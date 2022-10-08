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Новости Война
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В России решили создать свое "предприятие" на захваченной Запорожской АЭС

заес

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" на захваченной россиянами украинской ЗАЭС.

Соответствующее распоряжение от 7 октября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ 8 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение указа президента Российской Федерации от 5 октября 2022 года... Создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская атомная электростанция" (город Москва), основанное на праве хозяйственного ведения", - говорится в распоряжении.

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Росимуществу поручено утвердить устав предприятия, назначить генерального директора и обеспечить формирование уставного фонда в размере 500 тысяч рублей.

Автор: 

россия (95418) Мишустин Михаил (25) Запорожская АЭС (702) атака на ЗАЭС (80)


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Топ комментарии
+15
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08.10.2022 19:49
+9
Гудков (той, що старий відставний з фсб) розповів новий анекдот

-Добрый день. А у вас есть карта рф?
-Есть. А вам на какое число?

раша по ходу догралася
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08.10.2022 19:51
+9
Міри наглості такої ще не знала історія.
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08.10.2022 19:53
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08.10.2022 19:49 Ответить
Не все так однозначно
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08.10.2022 21:28 Ответить
Гудков (той, що старий відставний з фсб) розповів новий анекдот

-Добрый день. А у вас есть карта рф?
-Есть. А вам на какое число?

раша по ходу догралася
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08.10.2022 19:51 Ответить
похоже наши ройсманы з йихнимы ну нихуя нэ родычи..
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08.10.2022 19:53 Ответить
в смысле шо наши ройсманы могут отхапать токо у местных укропов...
а потом ныть про геноцид мудрого народа клятыми фошиздами...
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08.10.2022 19:57 Ответить
Міри наглості такої ще не знала історія.
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08.10.2022 19:53 Ответить
у всього є ціна...наглота також оцифровується і чекає чека...
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08.10.2022 20:01 Ответить
Сначала я объявил Мавре, кто я. Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха. Она, глупая, еще никогда не видала испанского короля. Я, однако же, старался ее успокоить и в милостивых словах старался ее уверить в благосклонности, и что я вовсе не сержусь за то, что она мне иногда дурно чистила сапоги. Ведь это черный народ. Им нельзя говорить о высоких материях.

(Н. В. Гоголь, "Записки сумасшедшего")
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08.10.2022 20:01 Ответить
Good FUCKING luck.
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08.10.2022 20:03 Ответить
та да , крымский мост их не научил..........STUPID RUSSIANS
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08.10.2022 20:08 Ответить
You can't fix stupid.
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08.10.2022 20:10 Ответить
А им лицензию на предпринимательскую деятельность
в Киеве выдали?
Чяво то там решать они будут у себя дома
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08.10.2022 20:05 Ответить
Асвабадітєлі - звичайні крадії та мародери, тільки й дивляться, як би щось у сусіда поцупити.
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08.10.2022 20:11 Ответить
Они там собираются цех по пошитию носков сделать. К гадалке не ходи. 😆
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08.10.2022 20:18 Ответить
скорее белых тапок...
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09.10.2022 08:52 Ответить
Впервые в истории террористы управляют АЭС
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08.10.2022 20:20 Ответить
Для оплати праці зрадників в Україні .котрі здали Південь і Запоріжську АЕС.куйло рішив створити шарагу,котра буде продавати рашистам крадену в Україні електроенергі.Більша частина і рашистським покидькам дістанеться.
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08.10.2022 20:21 Ответить
Кто то ж об этом с ним договорился.
Кто бы это мог быть,неужели снова шоколадный барыга?
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08.10.2022 20:49 Ответить
домовилися ті ж самі, що розмінували Чонгар ,котрий був замінований ,як Ти "шепчеш" при "шоколадному" ,ті що створили Маріупольський котел,і ті що здали Південь України ,в тому числі і Запоріжську АЕС
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08.10.2022 21:23 Ответить
багато не накрадуть,не буде часу на то.
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08.10.2022 20:53 Ответить
Вполне

Вреда самой АЭС нет а шуму много

МАГАТЭ суетится и т.п.
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08.10.2022 20:26 Ответить
Вони-це хто?🤣🤣🤣
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08.10.2022 20:27 Ответить
Це він підписав в москві, а Енергодар в Україні, тай міст бахнув,ресурси накрились без логістики. Так що Запоріжжя, тримайтесь
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08.10.2022 21:06 Ответить
Нация гопников … так и остались в 90-х
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08.10.2022 21:16 Ответить

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09.10.2022 00:53 Ответить
Москальня і іх психопат путлєр , кончені психи 😠
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09.10.2022 01:26 Ответить
 
 