-клуба.

"Теперь они хотят, чтобы не было снова света", - пишут местные паблики.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов пишет, что всего полтора часа назад электричество удалось починить после прошлого обесточивания.

Читайте также: Оккупанты ввели в Энергодаре комендантский час
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
08.10.2022 16:06
+16
Поползли мрачные слухи, будто дед Гундяй всею рясою обмяк и копыта у алтаря положил. Но эту весть глубинариям сообщать нельзя, ибо они и после Крымского моста черепушками поехали, а от известия, что спец-поп сморщился - и вовсе вздурятся. Так что будут мариновать аки Жирика.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:15
+12
Ну а що ще робити, ржом та скрінім, а у перервах донатимо на ЗСУ
показать весь комментарий
08.10.2022 16:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.10.2022 16:06 Ответить
😆 так тошно! Ржут і скрінят!
показать весь комментарий
08.10.2022 16:07 Ответить
Після кількох годин цілковитої розгубленості, розпачу і паніки, російські ЗМІ нарешті отримали чітку методичку висвітлення подій.
Там 4 пункти.
__________________________________________________________________________________
Вот краткое содержание этой методички:

➤ делать акцент на том, что мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;
➤ подготовка к восстановительным работам уже началась;
➤ минтрансом запущены новые логистические маршруты;
➤ заработала Керченская паромная переправа.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:19 Ответить
"Танк не уничтожен, а лишь частично взорвался боекомплект и частично отлетела на 100 метров вврех башня."
показать весь комментарий
08.10.2022 16:37 Ответить
i častično otvalilisj golovy u ekipaža
показать весь комментарий
08.10.2022 23:02 Ответить
Ну а що ще робити, ржом та скрінім, а у перервах донатимо на ЗСУ
показать весь комментарий
08.10.2022 16:14 Ответить
жыдоугрофиннобуряты пытаются повышать ставки...
вот ними вылупки и захлебнутся..
показать весь комментарий
08.10.2022 16:13 Ответить
Поползли мрачные слухи, будто дед Гундяй всею рясою обмяк и копыта у алтаря положил. Но эту весть глубинариям сообщать нельзя, ибо они и после Крымского моста черепушками поехали, а от известия, что спец-поп сморщился - и вовсе вздурятся. Так что будут мариновать аки Жирика.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:15 Ответить
теперь его боров-супруг должен на ***** свой взор обратить?
чы то сначала намерения надо в комсомольской правде опрылюдныты?
показать весь комментарий
08.10.2022 16:27 Ответить
Шо за лексика? Щось староруське?!
показать весь комментарий
08.10.2022 16:32 Ответить
Далай Ламу, при котором строилась Потала, пятнадцать лет мёртвым на процессиях носили - типа притомился дедушка да и уснул. Есть куда расти.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:39 Ответить
И не только его, А если кто помнит Че Гевару, так его тоже мёртвого за стол сажали.., типа он там пишет, голову наклонил..(даже фильм был..
показать весь комментарий
08.10.2022 17:01 Ответить
потужний вибух та детонація БК на станції Карань (це селище Андріївка Волноваського району на непідконтрольній частині Донецької області, в 15 кілометрах на південний схід від Волновахи). Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь
показать весь комментарий
08.10.2022 18:40 Ответить
 
 