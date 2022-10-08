На блокпосту оккупантов в Васильевке в очереди на выезд шесть тысяч человек, - мэр Мелитополя Федоров
На российском блокпосту в Васильевке в очереди на выезд стоят 6 тыс. человек, люди ожидают уже более 10 дней.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.
"На вражеском блокпосту в Васильевке 6 тысяч человек. Они стоят в очереди на выезд из ВОТ более 10 дней", - написал он.
Также Федоров отметил, что после подрыва моста в Крыму среди оккупантов и коллаборантов началась паника. Люди едут из Крыма в Бердянск.
По его словам, железнодорожное сообщение на временно оккупированной территории Запорожской области, в том числе через Токмак, разрушено.
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Пишуть, що здох гундяєв.
Нібито крякнув прямо у день народження Пу. Нібито від ковіда, від якого мала допомагти ікона Пу в храмі ЗС расєї. Очевидно, не допомогла.
Оголосити кирдик теж не можуть, бо ж бездей у Пу. Оголосять пізніше. Ще ж треба Кримський міст якось пояснити. Алілуя