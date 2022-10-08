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Новини Окуповані території
12 014 13

В окупованому Енергодарі - вибух. У місті зникла електрика

енергодар

У захопленому російськими військами Енергодарі стався вибух. Після цього зникла електрика.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз після чергового вибуху зникло світло в Енергодарі", - йдеться у повідомленні.

Електрика відсутня і у навколишніх населених пунктах.

До цього в Telegram-каналах повідомлялось, що росіяни почали обстріл з промислової зони та яхт-клубу.

"Тепер вони хочуть, щоб не було знову світла", - пишуть місцеві пабліки.

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов пише, що лише півтори години тому електрику вдалося полагодити після минулого знеструмлення.

Також читайте: Окупанти запровадили в Енергодарі комендантську годину

Автор: 

вибух (4440) Електрика (2042) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+20
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08.10.2022 16:06
+16
Поползли мрачные слухи, будто дед Гундяй всею рясою обмяк и копыта у алтаря положил. Но эту весть глубинариям сообщать нельзя, ибо они и после Крымского моста черепушками поехали, а от известия, что спец-поп сморщился - и вовсе вздурятся. Так что будут мариновать аки Жирика.
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08.10.2022 16:15
+12
😆 так тошно! Ржут і скрінят!
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08.10.2022 16:07
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08.10.2022 16:06 Відповісти
😆 так тошно! Ржут і скрінят!
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08.10.2022 16:07 Відповісти
Після кількох годин цілковитої розгубленості, розпачу і паніки, російські ЗМІ нарешті отримали чітку методичку висвітлення подій.
Там 4 пункти.
__________________________________________________________________________________
Вот краткое содержание этой методички:

➤ делать акцент на том, что мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;
➤ подготовка к восстановительным работам уже началась;
➤ минтрансом запущены новые логистические маршруты;
➤ заработала Керченская паромная переправа.
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08.10.2022 16:19 Відповісти
"Танк не уничтожен, а лишь частично взорвался боекомплект и частично отлетела на 100 метров вврех башня."
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08.10.2022 16:37 Відповісти
i častično otvalilisj golovy u ekipaža
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08.10.2022 23:02 Відповісти
Ну а що ще робити, ржом та скрінім, а у перервах донатимо на ЗСУ
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08.10.2022 16:14 Відповісти
жыдоугрофиннобуряты пытаются повышать ставки...
вот ними вылупки и захлебнутся..
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08.10.2022 16:13 Відповісти
Поползли мрачные слухи, будто дед Гундяй всею рясою обмяк и копыта у алтаря положил. Но эту весть глубинариям сообщать нельзя, ибо они и после Крымского моста черепушками поехали, а от известия, что спец-поп сморщился - и вовсе вздурятся. Так что будут мариновать аки Жирика.
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08.10.2022 16:15 Відповісти
теперь его боров-супруг должен на ***** свой взор обратить?
чы то сначала намерения надо в комсомольской правде опрылюдныты?
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08.10.2022 16:27 Відповісти
Шо за лексика? Щось староруське?!
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08.10.2022 16:32 Відповісти
Далай Ламу, при котором строилась Потала, пятнадцать лет мёртвым на процессиях носили - типа притомился дедушка да и уснул. Есть куда расти.
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08.10.2022 16:39 Відповісти
И не только его, А если кто помнит Че Гевару, так его тоже мёртвого за стол сажали.., типа он там пишет, голову наклонил..(даже фильм был..
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08.10.2022 17:01 Відповісти
потужний вибух та детонація БК на станції Карань (це селище Андріївка Волноваського району на непідконтрольній частині Донецької області, в 15 кілометрах на південний схід від Волновахи). Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь
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08.10.2022 18:40 Відповісти
 
 