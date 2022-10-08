На блокпосту оккупантов в Васильевке в очереди на выезд шесть тысяч человек, - мэр Мелитополя Федоров

На российском блокпосту в Васильевке в очереди на выезд стоят 6 тыс. человек, люди ожидают уже более 10 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"На вражеском блокпосту в Васильевке 6 тысяч человек. Они стоят в очереди на выезд из ВОТ более 10 дней", - написал он.

Также Федоров отметил, что после подрыва моста в Крыму среди оккупантов и коллаборантов началась паника. Люди едут из Крыма в Бердянск.

По его словам, железнодорожное сообщение на временно оккупированной территории Запорожской области, в том числе через Токмак, разрушено.

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