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В окупованому Енергодарі - вибух. У місті зникла електрика
У захопленому російськими військами Енергодарі стався вибух. Після цього зникла електрика.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз після чергового вибуху зникло світло в Енергодарі", - йдеться у повідомленні.
Електрика відсутня і у навколишніх населених пунктах.
До цього в Telegram-каналах повідомлялось, що росіяни почали обстріл з промислової зони та яхт-клубу.
"Тепер вони хочуть, щоб не було знову світла", - пишуть місцеві пабліки.
Міський голова Енергодару Дмитро Орлов пише, що лише півтори години тому електрику вдалося полагодити після минулого знеструмлення.
Топ коментарі
+20 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар08.10.2022 16:06
+16 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар08.10.2022 16:15
+12 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар08.10.2022 16:07
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Там 4 пункти.
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Вот краткое содержание этой методички:
➤ делать акцент на том, что мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;
➤ подготовка к восстановительным работам уже началась;
➤ минтрансом запущены новые логистические маршруты;
➤ заработала Керченская паромная переправа.
вот ними вылупки и захлебнутся..
чы то сначала намерения надо в комсомольской правде опрылюдныты?