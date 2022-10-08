В России решили создать свое "предприятие" на захваченной Запорожской АЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" на захваченной россиянами украинской ЗАЭС.

Соответствующее распоряжение от 7 октября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ 8 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение указа президента Российской Федерации от 5 октября 2022 года... Создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская атомная электростанция" (город Москва), основанное на праве хозяйственного ведения", - говорится в распоряжении.

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Росимуществу поручено утвердить устав предприятия, назначить генерального директора и обеспечить формирование уставного фонда в размере 500 тысяч рублей.