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На блокпосту оккупантов в Васильевке в очереди на выезд шесть тысяч человек, - мэр Мелитополя Федоров

біженці

На российском блокпосту в Васильевке в очереди на выезд стоят 6 тыс. человек, люди ожидают уже более 10 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"На вражеском блокпосту в Васильевке 6 тысяч человек. Они стоят в очереди на выезд из ВОТ более 10 дней", - написал он.

Также Федоров отметил, что после подрыва моста в Крыму среди оккупантов и коллаборантов началась паника. Люди едут из Крыма в Бердянск.

По его словам, железнодорожное сообщение на временно оккупированной территории Запорожской области, в том числе через Токмак, разрушено.

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Автор: 

беженцы (1638) Мелитополь (613) оккупация (10130)


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https://twitter.com/e9sMy8PcGUL4FX7 Євген Рибчинський @EugeneRibchins

Пишуть, що здох гундяєв.
Нібито крякнув прямо у день народження Пу. Нібито від ковіда, від якого мала допомагти ікона Пу в храмі ЗС расєї. Очевидно, не допомогла.
Оголосити кирдик теж не можуть, бо ж бездей у Пу. Оголосять пізніше. Ще ж треба Кримський міст якось пояснити. Алілуя
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08.10.2022 21:51 Ответить
30 вересня він захворів на covid
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08.10.2022 22:03 Ответить
В окопі один руснявий тримав ікону. а другий цілував і теж не допомогло, щось мабуть з іконами у них негаразд
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08.10.2022 22:06 Ответить
недомер-орденоносец в очереди на выезд или в очереди на кассе в близлежащем супермаркете гнида?
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08.10.2022 21:58 Ответить
А шо у Бердянске пожарная охрана лучше?
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08.10.2022 21:59 Ответить
 
 