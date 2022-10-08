В России решили создать свое "предприятие" на захваченной Запорожской АЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" на захваченной россиянами украинской ЗАЭС.
Соответствующее распоряжение от 7 октября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ 8 октября, передает Цензор.НЕТ.
"Во исполнение указа президента Российской Федерации от 5 октября 2022 года... Создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская атомная электростанция" (город Москва), основанное на праве хозяйственного ведения", - говорится в распоряжении.
Росимуществу поручено утвердить устав предприятия, назначить генерального директора и обеспечить формирование уставного фонда в размере 500 тысяч рублей.
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-Добрый день. А у вас есть карта рф?
-Есть. А вам на какое число?
раша по ходу догралася
а потом ныть про геноцид мудрого народа клятыми фошиздами...
(Н. В. Гоголь, "Записки сумасшедшего")
в Киеве выдали?
Чяво то там решать они будут у себя дома
Кто бы это мог быть,неужели снова шоколадный барыга?
Вреда самой АЭС нет а шуму много
МАГАТЭ суетится и т.п.